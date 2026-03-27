Gyomorfájással ment orvoshoz, sokkoló diagnózist kapott a kétgyermekes édesapa

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 18:30
Gyomorpanaszai miatt fordult orvoshoz a férfi.
Álmában sem gondolta volna a 37 éves családapa, Lewis Goodfield az évek óta fennálló alhasi fájdalmairól, hogy azok mögött egy gyilkos kór húzódik. Amikor már nem bírta tovább, kórházba ment. A fájdalom ekkor már olyan erős volt, hogy összeesett. Nem sokkal később sokkoló diagnózis született.

Fotó: JustGiving

A diagnózis teljesen lesújtotta az életerős családapát és családját

A 37 éves férfi régóta küzdött gyomorpanaszokkal. Végül rászánta magát az orvosi vizsgálatokra az egyre jobban kínzó és elviselhetetlen fájdalmai miatt. Mire a kórházba ért, összeesett a fájdalomtól. Az ápolók azt hitték, hogy rohama van. Az orvosok CT-vizsgálatot végeztek, és a következő hónapban közölték vele, hogy kettes fokozatú gliomája van, ami egy olyan agydaganat-típus, amely idővel gyakran magasabb fokozatúvá alakul.

A gyomorfájdalom azonban nem állt kapcsolatban az agydaganattal, azt teljesen véletlenül fedezték fel a vizsgálatok során.

Egy CT-vizsgálat kimutatott egy elváltozást az agyamban. Óriási sokk volt, nemcsak nekem, hanem a barátaimnak és a családomnak is. Nagyon megviselt

- emlékezett vissza a walesi férfi, akinek döntenie kellett két lehetőség között: műtét vagy megfigyelés. Lewis végül a műtét mellett döntött. Tavaly júliusban egy kraniotómiás beavatkozást végeztek rajta, amely során ideiglenesen eltávolítják a koponya egy részét, hogy hozzáférjenek az agyhoz. A műtét közben végig ébren volt.

Hallottam a fúrást és a beszélgetéseket. Nagyon furcsa volt, és sok mindent kellett feldolgozni. Az idegsebészem a tenyerében mutatta meg a daganatot. Meglepett, amikor megláttam. Körülbelül egy tojás méretű volt. Sok ezt feldolgozni

- idézte fel a műtéti pillanatokat.

A műtét sikeres volt, és a daganat nem volt rákos, így az orvosok szerint időben fedezték fel. Lewis külön kiemelte családja, főként felesége, Keeley támogatását a felépülés során. A műtét óta azonban nem tud vezetni, sem dolgozni. A gyomorpanaszai továbbra is fennállnak, ezért többször vissza kellett térnie a kórházba. 

Nem élhetek így. Próbáltam különböző diétákat, elhagytam a csípős ételeket, majd pár hónapra az alkoholt is, mindent kipróbáltam. Nem segít. Azt hiszem, már volt tíz CT-vizsgálatom, több MRI és röntgen, egy vastagbéltükrözés és két gyomortükrözés, és ezen a héten is lesz még egy vizsgálatom. Ezután kapszulás vizsgálat következik, amikor lenyelsz egy kapszulát, és nyomon követik az emésztőrendszerben. Eddig az orvosok nem tudták megállapítani a gyomorproblémák okát

- magyarázta a férfi.

Az agydaganat eltávolítása óta a kétgyermekes családapa nehezen viseli a zajos és zsúfolt helyeket, sőt, az erős fények is jobban zavarják. Elmondása szerint a memóriáját is újra kellett építeni, azonban hétről hétre egyre jobban érzi a fejlődést.

Lewis adománygyűjtésbe kezdett a Brain Tumour Charity számára, és már több mint 3600 fontot gyűjtött össze, annak ellenére, hogy gyomorproblémái miatt el kellett halasztania a Twilight Walk nevű jótékonysági eseményt - írja a The Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
