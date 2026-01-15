Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orvosok azt hitték, hogy színleli a tüneteit: kiderült, súlyos beteg a négyéves gyermek

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 13:30
Bár az orvosok azt mondták, nincs baj, az édesanya tudta, hogy valami nincs rendben. A viktoriánus betegség akár a gyermek halálát is okozhatta volna.
Megan West több orvost is felkeresett fiával, Elliotal, amikor a gyermek 2024 decemberében furcsán kezdett el járni. Az anyukának azt mondták, hogy fia csak színleli a tüneteket, később azonban kiderült, hogy valójában egy viktoriánus betegséggel küzdött.

Viktoriánus betegséggel küzdött mikor orvosai szerint színlelte tüneteit a gyermek
Viktoriánus betegséggel küzdött mikor orvosai szerint színlelte tüneteit a gyermek Fotó:  Pexels

A négyéves Elliot hirtelen nem járt normálisan: túlságosan oldalra tette a lábait, miközben a karjait is széttárta.

Furcsán sétált és futott, hajlamos volt a csípőjét jobbra-balra lendíteni, a karjait széttárva és a térdeit összeérintve járt

- mesélte az édesanya.

A 25 éves Megan akkor kezdett igazán aggódni, amikor fia éjszakánként izzadni, és ok nélkül fogyni kezdett. A gyermekkel háziorvoshoz fordult, ahol azt mondták, Elliot valamilyen vírust kaphatott el, de azt is felvetették, hogy talán csak színleli a tüneteket.

Az orvos azt mondta, hogy neurológiailag ép, jó a lábereje, és valószínűleg azért csinálja, hogy figyelmet keltsen, mert van egy kishúga.

Elliot panaszai azonban nem múltak el, sőt a gyermek arra kezdett panaszkodni, hogy „nem működnek a lábai”. Az édesanya ezután a sürgősségire vitte, hogy alaposan kivizsgálják.

Viktoriánus betegséggel küzdött Elliott

Egy röntgenfelvétel kimutatta, hogy a gyermek tüdejében nyirokcsomók vannak. Ekkor derült ki, hogy egy viktoriánus eredetű tüdőbetegségről van szó: Elliotnál gerinctuberkulózist diagnosztizáltak.

Ezt a betegséget ma Pott-kórként ismerik, amely a tüdőben kezdődik, mielőtt átterjed a gerincre. Szakértők szerint:

Görbült gerinchez vagy csigolyakárosodáshoz vezethet. A Pott-kór egyes esetekben halálos kimenetelű is lehet.

Elliot tünetei a Pott-kór klasszikus jelei voltak: hát és nyakfájás, a karok és lábak gyengesége, étvágytalanság, megmagyarázhatatlan fogyás és láz.

Megan elismeri, hogy gyermekeket nehéz kivizsgálni, mégis úgy érzi, az orvosoknak jobban oda kellett volna figyelniük fiára, mivel a tünetek szemmel láthatóak voltak - írja a Ladbible.

Egyszerűen féltünk érte. Sokkolt minket a helyzet, és rettegtünk attól, min kell majd keresztülmennie, és hogyan fogják megoldani

- mondta az édesanya.

Elliot diagnózisa óta gerincfúziós műtéten esett át. Bár a beavatkozás rendkívül veszélyes volt, a fiú túlélte, és jelenleg tuberkulózis elleni gyógyszereket szed.

A járása gyakorlatilag visszatért a normális kerékvágásba. Egy gyógytornász fog vele dolgozni, amikor már futhat, hogy segítsen helyrehozni a járását.

 

