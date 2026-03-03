Takaróba csavarta és a tűzoltóságon hagyta újszülött gyermekét: "Ez a döntés megvédte az életét..."

Az ausztrál rendőrség sajtóközleménye szerint 2025. november 27-én, helyi idő szerint reggel 7:20 körül riasztást kaptak, hogy egy sértetlen csecsemőt találtak a canberrai Conder külvárosban található South Tuggeranong ACT tűzoltó- és mentőállomás előtt. Máig nem tudni ki volt az, aki elhagyta gyermekét.

Elhagyta saját gyermekét, azóta sem jelentkezett

Most újabb felhívást tettek közzé, hogy megtalálják azt a személyt, aki elhagyta a kisfiút, miután egyetlen családtag sem jelentkezett.

Reméljük, hogy kapcsolatba léphetünk azzal a személlyel, aki életet adott a babának és/vagy aki 2025 novemberében elhelyezte a babát a South Tuggeranong ACT tűzoltó- és mentőállomáson

– írják a közleményben.

Arról is írnak, hogy a család felkutatása nem csupán a felelősségvállalás miatt fontos. Ha nem is szeretnék vállalni a gyermeket, akkor is az alapvető információk közlése fontos, hogy "azokat megoszthassák vele, amint idősebb lesz".

A közlemény mellett egy fényképet is megosztottak egy jellegzetes fánknyomatos takaróról, amelybe a babát bebugyolálva találták, hátha valaki felismeri.

A hatóságok becslése szerint a csecsemőt elhagyása után 24 órán belül sikerült megtalálni, szerencsére semmi baja nem esett. A rendőrség úgy vélte, hogy egy kék terepjáró, amely reggel 7:20 előtt az állomáson volt, lehet érintett az incidensben.

A kisfiú jelenleg nevelőszülőknél van, akik nagyon hamar alkalmazkodtak a csöppség társaságához. Ők maguk is üzentek a rejtőzködő anyukának:

Nem kell felnevelned, vagy mindent elmagyaráznod, csak jelentkezz

– mondta a People szerint Anne-Marie Sabellico, a kisfiút gondozó anyuka.