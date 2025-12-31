Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Szilveszter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tragédiába torkollt a karácsonyi vacsora: anya és kamaszlánya vesztette életét

ételmérgezés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 10:45
nyomozáshaláleset
Rendőrség nyomozás indult, miután egy család váratlanul lebetegedett. Ketten végül életüket is vesztették egy karácsonya vacsora után. A nyomozók eddig több kórházi dolgozó ellen is vádat emeltek, miközben patkánymérget gyanítanak az ételmérgezéses esetek mögött.

Egy anya és lánya feltételezett ételmérgezés következtében meghalt Olaszországban, miközben a lányok édesapja továbbra is kórházban fekszik, súlyos állapotban. A halálesetekkel kapcsolatban nyomozás indult, miután kiderült, hogy patkányméreg kerülhetett a karácsony vacsorához használt lisztbe.

Ételmérgezés követelte egy anya és lánya életét
Ételmérgezés követelte egy anya és lánya életét  (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock 

Tragédia karácsonykor: ételmérgezés végzett egy édesanyával és lányával

Az 50 éves Antonella Di Ielsi és 15 éves lánya, Sara Di Vita néhány órán belül halt meg egymás után a campobassói Cardarelli kórházban, miután december 25-én súlyosan megbetegedtek.

A beszámolók szerint az anya és lánya egy karácsony környékén elfogyasztott halétel után lettek rosszul, és kétszer is felkeresték a sürgősségi osztályt, ahonnan ételmérgezés és gyomor-bélhurut diagnózisával hazaengedték őket. December 27-én, szombaton Sara állapota romlott, ezért visszavitték a kórházba, ahol intenzív osztályra került, és még aznap este, helyi idő szerint körülbelül 23:00-kor meghalt. Édesanyját szintén azon az estén szállították kórházba, ő másnap 11:00-kor hunyt el.

A lány édesapja, a korábbi polgármester Gianni Di Vita szintén intenzív osztályra került a római Spallanzani Kórházban. A 55 éves férfi hasonló, de enyhébb tüneteket mutatott, mint lánya és felesége.

A család állítólag december 24-én vacsorát adott rokonaiknak, mielőtt betegek lettek. 

Vincenzo Cuzzone, a Cardarelli Kórház intenzív osztályának vezetője elmondta, hogy a család többszervi elégtelenségben szenvedett, hozzátéve, hogy nehéz pontosan megállapítani, melyik étkezéshez köthető az eset.

A haláleseteket nyomozók kezdték el vizsgálni, akik visszatértek a család otthonához, ahol több élelmiszert, köztük kagylót, tintahalat, tőkehalat és gombát foglaltak le, amelyeket továbbküldtek bevizsgálásra, esetleges mérgezés gyanúja miatt. A hatóságok a december 23. óta elfogyasztott ételeket is vizsgálják.

Mindeközben öt, a Cardarelli Kórházban dolgozó orvos, valamint két ügyeletes orvos ellen is nyomozás indult Antonella és Sara halála miatt. A források szerint többszörös gondatlan emberöléssel, gondatlanságból elkövetett személyi sértéssel és orvosi műhibával vádolják őket, miután az áldozatokat a haláluk előtt a szakemnberek kétszer is hazaengedték, mondván: nem olyan súlyos az állapotuk.

A nyomozók jelenleg a liszt pátkényméreggel való véletlen szennyeződését is vizsgálják, miután kiderült, hogy Gianni tulajdonában lévő malmot nemrég patkányirtás céljából fertőtlenítették - írta a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu