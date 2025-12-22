„I’m driving home for Christmas...” – Ezek voltak Chris Rea életének legikonikusabb pillanatai – Galéria!

Ahogy azt a Bors korábban már megírta, életének 74. évében, rövid betegséget követően meghalt Chris Rea. A világhírű zenész családja körében, békében hagyta itt a földi létet. Christopher Anton Rea angol édesanya és olasz édesapa gyermekeként született az észak-angliai Middlesborough-ban 1951. március 4-én. A zenében már egész fiatalon otthonra lelt, első zenekarába, a Magdelene-be viszont csak 24 évesen lépett be, három évvel később, 1978-ban pedig már szólókarrierbe kezdett, de innentől kezdve nem volt megállás.

Chris Rea karácsonyi dalok terén is képes volt maradandót alkotni, Driving home for Christmas című slágere közel 40 éve mindenki kedvence

(Fotó: Guitarist/GettyImages)

Rögtön ebben az évben kapott is egy Grammy-jelölést az angol Bruce Springsteennek nevezett Rea, az olyan fülbemászó szerzeményei, mint az On the Beach vagy a Road to Hell pedig a slágerlisták élére repítették. Mindemellett pedig a Driving Home for Christmas című dala az, mellyel 1986 óta bérelt helyet kapott minden háztartásban az ünnepek alatt.

Chris Rea betegsége pokollá tette az életét

Noha a 74 évesen elhunyt előadóművész sokáig sikerekben gazdag, édes életet élhetett, a betegségek sajnos már hosszú évek óta igyekeztek megkeseríteni a mindennapjait. 2001-ben hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála, ami ahhoz vezetett, hogy el kellett távolítani a hasnyálmirigye, epehólyagja és mája egy részét is. Mindennek a tetejébe pedig 2016-ban sztrókot kapott.

Bár állapota alaposan megnehezítette a dolgát, a poprock és a blues koronázatlan királya képtelen volt hátat fordítani a színpadnak. 2017-ben ez meg is bosszulta magát, mikor az akkor 66 esztendős zenész váratlanul összeesett oxfordi koncertje közben, melyet követően turnéja további részét le kellett mondania. Ezután a Charlie által is gyászolt Chris Rea vissza is vonult a közélettől, utolsó nyilvános szereplése nem kevesebb mint 5 évvel ezelőtt történt, amikor a BBC népszerű műsorában, a Mortimer & Whitehouse: Gone Fishingben tűnt fel.