Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szijjártó Péter bejelentette: már úton vannak hazafelé a magyar hadifoglyokkal

szijjártó péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 20:54
vlagyimir putyinháborúhadifogoly
Régóta vártak erre a pillanatra. Szijjártó Péter személyesen, a honvédségi különgép fedélzetén köszöntötte a két férfit.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Moszkvában tárgyalt a magyar külgazdasági és külügyminiszter az energiaszállítások biztosításáról és az orosz hadifogságba került magyar állampolgárok ügyéről. Szijjártó Péter az orosz vezetéssel, köztük Vlagyimir Putyinnal is egyeztetett, miközben a globális energiapiacot több konfliktus is bizonytalanná teszi. 

Szijjártó Péter bejelentette: úton vannak hazafelé a magyar hadifoglyok / Fotó: BORSOS MATYAS

Vlagyimir Putyin orosz elnök beszélt az oroszországi hadifogságban lévő magyarokról is. 

Tegnap a telefonbeszélgetésünk során a miniszterelnök úr, Orbán Viktor is arra kért minket, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy bocsássuk szabadon azokat a magyar állampolgárokat, akik orosz hadifogságba kerültek. Ezek olyan hadifoglyok, akik kettős állampolgárok, tehát magyar és ukrán állampolgárok. Ők kényszersorozottak voltak. Meghoztuk azt a döntést, hogy két hadifoglyot szabadon bocsátunk, mint ahogy a miniszterelnök úr kérte, őket magukkal vihetik azon a repülőgépen, amivel érkeztek, és amivel visszatérnek 

– fogalmazott az orosz elnök.  

Putyin szerint a két fogoly a magyar delegációval térhet haza azon a repülőgépen, amellyel a küldöttség Moszkvába érkezett.

Szijjártó Péter nemrég a közösségi oldalán osztott meg videót arról, ahogy már hazafelé tartanak.

Menjünk haza!

- írta a posztjában a miniszter. 

A felvételen a kiszabadult férfiak elmondták, a mai volt életük leghosszabb napja, de most már csak a repülőút választja el őket attól, hogy újra láthassák a szeretteiket.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu