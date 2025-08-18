„Brutális fájdalom, rendszertelen ciklus” – így írja le Réka az endometriózist

Az endometriózis világszerte nők millióinak az életét nehezíti meg, mégis sokszor hosszú évekbe telik, mire felismerik. A betegség lényege, hogy a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül is megjelenik, leggyakrabban a petefészekben vagy a kismedence más részein. Ez a szövet a menstruációs ciklus során ugyanúgy reagál a hormonális változásokra, viszont a testből nem tud távozni, ezért krónikus gyulladást, cisztákat és súlyos fájdalmat okozhat.

Az endometriózist ultrahanggal is nehéz kimutatni / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Endometriózis – A láthatatlan betegség

Réka egyetemista. Már évek óta próbál együtt élni a betegséggel, habár erről hivatalos diagnózist még nem kapott. Fél évvel korábban egy súlyos életmentő műtéten esett át, mikor is egy vérrel teli cisztát találtak petefészkében, amibe kis híján bele is halhatott volna. A cisztát eltávolították, de az endometriózis gyanúja és a ciszta újbóli felbukkanása ettől függetlenül megmaradt. Réka szerint a nőgyógyászati vizsgálatok gyakran nem mutatják ki a betegséget, és specialistát sem könnyű találni.

A tünetei rendkívül megterhelőek. A súlyos menstruációs fájdalmak miatt előfordult, hogy nem tudott munkába járni, tanóráról haza kellett mennie, vagy egyszerűen le kellett mondania programját.

Az első nap mindig brutális: erős vérzés, hányinger, hányás és olyan fájdalom, hogy néha felállni sem tudok

- számolt be a Borsnak. A menstruációs fájdalomhoz társuló erős hőhullámok és izzadás szintén megnehezítik a mindennapjait. Állítása szerint tünetei olyanok mintha menopauzán menne keresztül, annak ellenére, hogy még csak 24 éves. A beszélgetés során felmerült a menstruációs szabadság bevezetésének lehetősége is.

Nem értem, hogy a 21. században miért nincs még menstruációs szabadság. Vannak nők, akik az első napokon annyira rosszul vannak, hogy dolgozni sem tudnak. Én is biztosan kivenném az első egy-két napot.

Az endometriózis azonban nem válogat. Nemrég Palvin Barbara is nyíltan beszélt saját nehézségeiről. Elmondása szerint éveken át kimerültséggel, erős fájdalmakkal, rendszertelen és bőséges menstruációval élt együtt, amit sokáig „normálisnak” gondolt. Végül egy szakember javaslatára endometriózis kivizsgálásra ment, és három hónappal később megműtötték.

Azóta végre átéltem egy olyan menstruációt, ami könnyebb volt, és most már tudom, mi a különbség. Ha gyanakszol, hogy endometriózisod lehet, bíztatlak, hogy járj utána. Nekem rengeteget segített, és hálás vagyok, hogy megtettem. A korai diagnózis és kezelés nagyon fontos, hogy elkerüljük a hosszú távú szövődményeket

– írja Instagram posztjában a modell. Barbara arról is beszélt, hogy három hónapig pihent a műtét után, mostanra pedig teljesen felépült és új fejezetet nyithatott az életében.