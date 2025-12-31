Tragédiába torkollt a karácsonyi vacsora: anya és kamaszlánya vesztette életét

Egy anya és lánya feltételezett ételmérgezés következtében meghalt Olaszországban, miközben a lányok édesapja továbbra is kórházban fekszik, súlyos állapotban. A halálesetekkel kapcsolatban nyomozás indult, miután kiderült, hogy patkányméreg kerülhetett a karácsony vacsorához használt lisztbe.

Ételmérgezés követelte egy anya és lánya életét (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Tragédia karácsonykor: ételmérgezés végzett egy édesanyával és lányával

Az 50 éves Antonella Di Ielsi és 15 éves lánya, Sara Di Vita néhány órán belül halt meg egymás után a campobassói Cardarelli kórházban, miután december 25-én súlyosan megbetegedtek.

A beszámolók szerint az anya és lánya egy karácsony környékén elfogyasztott halétel után lettek rosszul, és kétszer is felkeresték a sürgősségi osztályt, ahonnan ételmérgezés és gyomor-bélhurut diagnózisával hazaengedték őket. December 27-én, szombaton Sara állapota romlott, ezért visszavitték a kórházba, ahol intenzív osztályra került, és még aznap este, helyi idő szerint körülbelül 23:00-kor meghalt. Édesanyját szintén azon az estén szállították kórházba, ő másnap 11:00-kor hunyt el.

A lány édesapja, a korábbi polgármester Gianni Di Vita szintén intenzív osztályra került a római Spallanzani Kórházban. A 55 éves férfi hasonló, de enyhébb tüneteket mutatott, mint lánya és felesége.

A család állítólag december 24-én vacsorát adott rokonaiknak, mielőtt betegek lettek.

Vincenzo Cuzzone, a Cardarelli Kórház intenzív osztályának vezetője elmondta, hogy a család többszervi elégtelenségben szenvedett, hozzátéve, hogy nehéz pontosan megállapítani, melyik étkezéshez köthető az eset.

A haláleseteket nyomozók kezdték el vizsgálni, akik visszatértek a család otthonához, ahol több élelmiszert, köztük kagylót, tintahalat, tőkehalat és gombát foglaltak le, amelyeket továbbküldtek bevizsgálásra, esetleges mérgezés gyanúja miatt. A hatóságok a december 23. óta elfogyasztott ételeket is vizsgálják.

Mindeközben öt, a Cardarelli Kórházban dolgozó orvos, valamint két ügyeletes orvos ellen is nyomozás indult Antonella és Sara halála miatt. A források szerint többszörös gondatlan emberöléssel, gondatlanságból elkövetett személyi sértéssel és orvosi műhibával vádolják őket, miután az áldozatokat a haláluk előtt a szakemnberek kétszer is hazaengedték, mondván: nem olyan súlyos az állapotuk.