Saját otthonából tűnt el a 15 éves B. Enikő

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 12:57
B. Enikő február 7-e óta nem tért haza. Az eltűnt lány ügyében körözést adtak ki.

Eltűnt lányt keres a zalai rendőrség. A 15 éves Enikő február 7-én tűnt el, ismeretlen helyen tartózkodik.  

Eltűnt tinilányt keres a zalai rendőrség
Fotó: Police.hu

Eltűnt a 15 éves Enikő saját otthonából

2026. február 7-én hagyta el zalaszabari otthonát az a 15 éves lány, akit most a rendőrség keres eltűnés miatt. B. Enikő eltűnése óta nem ad magáról életjelet

A rendőrség személyleírása alapján, B. Enikő kb. 165 cm magas, vékonytestalkatú, fekete derékig érő hajú, barna szemű. Eltűnésekor bordó dzsekit és fehér sportcipőt viselt, és egy fekete táska volt nála. 

 

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható B. Enikőt felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-93-321-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. - írta a Police.hu közleményében

