A háború borzalmai: egy anyuka a csecsemőjével együtt menekült hajnalban a drónok elől

Gyorsan kellett elhagyni a vonatot. Egy ukrán anyuka videóban mutatta meg, hogyan vészelte át az evakuációt. A dróntámadás veszélye miatt kénytelenek voltak a vonatról a nyílt mezőre menekülni. A háború borzalmai elől menekülő anyuka gyors reagálásának köszönheti az életét. Felkapta kisbabáját, három réteg ruhát adott rá, magához vett egy takarót és a tápszert, mielőtt elhagyták a vágányt.
Körülbelül egy órát töltött nyílt terepen az anya a csecsemőjével. Hajnali 3:40-kor kellett menekülniük, közben vegyes érzései voltak: bár a robbanásveszély elől rohant el, ugyanakkor a nyílt mezőn sem érezte magát biztonságban.
Az egyébként Vinnicjában élő anyuka egy barnító szalon TikTok oldalát vezeti és szépségápolással foglalkozik. Az ukránok mindenre találnak megoldást, és elviselik a kihívásokat, de a háború miatt a mindennapjaik egyre nehezebbek.
