Vajon kutya- vagy a macskalélek lakozik benned? Ez a játékos személyiségteszt elárulja

A legtöbben hajlamosak vagyunk végletekben gondolkodni, ez pedig az élet különféle területeire, így a háziállatok tartására is igaz lehet. Sokszor csendül fel a jól ismert kérdés társaságban, munkahelyen, és főleg az első randikon: „kutyás vagy macskás vagy, esetleg mindkettő?” A válasz nemcsak azt árulhatja el, hogy milyen jószágot tartunk szívesebben otthon, de talán azt is, milyen lelkivilág áll közelebb hozzánk. Ebben a segíthet a következő állatos személyiségteszt is.

A személyiségtesztből kiderítheted, hogy mely vonásaid hasonlítanak a kutya és a macska lelkületére.

Fotó: Veera / Shutterstock

Eltérő vonásokra bukkanhatunk a személyiségteszt eredményei között

A kutya-, illetve macskalelkület ugyanis egy remek szimbolikus megközelítés is lehet a személyiségünkre, a viselkedési mintázatunkra, sőt, akár az életszemléletünkre nézve is. Míg az ebek jellemzően a hűséget, a jó társat, a védelmező, engedelmeskedő, szabálykövető, kitartó és megbízható karaktert, addig a cicusok az önálló, független, öntörvényű, kényelmes és hízelgő alaptermészetet testesítik meg.

Introvertáltak és extrovertáltak

Kutyás vonásnak bizonyulhat, ha társaságkedvelőek és kifejezetten szociálisak vagyunk, szeretünk és tudunk is másokhoz igazodni, racionálisan gondolkodunk, tudatosság, lelkiismeretesség, nyitottság, energikusság jellemez, ezen kívül harmonikus egyensúlyban és stresszmentesen élünk együtt másokkal. Aki viszont a saját útját járja szívesen, kreatív, művészetkedvelő, álmodozó, spirituálisabb beállítottságú, inkább macskás karakternek bizonyulhat. Ők azok, akik nagyon jól elvannak egyedül a saját világukban, zárkózottabb, introvertáltabb személyiségek, a befelé fordulásból töltekeznek. Jobban szeretik a szűkebb társaságokat, meghitt találkozásokat és beszélgetéseket.

Hasznos önismereti tudás lehet

Ha meg tudjuk határozni, melyik oldalra tartozunk, az közelebb vihet ahhoz, hogy jobban megismerjük önmagunkat. Kellő önismerettel pedig tisztábban láthatjuk a fő tulajdonságainkat, a reakcióinkat, embertársainkhoz fűződő viszonyunkat. Ez a kapcsolataink működése szempontjából is előnyös tudás lehet.

Vajon kutyalélek vagy? A következő személyiségteszt elárulja!

Fotó: sergey kolesnikov / Shutterstock

TESZ: KUTYÁS VAGY MACSKÁS A SZEMÉLYISÉGED?

Egy kutyalélek inkább a biztonságra és stabilitásra vágyik, a cirmos szellemiség viszont a spontaneitást és szabadságot helyezi előtérbe. Na, de mi a helyzet azzal, ha egyszerre lakozik ezeknek az állatoknak a jellemvonásai? A következő teszt kérdéseinek megválaszolásával erre deríthetünk fényt.