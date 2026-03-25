Évekig szenvedett csendben a lány – majd kiderült a milliókat érintő diagnózis

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 15:00
Kicsi korában kezdődtek a tünetek. A diagnózist mégsem kapta meg.

Tíz éven át tartó fájdalom, bizonytalanság és félrediagnosztizálás után végre rendes diagnózist kapott arra, mi áll a súlyos tünetei mögött egy fiatal brit nő.

A norwichi Tehyana Johnson mindössze 12 éves volt, amikor először jelentkeztek nála az erős menstruációs görcsök és a rendkívül erős vérzés. Állapota azonban az évek során egyre rosszabb lett: hányás, teljes testet érintő fájdalom, véres vizelet és olyan erős görcsök jelentkeztek, hogy gyakran napokig nem tudott iskolába menni. Elmondása szerint az orvosok hosszú ideig nem vették komolyan a panaszait. Többször is kórházba került, mégis gyakran azt a választ kapta, hogy „csak erős menstruációról van szó”. 

Azt mondták, menjek vissza a háziorvoshoz, a háziorvos pedig visszaküldött a kórházba. Évekig leráztak

– idézte fel. 

Tehyana már 9 éves korában menstruálni kezdett, és kezdetben vashiányt állapítottak meg nála, amelyet gyógyszerekkel kezeltek. A tünetei azonban 12 éves korától súlyosbodtak. A fájdalom idővel annyira erőssé vált, hogy gyakran mozdulni sem tudott. 

Összegörnyedtem magzatpózba, és napokig így feküdtem

– mondta.

Az évek során több mint 250 orvosi konzultáción vett részt, de sokáig nem született meg a valódi diagnózis. Több alkalommal a testsúlyával magyarázták a tüneteit, máskor egyszerűen „rossz menstruációnak” minősítették az állapotát. Végül saját maga kezdett utánanézni a tüneteinek, és ekkor merült fel benne az endometriózis gyanúja, egy olyan betegség, amikor a méhnyálkahártyához hasonló szövet a testen belül máshol is megjelenik. 

A hivatalos diagnózisra azonban még így is várnia kellett. 2025 júliusában egy laparoszkópos műtét során igazolták a betegséget, amely addigra már kiterjedt formában volt jelen a szervezetében. Az orvosok elmondták neki, hogy a szövetelváltozások és hegesedések már évek óta jelen lehettek a testében. Bár a műtét során egy részét eltávolították, nem minden elváltozást tudtak biztonságosan kimetszeni. 

A fiatal nő állapota azóta sem teljesen stabil: továbbra is vannak fájdalmai. A jövőben akár újabb műtétekre is szüksége lehet, súlyosabb esetben pedig méheltávolítás is szóba kerülhet. Tehyana ma már azért beszél nyilvánosan a történetéről, hogy mások is felismerjék a tüneteket, és ne hagyják, hogy figyelmen kívül hagyják őket, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

