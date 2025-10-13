Íme az ország legrégebbi optikája, ahol Madách Imre szemüvege is készült

Egyáltalán nem átlagos optikában járunk, hiszen modern kütyük és berendezés helyett az 1800-as évekből fennmaradt, jó illatú fapultban igazi kincsek ékeskednek: okulárék, ollószemüvegek, egylencséjű monoklik. Nem csoda, hogy sokan csak azért jönnek be az ötödik kerületben Magyarország legrégebbi optika üzletébe, hogy megnézzék a muzeális tárgyakat. Mi lehet a Libál Optika titka, hogyan tudtak ilyen sokáig fennmaradni?

A Libál Optika üzletében ma is hagyományos eszközökkel készítik a szemüvegeket.

Fotó: MATE KRISZTIAN

A Libál Optika története

A budapesti Veres Pálné utca egykoron kézműves utcának számított, ahova lovas kocsikkal érkeztek a nemesek, a látszerészeten kívül volt itt ötvös, porcelánragasztó is. Azóta szinte minden megváltozott a belvárosban, a legtöbb üzlethelyiségben ma már bár vagy kávézó található. A közel kétszáz esztendős Libál Optika viszont egyelőre kitart és továbbra is működik.

– 1846-ban alapította a helyet a Libál-család – meséli Erzsébet. – Állítólag Széchenyi István hívatta őket ide Cseh-Morvaországból, amikor iparosítani kezdték az országot. Először körzőket és rajzeszközöket árultak, egy idő után szemüveget is kezdtek forgalmazni, de azt nem tudjuk, hogy hol szerezték be, hol gyártották őket. Szerencsére sok tárgyunk van ezekből a régi időkből, például egy ollószemüveg, aminek az a különlegessége, hogy állítólag ezzel írta Madách Imre Az ember tragédiája című művét. Szeretnénk ezeket a régiségeket megőrizni az utókornak, így ezeket nem lehet megvenni, díszként, hagyatékként funkcionálnak. A Libál Optika Emmi nénije 1937-ben került ide tanulóként, ő nem az eredeti család leszármazottja, mégis sokan Libál néninek hívták, sőt sok vásárló a mai napig így emlékszik rá, hiszen jó pár évtizedig egyedül vitte az üzletet. Majd 1947-ben vette át az egész céget. Nagyon szerette ezt a szakmát, maximálisan az emberekért élt. Nem volt gyereke, neki tényleg ez volt az élete. 99 éves koráig itt dolgozott, nem remegett a keze, ha kellett, akár lencsét is csiszolt. Akkor is csak azért hagyta abba, mert combnyaktörés érte és már nem tudott bejönni. Mindenki nagyon tisztelte és szerette őt. Nem volt hízelgő személyiség, de igazán bölcs volt, mindig tudott valamilyen jó tanácsot adni. 103. évében hagyott itt minket.