BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Agyműtéten esett át három új daganat miatt a világhírű zenész

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 18:10
A népszerű zenész őszintén beszélt betegségéről. A daganat visszatért.

Chad Gilbert, a New Found Glory gitárosa és énekese agyműtéten esett át, miután három új daganatot találtak nála a már ismert daganatos betegsége mellett.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Agydaganattal küzd a gitáros

A 45 éves zenész Instagram-oldalán számolt be állapotáról, ahol kórházi ágyból készült képeket is megosztott követőivel. Elmondása szerint egészségi problémái február 20-án kezdődtek, egy nashville-i koncertet követően. Először a bal keze mozgását nehezen tudta irányítani, majd a bal lába is egyre gyengébb lett, és többször megbotlott, elesett. Február 23-án kórházba ment, ahol CT-vizsgálat során három új daganatot találtak az agyában. 

Néhány nappal később, február 27-én sikeres műtétet hajtottak végre rajta. A beavatkozás után azonnal visszanyerte bal keze működését, és azóta is a kórházban lábadozik. Gilbert már 2021-ben szembesült a diagnózissal: áttétes feokromocitómát állapítottak meg nála, amely egy ritka, a mellékvesét érintő daganatos betegség. Később arról is beszámolt, hogy a rák a gerincére és a tüdejére is átterjedt. 2025 augusztusában újabb kezelésekre volt szüksége, miután egy kisebb elváltozást találtak a hátán.

A mostani állapotával kapcsolatban kezelőorvosa biztatóan nyilatkozott. Mint mondta, ez „nem halálos csapás, és nem a történet vége, csupán egy új fejezet kezdete”. A zenész szerint a felépülés nem volt zökkenőmentes, de napról napra erősebbnek érzi magát. Köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták őt és családját ebben a nehéz időszakban.

Bejegyzésében felesége, Lisa Cimorelli is feltűnik, aki a kórházban látogatta meg. Egy megható fotón kislányuk, a négyéves Lily üzenetét tartja a kezében: 

Szeretlek! Te vagy a legjobb! Hamarosan találkozunk.

Gilbert a poszt végén jelezte, hogy egyelőre még nem tud sok időt a telefonján tölteni, de később további hírekkel jelentkezik. Hangsúlyozta: alig várja, hogy ismét zenélhessen, és megoszthassa a jövőbeli terveit rajongóival, tudta meg a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
