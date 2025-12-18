„Azt gondoltam, csak a stressz miatt nincs étvágyam – aztán kiderült a rettenetes diagnózis”

Megrázó történetről számolt be egy kétgyermekes édesanya, Annie De'Ath kezdetben a stressz számlájára írta étvágytalanságát és rosszulléteit – később azonban kiderült, hogy súlyos a diagnózis, életveszélyes betegség áll a háttérben.
A 58 éves Annie De'Ath, a kent megyei Tunbridge Wells lakója most Portugáliában remél esélyt az életben maradásra, miután orvosai hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála.
Annie idén januárban kezdte észlelni a tüneteket, éppen akkor, amikor házát árulta.
„Azt gondoltam, csak a stressz miatt nincs étvágyam – végül a lányom győzött meg, hogy menjek el orvoshoz, aztán kiderült a rettenetes diagnózis”
– idézte fel.
Február közepén kereste fel a háziorvosát, aki ultrahangvizsgálatra küldte. Ekkor fedezték fel a daganatot a hasnyálmirigyében.
„Teljesen lesokkoltam. Azt hittem, másnap meghalok. Pedig egész életemben egészséges voltam, soha nem voltam betegszabadságon, még megfázni sem szoktam”
– mondta.
A márciusi vizsgálatokat és endoszkópos beavatkozásokat követően áprilisban megkezdődött a kemoterápia. Annie mellkasába egy port-a-cath kanült ültettek be, amelyen keresztül kapta a kezelést.
„Szörnyű volt. Hat hónapon keresztül kéthetente egy teljes napot a kórházban kellett töltenem”
– mesélte.
Elmondása szerint a hasnyálmirigyrák esetében a műtét az egyetlen valódi esély a gyógyulásra, ám az Egyesült Királyságban orvosai túl kockázatosnak ítélték a beavatkozást a daganat elhelyezkedése miatt.
Reményt végül egy világhírű szakember, Markus Büchler professzor adott, aki a lisszaboni Botton-Champalimaud Hasnyálmirigyrák Központban dolgozik. Egy online konzultáció során közölte: megfelelő előkészítés után Annie operálható lehet.
„Előbb újra kemoterápiára van szükségem, hogy a tumormarkerek egy bizonyos szint alá csökkenjenek. Amint ez megtörténik, azonnal repülnöm kell Portugáliába a műtétre”
– magyarázta.
A kezelés költségei azonban óriásiak. Munkahelye, a hildenborough-i Sackville School – ahol Annie több mint 15 éve tanársegédként dolgozik – adománygyűjtést indított számára. A cél 25 ezer font (közel 11 millió forint) elérése, amely a kemoterápiát, a műtétet, az utazást és az utókezelést fedezné. Eddig mintegy 17 500 font gyűlt össze, tudta meg a Mirror.
Annie mindezek ellenére próbál pozitív maradni.
„Sokat sétálok, mozgásban maradok, és próbálok mindent megtenni, amit csak lehet”
– mondta.
Történetét figyelmeztetésnek is szánja mások számára.
„Ne hagyjátok figyelmen kívül a jeleket. Szeretek enni, aktív vagyok, ezért az étvágytalanság és a hányinger nagyon szokatlan volt számomra. Ha bármi eltér a megszokottól a testedben, menj el orvoshoz. Ne várj.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.