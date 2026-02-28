5 százalék esélye volt a leukémiás Zolikának a túlélésre, egy rejtélyes professzor mentette meg

Szörnyű időszakon van túl a hódmezővásárhelyi Kristó család. Ifjabb Kristó Zoltán a gondtalan gyermekek életét élte, aztán megváltozott az élete: a leukémia tünetei jelentkeztek nála. Több életmentő műtétje is volt, miután egy ciszta is megtámadta őt. A tumor a véréből táplálkozott, és csak kis esély volt rá, hogy az operációt túl éli. Mégis legyőzte a halált!
A veszedelmes kór a csontvelő és a vérképző rendszer daganatos megbetegedése, ami a vérsejtek termelődését zavarja. Ahogy felnőtteknél, úgy a leukémia tünetei gyerekeknél is sokféleképpen jelentkezhet.
A többi között
is okozhat, ám a kis Zoltánt 2023. június 18-án az egyik legfájdalmasabb tünet terítette le. Az akkor 4 éves kisfiú családjával Mindszenten éltek, és épp az édesanyjával, Kristó Hajnalkával biciklizett, amikor hirtelen a kisfiú rosszul lett és összeesett.
Időpontot mentünk kérni nekem a fodrászhoz, majd visszamentünk a letámasztott biciklikhez. Épp indulni készültünk, amikor Zozi egyik pillanatról a másikra zokogni kezdett, és összerogyott mellettem. Annyira fájt a háta, hogy nem bírt felállni, zsibbadt a lába
– kezdte el mesélni az édesanya a Borsnak.
Hajnalkáék akkor még albérletben éltek, és mivel a férje, Zoltán épp külföldön dolgozott, nem volt más választása: a főbérlőjét hívta, akivel végül a legközelebbi orvoshoz, a hódmezővásárhelyi ügyeletre szállította őket autóval. Ott derült ki, hogy a kis Zoltánnak nagyon kevés vörös vérsejtje volt. Sajnos másnap a Szegedi Gyermekklinikán újabb vizsgálatok megerősítették, hogy a leukémia tünetei jelentkeztek a kisfiánál.
Zoltánnak a kór elleni kezelések miatt 33 napot kellett volna kórházban töltenie, ám a tumor ezt átírta, 106 napot volt az otthonától távol. A betegség agresszíven rombolta az egészségét: vérátömlesztése volt, a tumor miatt portot helyeztek be neki, a legtöbb fogát kihúzták. Élet-halál harcot vívott! A kemoterápiás kezelések során agresszív cisztája is lett.
Ökölnyire duzzadt, mígnem elszakadt három ér a hasában, ezért bevérzett. Idővel már a vér táplálta a cisztát…
- részletezte szomorúan az édesanya.
Az orvosoknak azonnal kellett volna cselekedni, ám Zoltánnak 5 százalék esélye lett volna a túlélésre! Egy rejtélyes professzor mégis vállalta a kockázatot.
- Leutazott Budapestről Szegedre. Műtőből műtőbe tolták a fiunkat, két operációja volt. Az ér festés volt a legnehezebb, bármikor elvérezhetett volna! Három és fél órán át műtötték. Utólag tudtuk meg, hogy Zozi volt az első, akin ilyen műtétet végeztek 4 évesen, 10 évnél fiatalabbaknál nem szokták. Csoda, hogy él – mondta boldogan idősebb Zoltán, aki elárulta: fia megmenekülésének híre egészen az Egyesült Államokig jutott!
A professzornak engedélyeztük, hogy Amerikában egy orvosi kongresszuson a fiunk történetét képekkel bemutassa. Mások is megtudhatták, hogy olyan fiatalon is sikerülhet egy ilyen veszélyes operáció
– büszkélkedett az édesapa.
Zoltán már 7 éves, túl van a nehezén és két testvérével és szüleivel már Hódmezővásárhelyen élnek. Az orvosi kontrollok miatt rendszeresen kell Szegedre utaznia, ám egyetlen ártatlannak tűnő megbetegedés is az életébe kerülhet, ezért csak autóval közlekedhet. Nehéz döntésre szánták el magukat a szülei: a Remény A Leukémiás Gyermekért Alapítványhoz fordultak, ahol adománygyűjtéssel próbálnak segíteni nekik.
Jelenleg nincs autónk, ehhez kérnénk pénzt. Egy hétszemélyes autót vásárolnánk, ami maximum egy millió forintba kerül, vagy adományként is elfogadnánk egyet. Ha tudnak, kérem, segítsenek!
– fordult olvasóinkhoz Zoltán édesapja.
Ha támogatni szeretnéd ifjabb Kristó Zoltánt, akkor ITT megteheted.
Horváth Hanna 2 évesen agydaganattal küzd, neki és családjának is nagy segítségre van szüksége:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.