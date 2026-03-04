Szijjártó Péter bejelentette: már úton vannak hazafelé a magyar hadifoglyokkal

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Moszkvában tárgyalt a magyar külgazdasági és külügyminiszter az energiaszállítások biztosításáról és az orosz hadifogságba került magyar állampolgárok ügyéről. Szijjártó Péter az orosz vezetéssel, köztük Vlagyimir Putyinnal is egyeztetett, miközben a globális energiapiacot több konfliktus is bizonytalanná teszi.

Szijjártó Péter bejelentette: úton vannak hazafelé a magyar hadifoglyok / Fotó: BORSOS MATYAS

Vlagyimir Putyin orosz elnök beszélt az oroszországi hadifogságban lévő magyarokról is.

Tegnap a telefonbeszélgetésünk során a miniszterelnök úr, Orbán Viktor is arra kért minket, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy bocsássuk szabadon azokat a magyar állampolgárokat, akik orosz hadifogságba kerültek. Ezek olyan hadifoglyok, akik kettős állampolgárok, tehát magyar és ukrán állampolgárok. Ők kényszersorozottak voltak. Meghoztuk azt a döntést, hogy két hadifoglyot szabadon bocsátunk, mint ahogy a miniszterelnök úr kérte, őket magukkal vihetik azon a repülőgépen, amivel érkeztek, és amivel visszatérnek

– fogalmazott az orosz elnök.

Putyin szerint a két fogoly a magyar delegációval térhet haza azon a repülőgépen, amellyel a küldöttség Moszkvába érkezett.

Szijjártó Péter nemrég a közösségi oldalán osztott meg videót arról, ahogy már hazafelé tartanak.

Menjünk haza!

- írta a posztjában a miniszter.

A felvételen a kiszabadult férfiak elmondták, a mai volt életük leghosszabb napja, de most már csak a repülőút választja el őket attól, hogy újra láthassák a szeretteiket.



