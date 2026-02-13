Túlélés: egy ukrán blogger főzési ötlete az áram- és a gázkorlátozások idején

A lakosok az alapvető mindennapi teendőiket is nehezen látják el. Több százezer ember számára egyre nehezebb a túlélés az áram és fűtés nélküli időszakban, a súlyos fagyokban. Az áramkimaradások közvetlenül érintik a fűtési rendszereket, ezért sok helyen a fűtés is megszűnt. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt a gázszolgáltatás is akadozhat, különösen a frontvonalhoz közeli megyékben.
Sajnos a főzés is egyre nagyobb kihívást jelent, de Vika Chaikivska ukrán blogger, erre is talált megoldást. Az életstílus és gasztro témákban jártas blogger most a háborús időkhöz igazodva, egy jól bevált praktikát osztott meg a követőivel.
Egyik este hajnali egykor jutott eszébe ez a főzési módszer. Viszont ehhez kályhára van szükség:
19 órán keresztül nem volt áram.
A bepácolt hús és a szalonnás krumpli várt egész nap a főzésre, de hiába.
Egész este fűtöttük a kályhát, és már éjszaka, lefekvés előtt úgy döntöttem, készen állok egy kísérletre. Fogtam egy cserépedényt, mindent beletettem, és betettem a kályhába. 🤞🏻 Már nem raktam több fát a tűzre, de a kályha még nagyon forró volt.
Második részben megmutatja mi várt másnap reggel. A blogger teljes mértékben örült az eredménynek:
Nagyon elégedett vagyok 😊
Nagyon finom lett, és maximálisan egyszerű. Mindent beletettem egy cserépedénybe, lefedtem fedővel, betettem az előre befűtött kandallókályhába, lezártam, és elmentem aludni.
Biztosan fogok még ilyet főzni, hiszen úgyis fűtünk – így 2 az 1-ben 👌
Finom ételek kandallókályhából: Egyszerűen és ízletesen
Könnyedén és finoman főzök a kandallókályhában.
A posztok nagy sikert arattak. A nehézségek közepette is bebizonyosodik, hogy egy kis találékonysággal és kitartással meleg étel kerülhet az asztalra.
