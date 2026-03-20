Halálos beteg apa adta át lánya diplomáját: „Nem is lehetnék büszkébb”

Megható és egyben szívszorító jelenetnek lehettek tanúi azok, akik részt vettek egy különleges ballagási ünnepségen Kaliforniában: egy halálos beteg édesapa adhatta át lánya érettségi bizonyítványát – idő előtt, hogy még együtt élhessék meg ezt a fontos pillanatot.

A beteg édesapa mindenben lánya mellett áll.

Egy beteg édesapa utolsó gesztusa

Bill Kerwinnél, aki egy helyi középiskolai sportedzőként dolgozott, nemrég negyedik stádiumú hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak. Az orvosok rövid időn belül leállították a kezeléseket, miután kiderült, hogy állapota súlyos, és a kilátások nem biztatóak.

A közösség, az iskola és a család összefogott, hogy megszervezzék a rendkívüli ballagást március 16-án egy huntington beach-i parkban. Az eseményen több tucat ember vett részt, köztük az iskola igazgatója és a tankerület vezetője is.

Ez nem a hagyományos ünnepségünk, de ugyanolyan valós és talán még jelentőségteljesebb

– mondta Danny Morris igazgató a jelenlévőknek.

A 18 éves Abbi végig édesapja kezét fogta a színpadon, miközben átvette a diplomáját. A megható pillanatban így szólt hozzá:

Nagyon szeretlek, te vagy a legjobb ember, akit valaha ismertem. Büszke vagyok, hogy tőled vehetem át a bizonyítványomat.

A lány később elmondta, hogy számára különösen fontos volt ez a pillanat, és úgy érzi, egy nagy lépést tett az életben azzal, hogy édesapjától vehette át az oklevelet.

Bill Kerwin sem tudta visszatartani az érzelmeit:

Nem is lehetnék büszkébb apaként. De emberként sem. Céltudatos, motivált, minden benne van, amit egy szülő csak kívánhat.

Abbi a jövőben ápolónő szeretne lenni, és édesapja teljes mértékben támogatja ebben. A történet megrázó emlékeztető arra, milyen erős kötelék van szülő és gyermek között – és hogy a legfontosabb pillanatok néha a legnehezebb körülmények között születnek meg – derül ki a People cikkéből.