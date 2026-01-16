Apró tünet jelentkezett a kislánynál, majd nem sokkal később az orvosok kimondták a felfoghatatlant

Egy apró, ám annál jelentőségteljesebb tünetre hívta fel a figyelmet az a kétgyermekes édesanya, akinek a gyerekeinél ugyanazt a súlyos állapotot diagnosztizálták. A 37 éves Megan Kempf Illinoisból teljesen normális terhességen esett át, a férjével, Kyle-lal pedig nem is lehettek volna boldogabbak, amikor megszületett a kislányuk, Poppy. Három évvel később azonban az anya felfigyelt rá, hogy a lánya mintha más lenne, mint a kortársai.

Jelentéktelennek tűnő tünet jelezte a kislány komoly betegségét / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Apró tünet jelezte a kislány súlyos betegségét

Megan elmondása szerint kezdetben arra figyeltek fel, hogy a kislány rajzkészsége visszafejlődött, majd amikor a ma már kilencéves Poppy iskolás lett, a különbségek még hangsúlyosabbá váltak. Ezt követően enyhe értelmi fogyatékosságot diagnosztizáltak nála, ami a gondolkodás, a szociális és a feldolgozási készségek lassabb fejlődését jelenti. A szülők azonban úgy érezték, még valami állhat a háttérben, miután Poppy egyre inkább szorongani kezdett, amikor eljött a lefekvés ideje. Az újabb vizsgálatok tárták fel, hogy a kislány alvási apnoéban szenved.

Az alvási apnoe olyankor fordul elő, amikor valakinek alvás közben leáll, majd újra megindul a légzése, ami nagyon megnehezítheti a nappali koncentrációt. Az állapot hangulatingadozásokat, fáradtságot és fejfájást is okozhat.

Ezután a családot beutalták egy neurológus genetikushoz, egy olyan orvoshoz, aki a genetikai rendellenességek és az olyan állapotok diagnosztizálására specializálódott, mint a más problémákkal összefüggő tanulási nehézségek, a családi eredetű rákos megbetegedések és a kromoszóma-rendellenességek.

Elvégeztük Poppy teljes DNS-genom szekvenálását, és az eredmény pozitív lett a B típusú Sanfilippo-szindrómára

- idézte fel a történteket Megan.

A Sanfilippo-szindróma a gyermekkori demencia egy ritka típusa, amely az emlékezést károsítja, és amit több mint 145 ritka genetikai rendellenesség okoz: ezek progresszívek és az életet korlátozzák. Bár ezek az állapotok rendkívül ritkák, közös bennük, hogy demenciát okoznak a gyermekeknél. Míg egyes esetekben a tünetek csecsemőknél és kisgyermekeknél jelentkezhetnek, másoknál csak tinédzserkorban.

Poppy mindössze hároméves volt, amikor a szülei elkezdtek felfigyelni a pusztító állapot néhány kevésbé ismert, de annál árulkodóbb jelére, beleértve a motoros készségek elvesztését.