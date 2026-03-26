„Mintha kések szúrnának” – 12 éves kora óta tönkreteszi az életét az endometriózis

Amikor Laura Packernek megjött az első menstruációja a 12. születésnapi pizsamapartiján, teljesen kikészült - ekkor ez volt a legnagyobb problémája, nem sejtve, hogy az endometriózis pokollá teszi majd az elkövetkező éveit.

Endometriózisa tette tönkre életét / Illusztráció: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Emlékszem, hogy lenéztem a pizsamámra, és csupa vér volt. Nagyon szomorú voltam, mert születésnapi ajándék volt, és imádtam.

A most 31 éves Laura szerint a menstruációja olyan volt, mint egy mészárlás. Iszonyú fájdalmai voltak, és folyamatosan hányt migrénjei miatt. Laura az interjú során jól nézett ki, ám a valóság az, hogy éveket töltött tramadollal, morfiummal, melegítőpárnákkal és egy TENS-géppel, hogy próbálja enyhíteni a fájdalmát.

Olyan, mintha kések szúrnák a szerveidet. Csavaró fájdalom, mintha valaki megragadta volna a petefészkeidet. Nem csak a menstruációd alatt, hanem minden nap.

Amikor Laurának először megjött a menstruációja, remélte, hogy a fájdalom is alábbhagy, amikor a vérzés csillapodik. Amikor ez nem történt meg, becslések szerint húsz alkalommal kereste fel a háziorvosát segítségért.

Azt mondták, hogy szorongásos vagyok, hogy tejet kell innom és sétálnom kell. Azt is mondták, hogy teszteljem magam szexuális úton terjedő betegségek miatt, pedig szűz voltam

- emlékszik vissza.

Laura úgy érezte, valami komoly probléma van vele. Fájdalmai és a vér mennyisége miatt még az iskolában sem tudott koncentrálni. Ennek ellenére jól teljesített, és a londoni Goldsmiths Egyetemen szerzett szociológiai diplomát, miközben folyamatos fájdalommal élt együtt.

Évekbe telt mire diagnosztizálták az endometriózisát

19 éves korában Lauránál végül endometriózist diagnosztizáltak egy műtétet követően. Az egyik orvosa endometriózis-szakértő volt, és amint meglátta a puffadást rájött miért is szenved a nő évek óta.

Nagyon megkönnyebbültem, amikor megkaptam a diagnózist, mert annyi egészségügyi szakember éreztette velem, hogy dramatizálom a dolgokat vagy kitalálom az egészet

- mondja.

Ugyanebben az évben elvégezték rajta az első műtétet, amely során eltávolították az endometriózis egy részét, ami néhány hónapos enyhülést hozott. Egy évvel később gyógyszert kapott a menstruációja leállítására, ami mesterséges menopauzába taszította, és hajhullást okozott; emellett memóriaproblémáktól és extrém dührohamoktól is szenvedett. Végül abbahagyta a gyógyszer szedését, és azóta hat műtéten esett át, hogy megpróbálják eltávolítani az endometriózis nagyobb részét.