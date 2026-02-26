"Közölte az orvos, hogy a 2 éves angyalarcú kislányunknak agydaganata van" - Hanna édesanyja megtörten nyilatkozott

Mintha egy szörnyű rémálomba csöppent volna H. Hanna a családjával, amiből képtelenek felébredni. A 2 éves kislány a gondatlan gyermekek mindennapjait élte, mígnem egyik nap minden megváltozott: az apróság egész testével hirtelen megmerevedett az ágyában. Az élet különös fintora, de épp ez mentette meg a haláltól… Rohammentővel szállították kórházba és így kiderült: súlyos agydaganata van. Azóta a kislány hősként küzd érte, hogy visszanyerje az eredeti életét.

Hannát életmentő műtét mentette meg, most agydaganat miatt jár kezelésekre / Fotó: Beküldött fotó

Rémisztően nagyra nőtt az agydaganat

A dátum, amit Kopornai Izabella Szilvia és férje, Róbert sosem fognak elfelejteni: 2024. november 23 – a nap, amikor a tiszaföldvári családnak riasztani kellett a mentőket, mert a 2 éves Hanna szervezete hirtelen összeomlott: a kis testén jelentkeztek az epilepszia tünetei.

Arra keltem fel, hogy a gyermekünk rosszul van. Nem reagált, mozdulatlan volt az egész teste. Piszkáltuk, de nem moccant, odafagyott az ágyra. Azonnal hívtuk a mentőket, akkor kezdett el rángatózni, fel volt akadva a szeme. Amíg kiértek az orvosok, hányni kezdett, oldalra kellett fektessük

– idézte fel a szörnyű perceket Szilvia a Borsnak.

Az orvosoknak azonnal cselekedniük kellett: rohammentővel vitték a legközelebbi, szolnoki kórházba, ahol a vizsgálatok késő délután kimondták minden szülő rémálmát, hogy Hannának agydaganata van, ami ráadásul óriási méretű: 11 és fél centis volt!

- Ő a mi drága, elsőszülött gyermekünk. Mindenünk. Sokkos állapotba kerültem, amikor ezt megtudtuk. Nem tudtam megszólalni, pislogni is alig tudtam – vallotta be az édesanya, kiemelve: különös, de épp az epilepsziás roham tünetei leplezték le, hogy a gyermekük tumorral küzd.

Azt mondták, hogy a daganat rosszindulatú, és ha nem vettük volna észre, hogy epilepsziás rohama van, lehet hogy meghalt volna. Illetve, hogyha nem történik nála ez az eset, akkor akár otthon egyik napról a másikra elmegy közölünk. A daganat csendben végzett volna vele, az epilepsziás roham mentette meg az életét

– vallotta be az édesanya.

A daganatos Hannára ezután óriási küzdelem várt. A kór az egész testét ostromolta volna, és már olyan nagy méretű volt az agydaganata, hogy minden perc számított. Életmentő operációra volt szüksége, ezért azonnal a műtőbe tolták.