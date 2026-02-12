Saját otthonából tűnt el a 15 éves B. Enikő

Eltűnt lányt keres a zalai rendőrség. A 15 éves Enikő február 7-én tűnt el, ismeretlen helyen tartózkodik.

Eltűnt tinilányt keres a zalai rendőrség

Fotó: Police.hu

Eltűnt a 15 éves Enikő saját otthonából

2026. február 7-én hagyta el zalaszabari otthonát az a 15 éves lány, akit most a rendőrség keres eltűnés miatt. B. Enikő eltűnése óta nem ad magáról életjelet.

A rendőrség személyleírása alapján, B. Enikő kb. 165 cm magas, vékonytestalkatú, fekete derékig érő hajú, barna szemű. Eltűnésekor bordó dzsekit és fehér sportcipőt viselt, és egy fekete táska volt nála.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható B. Enikőt felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-93-321-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. - írta a Police.hu közleményében.