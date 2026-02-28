5 százalék esélye volt a leukémiás Zolikának a túlélésre, egy rejtélyes professzor mentette meg

Szörnyű időszakon van túl a hódmezővásárhelyi Kristó család. Ifjabb Kristó Zoltán a gondtalan gyermekek életét élte, aztán megváltozott az élete: a leukémia tünetei jelentkeztek nála. Több életmentő műtétje is volt, miután egy ciszta is megtámadta őt. A tumor a véréből táplálkozott, és csak kis esély volt rá, hogy az operációt túl éli. Mégis legyőzte a halált!

A kis Zoltán mindössze 4 éves volt, amikor a leukémia tünetei jelentkeztek nála / Fotó: Beküldött fotó

Hogyan jelentkeztek rajta a leukémia tünetei?

A veszedelmes kór a csontvelő és a vérképző rendszer daganatos megbetegedése, ami a vérsejtek termelődését zavarja. Ahogy felnőtteknél, úgy a leukémia tünetei gyerekeknél is sokféleképpen jelentkezhet.

A többi között

állandó fáradtságot,

légszomjat,

indokolatlan véraláfutásokat,

hirtelen súlyvesztést

is okozhat, ám a kis Zoltánt 2023. június 18-án az egyik legfájdalmasabb tünet terítette le. Az akkor 4 éves kisfiú családjával Mindszenten éltek, és épp az édesanyjával, Kristó Hajnalkával biciklizett, amikor hirtelen a kisfiú rosszul lett és összeesett.

Időpontot mentünk kérni nekem a fodrászhoz, majd visszamentünk a letámasztott biciklikhez. Épp indulni készültünk, amikor Zozi egyik pillanatról a másikra zokogni kezdett, és összerogyott mellettem. Annyira fájt a háta, hogy nem bírt felállni, zsibbadt a lába

– kezdte el mesélni az édesanya a Borsnak.

Hajnalkáék akkor még albérletben éltek, és mivel a férje, Zoltán épp külföldön dolgozott, nem volt más választása: a főbérlőjét hívta, akivel végül a legközelebbi orvoshoz, a hódmezővásárhelyi ügyeletre szállította őket autóval. Ott derült ki, hogy a kis Zoltánnak nagyon kevés vörös vérsejtje volt. Sajnos másnap a Szegedi Gyermekklinikán újabb vizsgálatok megerősítették, hogy a leukémia tünetei jelentkeztek a kisfiánál.

A kisfiú minden erejével harcolt a kór ellen / Fotó: Beküldött fotó

Külföldig jutott a kisfiú híre

Zoltánnak a kór elleni kezelések miatt 33 napot kellett volna kórházban töltenie, ám a tumor ezt átírta, 106 napot volt az otthonától távol. A betegség agresszíven rombolta az egészségét: vérátömlesztése volt, a tumor miatt portot helyeztek be neki, a legtöbb fogát kihúzták. Élet-halál harcot vívott! A kemoterápiás kezelések során agresszív cisztája is lett.

Ökölnyire duzzadt, mígnem elszakadt három ér a hasában, ezért bevérzett. Idővel már a vér táplálta a cisztát…

- részletezte szomorúan az édesanya.