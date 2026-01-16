Apró tünet jelentkezett a kislánynál, majd nem sokkal később az orvosok kimondták a felfoghatatlant

Egy apró, ám annál jelentőségteljesebb tünetre hívta fel a figyelmet az a kétgyermekes édesanya, akinek a gyerekeinél ugyanazt a súlyos állapotot diagnosztizálták. A 37 éves Megan Kempf Illinoisból teljesen normális terhességen esett át, a férjével, Kyle-lal pedig nem is lehettek volna boldogabbak, amikor megszületett a kislányuk, Poppy. Három évvel később azonban az anya felfigyelt rá, hogy a lánya mintha más lenne, mint a kortársai.
Megan elmondása szerint kezdetben arra figyeltek fel, hogy a kislány rajzkészsége visszafejlődött, majd amikor a ma már kilencéves Poppy iskolás lett, a különbségek még hangsúlyosabbá váltak. Ezt követően enyhe értelmi fogyatékosságot diagnosztizáltak nála, ami a gondolkodás, a szociális és a feldolgozási készségek lassabb fejlődését jelenti. A szülők azonban úgy érezték, még valami állhat a háttérben, miután Poppy egyre inkább szorongani kezdett, amikor eljött a lefekvés ideje. Az újabb vizsgálatok tárták fel, hogy a kislány alvási apnoéban szenved.
Az alvási apnoe olyankor fordul elő, amikor valakinek alvás közben leáll, majd újra megindul a légzése, ami nagyon megnehezítheti a nappali koncentrációt. Az állapot hangulatingadozásokat, fáradtságot és fejfájást is okozhat.
Ezután a családot beutalták egy neurológus genetikushoz, egy olyan orvoshoz, aki a genetikai rendellenességek és az olyan állapotok diagnosztizálására specializálódott, mint a más problémákkal összefüggő tanulási nehézségek, a családi eredetű rákos megbetegedések és a kromoszóma-rendellenességek.
Elvégeztük Poppy teljes DNS-genom szekvenálását, és az eredmény pozitív lett a B típusú Sanfilippo-szindrómára
- idézte fel a történteket Megan.
A Sanfilippo-szindróma a gyermekkori demencia egy ritka típusa, amely az emlékezést károsítja, és amit több mint 145 ritka genetikai rendellenesség okoz: ezek progresszívek és az életet korlátozzák. Bár ezek az állapotok rendkívül ritkák, közös bennük, hogy demenciát okoznak a gyermekeknél. Míg egyes esetekben a tünetek csecsemőknél és kisgyermekeknél jelentkezhetnek, másoknál csak tinédzserkorban.
Poppy mindössze hároméves volt, amikor a szülei elkezdtek felfigyelni a pusztító állapot néhány kevésbé ismert, de annál árulkodóbb jelére, beleértve a motoros készségek elvesztését.
A ritka betegség, amely végül halálos agykárosodást okoz, egy olyan enzim hiánya miatt alakul ki, amely normális esetben lebontja és újrahasznosítja a heparán-szulfát nevű molekulát. E nélkül a gén nélkül a molekula felhalmozódik, és megakadályozza a sejtek megfelelő működését. Idővel az agysejtek megtelnek olyan salakanyagokkal, amelyeket a szervezet nem képes feldolgozni, ami hiperaktivitást, alvászavarokat, beszédvesztést, kognitív hanyatlást, rohamokat és végül halált okoz.
Abban a pillanatban rájöttünk – mivel ez egy genetikai eredetű betegség –, hogy a fiunkat, Olivert is ki kell vizsgáltatni. Három héttel később azt közölték velünk, hogy a kétéves Oliver tesztje is pozitív lett
- mondta el Megan, hozzátéve, ekkor azt is megtudták, hogy a legtöbb B típusú Sanfilippo-szindrómában szenvedő gyermek nem éli meg a 19. életévét sem, az orvosok pedig semmit sem tehetnek ez ellen.
A reménytelennek tűnő helyzet dacára a szülők nem hajlandók feladni: eltökélték, hogy találnak kezelést a gyermekeik számára, jelenleg pedig pénzt gyűjtenek egy enzimpótló terápiára. Bár a gyógyszert még nem hagyta jóvá az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA), a Cure Sanfilippo Alapítvány ígéretes kezelési lehetőségnek tartja.
Reméljük, a gyógyszerek jövőre forgalomba kerülnek, de sok odafigyelésre és erőfeszítésre lesz szükség ahhoz, hogy idáig eljussunk. Nehéz egy ritka betegséget forgalomba hozni, és ha egy gyermekbetegségről van szó, a páciens gyakran nem él sokáig. Leginkább azt szeretnénk, hogy legyen valami megoldás ezeknek a gyerekeknek
- tette hozzá az édesanya, a Daily Mail beszámolója szerint.
