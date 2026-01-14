Az anyai megérzés ezúttal sem csalt: 15 alkalommal legyintettek az orvosok a baba panaszaira, majd kiderült a baj

Élet-halál harcot vívott egy kisbaba, miután az orvosok hónapokon át félrekezelték az állapotát. Ellie Stimson, egy 21 éves édesanya szerint a kislányát, Isla-Rae Burtont összesen 15 alkalommal küldték haza az egészségügyi dolgozók, miközben ritka és súlyos tüdőbetegségben szenvedett.

Az anya tudta: a kisbabája veszélyben van / Fotó: Pexels.com (Képünk illusztráció)

Az anya nem adta fel: tudta, hogy a kisbabájával valami nincs rendben

Ellie már a születés után érezte, hogy nincs minden rendben. Isla-Rae tavaly februárban jött a világra, és már egészen kicsi korától sípoló légzéssel, nehézlégzéssel és folyamatos váladékozással küzdött. Az orvosok azonban újra és újra megnyugtatták a szülőket, mondván, a tünetek egy egyszerű mellkasi fertőzésre utalnak, és a baba „majd kinövi” ezeket, mivel egyébként jókedvűnek tűnt.

Ellie és párja, a 23 éves Keiron Burton hét alkalommal kereste fel a háziorvost, és nyolcszor jártak a Royal Stoke University Hospitalben. Minden alkalommal ugyanazzal a diagnózissal küldték őket haza.

Az egyik különösen ijesztő esetben mentővel szállították vissza a kislányt a sürgősségire, ám az édesanya szerint ekkor sem vették komolyan az aggodalmaikat. Csak októberben, további vizsgálatokat követően derült ki az igazság.

A kilenc hónapos Isla-Rae-nél egy rendkívül ritka fejlődési rendellenességet, veleszületett tüdő-légúti malformációt (CPAM) diagnosztizáltak. Ez a betegség már a magzati korban kialakul, és ciszták képződésével jár a tüdőben. A szakemberek emellett azt is megállapították, hogy a gyermek egyik tüdeje összeesett, ezért hat órán át létfenntartó gépekre volt kötve. Az Asthma + Lung UK szerint mindössze tízezer újszülöttből egy érintett ebben a kórképben. Ellie szerint a jelek végig ott voltak előttük, mégsem ismerték fel őket időben a szakemberek.

Azt mondták, akár életveszélyes is lehetett volna. Tudjuk, hogy kezelés nélkül nem élhető túl. Szívszorító belegondolni abba, hogy elveszíthettük volna őt

– mondta el az édesanya, kiemelve:

Cserbenhagyták őt. Egy babáról van szó, és ezeket a jeleket fel kellett volna ismerniük.

Ellie azt is elárulta, hogy a kislány hónapokon át olyan kezeléseket kapott, amelyek valójában nem is létező betegségekre irányultak:

Mindig azt mondogatták, hogy boldog baba, nincs ok az aggodalomra. Pedig egy csecsemőnek nem lehet 11 hónapon át folyamatosan mellkasi fertőzése.

Isla-Rae-nél később kiderült, hogy a tüdejében két centiméternél is nagyobb ciszták vannak, és az egyik tüdeje teljesen összeesett. Az édesanya szerint a rendellenességet már a terhesség 21. hetében ki kellett volna szűrni, ez azonban elmaradt.