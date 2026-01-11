Más tüdejével él Lóránt: "Kiskoromtól fogva a szervátültetésre készültem"

Tamács Lóránt 23 éves korában esett át tüdőtranszplantáción. Nemrégiben a legnagyobb természetességgel mesélt a Fanny magazinnak arról, hogy tisztában van azzal, mennyi veszéllyel jár az állapota. Ennek ellenére nem fél, nem kesereg. Igyekszik teljes értékű életet élni, egyről a kettőre jutni, és olyan dolgokat csinálni, amiket szeret: sportolni és utazni.

„Egész életemben a tüdőtranszplantációra készültem”

Négyéves korában derült ki, hogy egy genetikai betegséggel, cisztás fibrózissal küzd.

– Ez gyakorlatilag a légzőszervek fő mumusa – magyarázza. – Sokáig évi egy-két kezeléssel szinten lehetett tartani, de folyamatosan romlott valamennyit az állapotom. Végig tudtuk, hogy előbb-utóbb sor fog kerülni a tüdőátültetésre, ha megélem. Az orvosok azt mondták, hogy sporttal lehet javítani a helyzeten, úgyhogy onnantól fogva ez lett az életem központjában. Hatéves koromtól fogva karatéztam, később fociztam, majd edzőterembe jártam. Ezek nélkül lehet, hogy már nem lennék itt, vagy sokkal hamarabb kellett volna az új tüdő.

Gyakorlatilag kiskoromtól fogva a szervátültetésre készültem. Nekem az volt a természetes, hogy reggel, ébredés után elvégeztem a gyógyszerezést, az inhalálást, elmentem suliba, délután is megkezeltem magam, majd edzettem. Láttam, hogy a többi gyereknél ez nincs, de nekem ez volt a normális.

Ráadásul, 8-9 évesen ugyanúgy jártam bringázni, focizni, kosarazni, mint a többiek. Sem fizikálisan, sem mentálisan, sem tüdő kapacitásban nem látszott, hogy más lennék, mint a többiek, hisz akkor még nem voltak tüneteim. A kórházi kezeléseket a szünetekre időzítettük, így az iskolából sem hiányoztam, hogy ne érjen semmilyen hátrányos megkülönböztetés. Egy 2-3 hetes infúziós kezelés elég volt arra, hogy a következő fél évben is jól legyek, vagy hogy kikúrálják a betegséget, amit összeszedtem. Erre volt berendezve az egész életünk.

„45 kilósra fogytam, zombiként éltem”

Lóránt állapota 23 éves korára romlott le annyira, hogy halaszthatatlanná vált az életmentő transzplantáció.

– Nagyon akartam, hogy jól sikerüljön – árulja el. – Előtte két évet arra áldoztam, hogy minden jól alakuljon. Otthagytam a sulit és csak arra fókuszáltam, hogy magammal foglalkozzak, sportoljak és a családdal, barátokkal legyek. Sokféle példa volt előttem. Láttam olyat, aki műtét után normális életet élt, de sokan el is távoztak köztünk. Tudtam, hogy nagyon rizikós, de nem féltem.

Ha gyerekkorod óta készülsz valamire, akkor nem félsz. Benne volt a pakliban, hogy rosszul sül el a dolog, de ha nem kapok új tüdőt, az még rosszabb. A műtét előtti fél évben már zombi üzemmódban éltem, csak 19 százalékos volt a tüdőm, lefogytam 43 kilóra, éjjel-nappal ment az oxigénpalack.

Tizenegy éve műtöttek meg, akkor még itthon nem csináltak ilyet, így engem is Bécsbe vittek egy tízórás operációra. Van, aki utána két hónapig kómában fekszik, én már két nappal később a folyosón totyogtam a saját lábamon. Óriási lett a változás az új tüdőmmel. Többet bírtam az edzőteremben, fel tudtam menni a másodikra anélkül, hogy fulladoztam volna és végre nem kellett állandóan köhögnöm. A műtét után felköltöztem Budapestre, mert itt zajlik az utógondozás és a barátnőm is itt élt. Érdekes időszak volt az, mert életemben először azon gondolkodtam, hogy hova tovább, úgymond kinyílt előttem a világ. Korábban ez nem volt kérdés, mert mindig az volt a prioritás, hogy éljek, sportoljak és ha szükségem lesz új tüdőre, akkor az meg tudjon valósulni.