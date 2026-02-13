Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Túlélés: egy ukrán blogger főzési ötlete az áram- és a gázkorlátozások idején

háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 12:21
orosz-ukrán háborútúlélésfőzés
Hasznos praktikát osztott meg egy ukrán blogger a követőivel: finom ételt főzött a kályhában, amivel fűtöttek is egyben. Nem könnyű a túlélés ebben a nehéz időszakban.

A lakosok az alapvető mindennapi teendőiket is nehezen látják el. Több százezer ember számára egyre nehezebb a túlélés az áram és fűtés nélküli időszakban, a súlyos fagyokban. Az áramkimaradások közvetlenül érintik a fűtési rendszereket, ezért sok helyen a fűtés is megszűnt. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt a gázszolgáltatás is akadozhat, különösen a frontvonalhoz közeli megyékben.

Minden praktika jól jön. Nehéz a túlélés. A háború mellett a fagy is megnehezíti az ukránok életét.
Főzési praktika a háború idején egy ukrán bloggertől. Így könnyebb a túlélés. Fotó: TikTok/vica.chaikivska

Gasztro túlélés: finom étel a háború idején áram és gáz nélkül

Sajnos a főzés is egyre nagyobb kihívást jelent, de Vika Chaikivska ukrán blogger, erre is talált megoldást. Az életstílus és gasztro témákban jártas blogger most a háborús időkhöz igazodva, egy jól bevált praktikát osztott meg a követőivel.  

Egyik este hajnali egykor jutott eszébe ez a főzési módszer. Viszont ehhez kályhára van szükség:  

19 órán keresztül nem volt áram. 
A bepácolt hús és a szalonnás krumpli várt egész nap a főzésre, de hiába. 

Egész este fűtöttük a kályhát, és már éjszaka, lefekvés előtt úgy döntöttem, készen állok egy kísérletre. Fogtam egy cserépedényt, mindent beletettem, és betettem a kályhába. 🤞🏻 Már nem raktam több fát a tűzre, de a kályha még nagyon forró volt. 

@vica.chaikivska

Світла не було 19 годин. Замариноване мʼясо і картопля з салом чекали його і не дочекалися. Ми цілий вечір топили піч і вже вночі, перед тим, як лягти спати я вирішила, що готова на експеримент . Взяла горщик , все туди склала і поставила 🤞🏻 Дров вже не підкидала , але піч була дуже гаряча .

♬ оригінальний аудіозапис - Віка Чайківська

Második részben megmutatja mi várt másnap reggel. A blogger teljes mértékben örült az eredménynek:  

Nagyon elégedett vagyok 😊 
Nagyon finom lett, és maximálisan egyszerű. Mindent beletettem egy cserépedénybe, lefedtem fedővel, betettem az előre befűtött kandallókályhába, lezártam, és elmentem aludni. 

Biztosan fogok még ilyet főzni, hiszen úgyis fűtünk – így 2 az 1-ben 👌 

Finom ételek kandallókályhából: Egyszerűen és ízletesen 

Könnyedén és finoman főzök a kandallókályhában.

@vica.chaikivska

Я задоволена 😊 Вийшло дуже смачно і максимально просто.склада все в горщик, накрила кришкою, поставила в на топлену камінну піч , закрила і пішла спати. Буду готувати ще, все одно топимо , 2 в 1 виходить 👌

♬ оригінальний аудіозапис - Віка Чайківська

A posztok nagy sikert arattak. A nehézségek közepette is bebizonyosodik, hogy egy kis találékonysággal és kitartással meleg étel kerülhet az asztalra. 

