Azt hitték, csak gyomorrontása van: órákkal később halott volt a tündéri 5 éves kisfiú

Egy ötéves kisfiú, akinek a családja azt hitte, hogy gyomorrontása van, mindössze 24 órával azután halt meg, hogy megkapta az agyhártyagyulladás diagnózisát.

Megkapta az agyhártyagyulladás diagnózisát a kisfiú, de már nem tudták megmenteni az orvosok Fotó: Forrás: GoFundMe

Órákkal a szörnyű diagnózis után elragadta a betegség a kisfiút

A liverpooli Jude Platts egy ritka kromoszóma-rendellenességgel született, amely befolyásolta a járás- és beszédképességét. Emellett autizmussal is küzdött, de a kihívások ellenére minden akadályt legyőzött, és elragadó személyisége mindenkiben nyomot hagyott.

Jude egy igazán különleges kisfiú volt, aki már a kezdetektől fogva szinte lehetetlen kihívásokkal nézett szembe. Ugyanakkor harcos volt, aki minden jövőjével kapcsolatos jóslattal dacolt, és családunk együtt küzdötte le vele az összes akadályt

- mondta a testvére, a 25 éves Adam Platts.

A karácsonyi időszakban, 2025 decemberében, Jude egy nap a kora reggeli órákban hányni kezdett. Nem volt láza vagy más tünete, ezért a családja azt feltételezte, hogy csak gyomorrontása van. Azonban a tünetei nem múltak el, és este 8 körül állapota rosszabbra fordult. Szinte a semmiből rohamai lettek, így családja mentőt hívott hozzá.

A kórházba beérve a kisfiúrohamai nem múltak el, majd testének bal oldala lebénult, ami miatt az orvosok arra gyanakodtak, hogy agyvérzése lehet. Ezt követően légzése váratlanul leállt, így újraélesztették, és végül mesterséges kómába helyezték.

A vizsgálatok kimutatták, hogy Jude-nak agyvelőgyulladása van, amelyet általában vírusos vagy bakteriális fertőzés okoz. Az intenzív osztályra szállították kezelésre, de néhány órával később, hajnali 4 óra körül az orvosok közölték a családdal, hogy rendkívül kritikus állapotban van, és mindössze 5 % esélye van a túlélésre.

Azt mondták, még soha nem láttak olyan fertőzést, amely ilyen gyorsan és agresszíven érintené az agyat

- mondta Jude bátyja.

Később a kisfiún egy MRI-vizsgálatot végeztek, ahol megerősítették, hogy streptococcus okozta tüdőgyulladása és agyhártyagyulladása van. Bár az orvosok minden tőlük telhetőt megtettek, egyik kezelés sem segített Jude állapotán.

Később, még aznap megkaptuk a legrosszabb hírt, hogy Jude agya egyáltalán nem működött. Úgy döntöttünk, hogy kikapcsoljuk az életfenntartó készülékeket, és békésen elhunyt, családja körében szilveszterkor. Szívszorító volt, Jude mindannyiunk számára különleges volt

- tette hozzá Adam.