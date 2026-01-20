Huszonhat éve él tragédia árnyékában egy brit édesanya, aki máig nem tudja elfogadni lánya halálát. Lizzie Gilmourt 2000. január 15-én találták holtan egy sötét országúton York közelében, édesanyja pedig azóta is meg van győződve arról, hogy lánya halálának körülményeiről többen tudnak – de hallgatnak.

Tragédia történt, de az anya nem adja fel, további válaszokat akar

Fotó: unsplash

Az anya nem felejt, a tragédia máig megoldatlan

A nyugdíjas egészségügyi dolgozó, Rose Ozturkce szerint 15 éves lánya már halott volt, amikor egy autós elütötte őt az úton. Úgy véli, Lizzie-t előtte elrabolták, majd a sötét úton hagyták. A lány fejsérüléseibe halt bele. Az édesanya szerint a történtek körülményei túl sok megválaszolatlan kérdést hagytak maguk után. Lizzie azon az estén fél hét körül indult el otthonról Acomb városrészből, hogy bébiszitterkedni menjen. Később szemtanúk egy autó hátsó ülésén látták sírva, láthatóan feldúlt állapotban. Két órával később, este 8 óra 20 perckor ütötte el egy Audi, miközben mozdulatlanul feküdt az úton. Az édesanya szerint a lánya nem saját akaratából, egyedül indult el gyalog a sötét, forgalmas elkerülőút irányába.

Rose Ozturkce szerint még a helyszínre érkező orvos is úgy vélte, Lizzie már halott volt, amikor az autó átment rajta. Halálát súlyos fejsérülés okozta, nem pedig a gázolás. A hatóságok nem állípatottak meg gyilkosságot, de az édesanya azóta sem adta fel a harcot az igazságért.

Úgy fogalmazott:

„A lányom egy sötét országúton halt meg – nem tudom, hogyan alszanak éjszaka a gyilkosai”

Szerinte Lizzie lelke sem lelhet békére addig, amíg az igazság napvilágra nem kerül. Rose elmondta, lánya rendkívül tehetséges volt: énekelt, hegedült, és abban az évben televíziós szereplésre készült. Halála azonban nemcsak az ő életét, hanem az egész családét kettétörte.

A rendőrség szerint az autó sofőrje nem volt hibás, a balesetet nem tudta elkerülni. A hatóságok ugyanakkor jelezték: amennyiben új információ kerül elő, készek újra megvizsgálni az ügyet. Lizzie édesanyja pedig megfogadta, hogy élete végéig küzdeni fog azért, hogy lánya végre békében nyugodhasson, írja a Mirror.