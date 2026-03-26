„Ez most egy nagyon nehéz időszak”– létfontosságú kezelésekre van szüksége Szofinak

Szofi
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 18:00
Szofi mindössze 990 grammal, a 27. héten érkezett a világra, és azóta minden napja egy hősies küzdelem. A mosolygós kislány súlyos agyvérzésen, vesevezeték-műtéten és rengeteg fájdalmon van túl, de a legnagyobb harc még csak most kezdődik. Édesanyja, Rózsa most a nyilvánossághoz fordult, hogy kislánya megkaphassa a fejlődéséhez elengedhetetlen terápiákat.

Vannak történetek, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ilyen a 11 éves Szofié is, akinek már az élete is maga a csoda. Amikor egy kisbaba a terhesség 27. hetében, mindössze 990 grammal jön a világra, az orvosok és a szülők is lélegzet-visszafojtva várják a holnapot. Szofi túlélte, de az élet nem adta ingyen a maradást: egy súlyos agyvérzés örökre megpecsételte sorsát.

Az agyvérzéssel született Szofi élete nem játékbabákról és gondtalan játszótéri délutánokról szól.
Az agyvérzéssel született Szofi élete nem játékbabákról és gondtalan játszótéri délutánokról szól.
Fotó: olvasói

Műtétek sorozata vár az agyvérzéssel született Szofira

Szofi élete nem játékbabákról és gondtalan játszótéri délutánokról szól. A kislány agyi shunttel él és jelenleg is egy komoly vesevezeték-műtét után lábadozik. Ami azonban a legijesztőbb a család számára, az a jövő árnyéka: Szofi szívén egy lyuk található, amelyre előbb-utóbb elkerülhetetlen operáció vár.

Ez most egy nagyon nehéz időszak számunkra

 – meséli az édesanya, Rózsa, aki egyedül neveli Szofit és testvérét. Amíg a kislány veséje gyógyul, a mozgása sajnos visszaesett. Az izmai befeszültek, a jobb keze és lába – melyek egyébként is rövidebbek és gyengébbek – most még több figyelmet igényelnének. Szofi bár 11 éves, lelke tisztasága és állatszeretete minden nehézségen átsegíti. Legnagyobb boldogsága, ha kutyákat vagy lovakat láthat, és rajong az „Ifjú állatorvosok” című műsorért.

A versenyfutás az idővel: 1.690.000 forint a tét

A fejlődés nem állhat meg, mert Szofi esetében a stagnálás egyet jelent a visszafejlődéssel. A speciális glutén- és laktózmentes étrend, a rengeteg zöldség és gyümölcs, valamint a folyamatos fejlesztő terápiák olyan anyagi terhet rónak az egyedülálló anyára, amit már képtelen maga cipelni.

A cél világos: 1.690.000 forint hiányzik ahhoz, hogy Szofi megkaphassa a mindennapi mozgásfejlesztését. Ez az összeg nem luxusra kell, hanem arra, hogy a kislány ne veszítse el az eddig elért eredményeit, és esélyt kapjon egy teljesebb, önállóbb életre.

Összefogás egy Szofi álmaiért

A bajban Szofiék nincsenek teljesen egyedül: Galó Tomika (az SMA-val küzdő kisfiú) édesanyja is a család mellé állt, hogy segítsen összegyűjteni a kezelések árát. Rózsa, az édesanya csak annyit kér: aki teheti, egy mozi árával vagy akár egy megosztással támogassa őket. Szofi számára minden egyes forint egy lépés a fájdalommentes mozgás és a biztonságos jövő felé.

Segítsünk együtt, hogy ez a küzdelmes sorsú kislány továbbra is ilyen hősiesen mosolyoghasson a világra! Ha támogatni szeretnéd Szofikát, ITT tudod felvenni a kapcsolatot a családdal!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu