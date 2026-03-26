„Ez most egy nagyon nehéz időszak”– létfontosságú kezelésekre van szüksége Szofinak

Vannak történetek, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ilyen a 11 éves Szofié is, akinek már az élete is maga a csoda. Amikor egy kisbaba a terhesség 27. hetében, mindössze 990 grammal jön a világra, az orvosok és a szülők is lélegzet-visszafojtva várják a holnapot. Szofi túlélte, de az élet nem adta ingyen a maradást: egy súlyos agyvérzés örökre megpecsételte sorsát.

Műtétek sorozata vár az agyvérzéssel született Szofira

Szofi élete nem játékbabákról és gondtalan játszótéri délutánokról szól. A kislány agyi shunttel él és jelenleg is egy komoly vesevezeték-műtét után lábadozik. Ami azonban a legijesztőbb a család számára, az a jövő árnyéka: Szofi szívén egy lyuk található, amelyre előbb-utóbb elkerülhetetlen operáció vár.

Ez most egy nagyon nehéz időszak számunkra

– meséli az édesanya, Rózsa, aki egyedül neveli Szofit és testvérét. Amíg a kislány veséje gyógyul, a mozgása sajnos visszaesett. Az izmai befeszültek, a jobb keze és lába – melyek egyébként is rövidebbek és gyengébbek – most még több figyelmet igényelnének. Szofi bár 11 éves, lelke tisztasága és állatszeretete minden nehézségen átsegíti. Legnagyobb boldogsága, ha kutyákat vagy lovakat láthat, és rajong az „Ifjú állatorvosok” című műsorért.

A versenyfutás az idővel: 1.690.000 forint a tét

A fejlődés nem állhat meg, mert Szofi esetében a stagnálás egyet jelent a visszafejlődéssel. A speciális glutén- és laktózmentes étrend, a rengeteg zöldség és gyümölcs, valamint a folyamatos fejlesztő terápiák olyan anyagi terhet rónak az egyedülálló anyára, amit már képtelen maga cipelni.

A cél világos: 1.690.000 forint hiányzik ahhoz, hogy Szofi megkaphassa a mindennapi mozgásfejlesztését. Ez az összeg nem luxusra kell, hanem arra, hogy a kislány ne veszítse el az eddig elért eredményeit, és esélyt kapjon egy teljesebb, önállóbb életre.

Összefogás egy Szofi álmaiért

A bajban Szofiék nincsenek teljesen egyedül: Galó Tomika (az SMA-val küzdő kisfiú) édesanyja is a család mellé állt, hogy segítsen összegyűjteni a kezelések árát. Rózsa, az édesanya csak annyit kér: aki teheti, egy mozi árával vagy akár egy megosztással támogassa őket. Szofi számára minden egyes forint egy lépés a fájdalommentes mozgás és a biztonságos jövő felé.