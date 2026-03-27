Gyomorfájással ment orvoshoz, sokkoló diagnózist kapott a kétgyermekes édesapa

Álmában sem gondolta volna a 37 éves családapa, Lewis Goodfield az évek óta fennálló alhasi fájdalmairól, hogy azok mögött egy gyilkos kór húzódik. Amikor már nem bírta tovább, kórházba ment. A fájdalom ekkor már olyan erős volt, hogy összeesett. Nem sokkal később sokkoló diagnózis született.

Kínzó gyomorfájdalmakkal ment orvoshoz az édesapa, végül kiderült a sokkoló diagnózis

A 37 éves férfi régóta küzdött gyomorpanaszokkal. Végül rászánta magát az orvosi vizsgálatokra az egyre jobban kínzó és elviselhetetlen fájdalmai miatt. Mire a kórházba ért, összeesett a fájdalomtól. Az ápolók azt hitték, hogy rohama van. Az orvosok CT-vizsgálatot végeztek, és a következő hónapban közölték vele, hogy kettes fokozatú gliomája van, ami egy olyan agydaganat-típus, amely idővel gyakran magasabb fokozatúvá alakul.

A gyomorfájdalom azonban nem állt kapcsolatban az agydaganattal, azt teljesen véletlenül fedezték fel a vizsgálatok során.

Egy CT-vizsgálat kimutatott egy elváltozást az agyamban. Óriási sokk volt, nemcsak nekem, hanem a barátaimnak és a családomnak is. Nagyon megviselt

- emlékezett vissza a walesi férfi, akinek döntenie kellett két lehetőség között: műtét vagy megfigyelés. Lewis végül a műtét mellett döntött. Tavaly júliusban egy kraniotómiás beavatkozást végeztek rajta, amely során ideiglenesen eltávolítják a koponya egy részét, hogy hozzáférjenek az agyhoz. A műtét közben végig ébren volt.

Hallottam a fúrást és a beszélgetéseket. Nagyon furcsa volt, és sok mindent kellett feldolgozni. Az idegsebészem a tenyerében mutatta meg a daganatot. Meglepett, amikor megláttam. Körülbelül egy tojás méretű volt. Sok ezt feldolgozni

- idézte fel a műtéti pillanatokat.

A műtét sikeres volt, és a daganat nem volt rákos, így az orvosok szerint időben fedezték fel. Lewis külön kiemelte családja, főként felesége, Keeley támogatását a felépülés során. A műtét óta azonban nem tud vezetni, sem dolgozni. A gyomorpanaszai továbbra is fennállnak, ezért többször vissza kellett térnie a kórházba.

Nem élhetek így. Próbáltam különböző diétákat, elhagytam a csípős ételeket, majd pár hónapra az alkoholt is, mindent kipróbáltam. Nem segít. Azt hiszem, már volt tíz CT-vizsgálatom, több MRI és röntgen, egy vastagbéltükrözés és két gyomortükrözés, és ezen a héten is lesz még egy vizsgálatom. Ezután kapszulás vizsgálat következik, amikor lenyelsz egy kapszulát, és nyomon követik az emésztőrendszerben. Eddig az orvosok nem tudták megállapítani a gyomorproblémák okát

- magyarázta a férfi.