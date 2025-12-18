„Azt gondoltam, csak a stressz miatt nincs étvágyam – aztán kiderült a rettenetes diagnózis”

Megrázó történetről számolt be egy kétgyermekes édesanya, Annie De'Ath kezdetben a stressz számlájára írta étvágytalanságát és rosszulléteit – később azonban kiderült, hogy súlyos a diagnózis, életveszélyes betegség áll a háttérben.

Annie De’Ath a diagnózis ellenére is pozitív próbál maradni.

Fotó: Annie De'Ath/GoFundme

Annie De'Ath a diagnózis ellenére is harcol

A 58 éves Annie De'Ath, a kent megyei Tunbridge Wells lakója most Portugáliában remél esélyt az életben maradásra, miután orvosai hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála.

Annie idén januárban kezdte észlelni a tüneteket, éppen akkor, amikor házát árulta.

„Azt gondoltam, csak a stressz miatt nincs étvágyam – végül a lányom győzött meg, hogy menjek el orvoshoz, aztán kiderült a rettenetes diagnózis”

– idézte fel.

Február közepén kereste fel a háziorvosát, aki ultrahangvizsgálatra küldte. Ekkor fedezték fel a daganatot a hasnyálmirigyében.

„Teljesen lesokkoltam. Azt hittem, másnap meghalok. Pedig egész életemben egészséges voltam, soha nem voltam betegszabadságon, még megfázni sem szoktam”

– mondta.

A márciusi vizsgálatokat és endoszkópos beavatkozásokat követően áprilisban megkezdődött a kemoterápia. Annie mellkasába egy port-a-cath kanült ültettek be, amelyen keresztül kapta a kezelést.

„Szörnyű volt. Hat hónapon keresztül kéthetente egy teljes napot a kórházban kellett töltenem”

– mesélte.

Elmondása szerint a hasnyálmirigyrák esetében a műtét az egyetlen valódi esély a gyógyulásra, ám az Egyesült Királyságban orvosai túl kockázatosnak ítélték a beavatkozást a daganat elhelyezkedése miatt.

Reményt végül egy világhírű szakember, Markus Büchler professzor adott, aki a lisszaboni Botton-Champalimaud Hasnyálmirigyrák Központban dolgozik. Egy online konzultáció során közölte: megfelelő előkészítés után Annie operálható lehet.

„Előbb újra kemoterápiára van szükségem, hogy a tumormarkerek egy bizonyos szint alá csökkenjenek. Amint ez megtörténik, azonnal repülnöm kell Portugáliába a műtétre”

– magyarázta.

A kezelés költségei azonban óriásiak. Munkahelye, a hildenborough-i Sackville School – ahol Annie több mint 15 éve tanársegédként dolgozik – adománygyűjtést indított számára. A cél 25 ezer font (közel 11 millió forint) elérése, amely a kemoterápiát, a műtétet, az utazást és az utókezelést fedezné. Eddig mintegy 17 500 font gyűlt össze, tudta meg a Mirror.