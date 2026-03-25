Agyműtéten esett át három új daganat miatt a világhírű zenész

Chad Gilbert, a New Found Glory gitárosa és énekese agyműtéten esett át, miután három új daganatot találtak nála a már ismert daganatos betegsége mellett.

Agydaganattal küzd a gitáros

A 45 éves zenész Instagram-oldalán számolt be állapotáról, ahol kórházi ágyból készült képeket is megosztott követőivel. Elmondása szerint egészségi problémái február 20-án kezdődtek, egy nashville-i koncertet követően. Először a bal keze mozgását nehezen tudta irányítani, majd a bal lába is egyre gyengébb lett, és többször megbotlott, elesett. Február 23-án kórházba ment, ahol CT-vizsgálat során három új daganatot találtak az agyában.

Néhány nappal később, február 27-én sikeres műtétet hajtottak végre rajta. A beavatkozás után azonnal visszanyerte bal keze működését, és azóta is a kórházban lábadozik. Gilbert már 2021-ben szembesült a diagnózissal: áttétes feokromocitómát állapítottak meg nála, amely egy ritka, a mellékvesét érintő daganatos betegség. Később arról is beszámolt, hogy a rák a gerincére és a tüdejére is átterjedt. 2025 augusztusában újabb kezelésekre volt szüksége, miután egy kisebb elváltozást találtak a hátán.

A mostani állapotával kapcsolatban kezelőorvosa biztatóan nyilatkozott. Mint mondta, ez „nem halálos csapás, és nem a történet vége, csupán egy új fejezet kezdete”. A zenész szerint a felépülés nem volt zökkenőmentes, de napról napra erősebbnek érzi magát. Köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták őt és családját ebben a nehéz időszakban.

Bejegyzésében felesége, Lisa Cimorelli is feltűnik, aki a kórházban látogatta meg. Egy megható fotón kislányuk, a négyéves Lily üzenetét tartja a kezében:

Szeretlek! Te vagy a legjobb! Hamarosan találkozunk.

Gilbert a poszt végén jelezte, hogy egyelőre még nem tud sok időt a telefonján tölteni, de később további hírekkel jelentkezik. Hangsúlyozta: alig várja, hogy ismét zenélhessen, és megoszthassa a jövőbeli terveit rajongóival, tudta meg a People.