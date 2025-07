„A vérünk magyar, de a szívünk olasz” – Vajdasági magyar testvérek hozták el a Budapestre az olasz ízeket

Jókedvűen tesznek-vesznek a teraszon a lányok, amikor odaérünk a Nagymező utcától pár lépésnyire található Preferitához. Az épületen a saját kezűleg készített logójuk hirdeti: „Tészta. Pizza. Prosecco”, azaz ide tényleg megéri betérnie annak, aki igazi itáliai ízeket keres a belvárosban. Az olasz étterembe belépve meleg, családias hangulat fogad minket, pedig még csak éppen hogy kinyitottak aznap. A helyről már kívülről is sugárzik a pozitív energia, ahogy a lányokból is, akik azonnal hatalmas mosollyal üdvözölnek, és profi vendéglátósokként azonnal leültetnek és kiszolgálnak minket, mielőtt bármit is kérdezhetnénk.

Adi (jobbról) és Tina (balról) több tíz évnyi tapasztalat után döntött saját olasz étterem nyitása mellett Budapest szívében.

Fotó: Bors

Ami a Preferita olasz étterem nyitásához vezetett: „Megörököltünk egy különleges receptet”

Eredeti olasz hozzávalók, mennyei ételek, profi szakácsok, családias hangulat, és persze Adi és Tina személyisége – ez a titkos recept, amely miatt ha az ember egyszer ellátogat a Preferitába, azonnal vissza akar térni. A vajdasági magyar testvérpár nem véletlenül ilyen profi, hiszen több tíz év tapasztalat van mögöttük.

Mind a ketten dolgoztunk külföldön, én Olaszországban is, Tina pedig Spanyolországban vendéglátósként. Már akkor megfogott minket az ottani gasztronómia és mediterrán hangulat. Az élet úgy hozta, hogy hazatérve örököltünk egy kisvállalkozást és azzal együtt egy nagyon különleges pizzabuci receptet

– mesélt a kezdetekről Adi, hozzátéve, hogy mindehhez már csak Tina párja kellett, aki profi szakács és zseniális olasz ételeket készít, így nem is volt kérdés, hogy Itália ízeit ragadják meg és hozzák el Budapestre.

– Hozzánk amúgy is közel áll az olasz mentalitás, szeretünk kint lenni a vendégek közt, beszélgetni velük, megismerni a történetüket. Főleg a szervírozás a mi terepünk, de A-tól Z-ig mindent mi csinálunk. Ha kell mosogatunk, takarítunk, könyvelünk és mindent, ami az étlapunkon van, azt mi magunk is el tudjuk készíteni – teszi hozzá Tina, aki szerint az emberek is nagyon nyitottak az olaszos életérzésre, szeretik, hogy közvetlen, családias hangulat van az étteremben. Sokan már visszatérő vendégekként érkeznek a helyre és alig várják, hogy elmeséljék Adinak és Tinának, hogy mi történt velük a héten.