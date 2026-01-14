Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Bódog névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az anyai megérzés ezúttal sem csalt: 15 alkalommal legyintettek az orvosok a baba panaszaira, majd kiderült a baj

kisbaba
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 15:00
betegségédesanya
A kisbaba többször is rosszul lett. Az anya addig nem nyugodott, míg meg nem tudta a diagnózist.

Élet-halál harcot vívott egy kisbaba, miután az orvosok hónapokon át félrekezelték az állapotát. Ellie Stimson, egy 21 éves édesanya szerint a kislányát, Isla-Rae Burtont összesen 15 alkalommal küldték haza az egészségügyi dolgozók, miközben ritka és súlyos tüdőbetegségben szenvedett.

anya
Az anya tudta: a kisbabája veszélyben van / Fotó: Pexels.com (Képünk illusztráció)

Az anya nem adta fel: tudta, hogy a kisbabájával valami nincs rendben

Ellie már a születés után érezte, hogy nincs minden rendben. Isla-Rae tavaly februárban jött a világra, és már egészen kicsi korától sípoló légzéssel, nehézlégzéssel és folyamatos váladékozással küzdött. Az orvosok azonban újra és újra megnyugtatták a szülőket, mondván, a tünetek egy egyszerű mellkasi fertőzésre utalnak, és a baba „majd kinövi” ezeket, mivel egyébként jókedvűnek tűnt. 

Ellie és párja, a 23 éves Keiron Burton hét alkalommal kereste fel a háziorvost, és nyolcszor jártak a Royal Stoke University Hospitalben. Minden alkalommal ugyanazzal a diagnózissal küldték őket haza.

Az egyik különösen ijesztő esetben mentővel szállították vissza a kislányt a sürgősségire, ám az édesanya szerint ekkor sem vették komolyan az aggodalmaikat. Csak októberben, további vizsgálatokat követően derült ki az igazság.

A kilenc hónapos Isla-Rae-nél egy rendkívül ritka fejlődési rendellenességet, veleszületett tüdő-légúti malformációt (CPAM) diagnosztizáltak. Ez a betegség már a magzati korban kialakul, és ciszták képződésével jár a tüdőben. A szakemberek emellett azt is megállapították, hogy a gyermek egyik tüdeje összeesett, ezért hat órán át létfenntartó gépekre volt kötve. Az Asthma + Lung UK szerint mindössze tízezer újszülöttből egy érintett ebben a kórképben. Ellie szerint a jelek végig ott voltak előttük, mégsem ismerték fel őket időben a szakemberek.

Azt mondták, akár életveszélyes is lehetett volna. Tudjuk, hogy kezelés nélkül nem élhető túl. Szívszorító belegondolni abba, hogy elveszíthettük volna őt

– mondta el az édesanya, kiemelve:

Cserbenhagyták őt. Egy babáról van szó, és ezeket a jeleket fel kellett volna ismerniük.

Ellie azt is elárulta, hogy a kislány hónapokon át olyan kezeléseket kapott, amelyek valójában nem is létező betegségekre irányultak:

Mindig azt mondogatták, hogy boldog baba, nincs ok az aggodalomra. Pedig egy csecsemőnek nem lehet 11 hónapon át folyamatosan mellkasi fertőzése.

Isla-Rae-nél később kiderült, hogy a tüdejében két centiméternél is nagyobb ciszták vannak, és az egyik tüdeje teljesen összeesett. Az édesanya szerint a rendellenességet már a terhesség 21. hetében ki kellett volna szűrni, ez azonban elmaradt. 

A kislány jelenleg műtétre vár a Birminghami Gyermekkórházban. Ellie és Keiron mindketten kénytelenek voltak felmondani a munkahelyükön, hogy éjjel-nappal gondoskodhassanak a gyermekükről, így adománygyűjtésbe kezdtek a megnövekedett ellátási költségek fedezésére - írja a Daily Star.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu