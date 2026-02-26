Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
"Közölte az orvos, hogy a 2 éves angyalarcú kislányunknak agydaganata van" - Hanna édesanyja megtörten nyilatkozott

agresszív tumor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 10:00
összefogásbetegséggyűjtésdaganat
Minden nap küzdelem egy tiszaföldvári családnak, amióta imádott gyermeküket egy szörnyű betegség támadta meg. A kis Horváth Hanna élete egy pillanat alatt megváltozott: súlyos agydaganattal küzd, mindössze két évesen! Édesapja, Róbert testét egy pedig egy rejtélyes kór ostromolja. Nagy bajban vannak!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei

Mintha egy szörnyű rémálomba csöppent volna H. Hanna a családjával, amiből képtelenek felébredni. A 2 éves kislány a gondatlan gyermekek mindennapjait élte, mígnem egyik nap minden megváltozott: az apróság egész testével hirtelen megmerevedett az ágyában. Az élet különös fintora, de épp ez mentette meg a haláltól… Rohammentővel szállították kórházba és így kiderült: súlyos agydaganata van. Azóta a kislány hősként küzd érte, hogy visszanyerje az eredeti életét.

agydaganat
Hannát életmentő műtét mentette meg, most agydaganat miatt jár kezelésekre / Fotó: Beküldött fotó

Rémisztően nagyra nőtt az agydaganat

A dátum, amit Kopornai Izabella Szilvia és férje, Róbert sosem fognak elfelejteni: 2024. november 23 – a nap, amikor a tiszaföldvári családnak riasztani kellett a mentőket, mert a 2 éves Hanna szervezete hirtelen összeomlott: a kis testén jelentkeztek az epilepszia tünetei.

Arra keltem fel, hogy a gyermekünk rosszul van. Nem reagált, mozdulatlan volt az egész teste. Piszkáltuk, de nem moccant, odafagyott az ágyra. Azonnal hívtuk a mentőket, akkor kezdett el rángatózni, fel volt akadva a szeme. Amíg kiértek az orvosok, hányni kezdett, oldalra kellett fektessük

– idézte fel a szörnyű perceket Szilvia a Borsnak.

Az orvosoknak azonnal cselekedniük kellett: rohammentővel vitték a legközelebbi, szolnoki kórházba, ahol a vizsgálatok késő délután kimondták minden szülő rémálmát, hogy Hannának agydaganata van, ami ráadásul óriási méretű: 11 és fél centis volt!

- Ő a mi drága, elsőszülött gyermekünk. Mindenünk. Sokkos állapotba kerültem, amikor ezt megtudtuk. Nem tudtam megszólalni, pislogni is alig tudtam – vallotta be az édesanya, kiemelve: különös, de épp az epilepsziás roham tünetei leplezték le, hogy a gyermekük tumorral küzd.

Azt mondták, hogy a daganat rosszindulatú, és ha nem vettük volna észre, hogy epilepsziás rohama van, lehet hogy meghalt volna. Illetve, hogyha nem történik nála ez az eset, akkor akár otthon egyik napról a másikra elmegy közölünk. A daganat csendben végzett volna vele, az epilepsziás roham mentette meg az életét

vallotta be az édesanya.

A daganatos Hannára ezután óriási küzdelem várt. A kór az egész testét ostromolta volna, és már olyan nagy méretű volt az agydaganata, hogy minden perc számított. Életmentő operációra volt szüksége, ezért azonnal a műtőbe tolták.

- Egyszerűen leírhatatlan, amit akkor átéltünk. A műtő előtt álltunk, tehetetlenek voltunk. Csak az orvosra vártunk, hogy végre jöjjön ki és azt mondja, hogy a kicsink jól van. Utána megtudtuk, hogy hajszálon függött az élete! Szerencsére végül a műtét sikeres volt – mondta még most is remegő hangon.

A kislány hősként tűri a kór rá mért ütéseit / Fotó: Beküldött fotó

Kevés pénzből élnek

Három hónap alatt nagyot fordult a család élete, és sajnos a neheze még hátra van. Egy évig hősként kell Hannának kibírnia a kemoterápiás kezeléseket. Hetente többször ingázik a család Tiszaföldvár és Budapest között – 300 kilométert utazik a kis Hanna az életéért… Ez az időszak nemcsak neki, hanem családjának is megterhelő, hiszen: 

  • Szilvia kislánya állandó felügyeletet igényel, ezért az anya GYES-en van, 
  • a férjét, Róbertet egy rejtélyes betegség támadta meg, amiről az orvosok sem tudják, mi lehet,
  • a kezelések és az útiköltség felemészti a jövedelmük nagy részét.

Ezért a Remény A Leukémiás Gyermekekért Alapítványon keresztül segítséget kérnek.

A párom folyamatosan rosszul van, ő is orvosról orvosra jár. Hannácskát rendszeresen kell felhozzuk Budapestre. Minden utazáshoz fuvart kell intézzünk, ez sok pénzünket elviszi és a sofőrnek is egy teljes napja rámegy az utazásra, a többórás kórházi várakozást is ki kell neki is bírni. Kérem, amennyiben tudnak, támogassák Hanna gyógyulását anyagilag

– kérte az aggódó édesanya, zárásként hangsúlyozva: a kapott anyagi támogatást kislányuk biztonságos szállítására, speciális étrendjére és az ápolási költségekre fordítanák.

Ha anyagilag támogatni szeretnék Hanna gyógyulását, EZEN keresztül megteheted.

Korábban egy hős tűzoltó, Márta Rajmund is agydaganattal küzdött. A férfiért is hatalmas összefogás indult, az ő történetét itt nézheted meg:

 

 

