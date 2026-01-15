Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
A világ legszebb vasútvonala Svájcban található.

Fedezd fel a világ legszebb vasútvonalát olcsón – Svájc hóborította, hegyvidéki csodája feltárul

Svájc
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 08:15
vasútvonalpanorámahavas táj
Svájc hegyvidéki tájai minden utazó szívét megdobogtatják, kristálytiszta tavak és hófödte csúcsok között kanyarognak a vonatok. A világ legszebb vasútvonala nyolcórás útja során Zermatt és St. Moritz között lélegzetelállító panorámát kínál, és minden utazó számára felejthetetlen élményt ígér.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Glacier Express, a világ legszebb vasútvonala, nyolc órán keresztül kanyarog az Alpok csúcsai, tavak, völgyek között, miközben több mint 291 hidat szel át. A vonat kényelmes ülésekkel, panorámaablakokkal és audioguide-dal biztosítja, hogy az utasok minden részletet élvezhessenek az út során. A Matterhorn lábától indulva a hegyvidéki táj folyamatosan változik, a gleccserek és alpesi falvak látványa igazi vizuális élményt nyújt, különösen télen.

A világ legszebb vasútvonala látványos környezetben, alagutakon és viaduktokon halad át.
A világ legszebb vasútvonala a svájci Zermatt és St. Moritz között húzódik, miközben 55 alagúton és közel 200 hídon visz keresztül.
Fotó: 123RF
  • A Glacier Express a világ legszebb vasútvonala, lenyűgöző élményt kínál minden utazónak.
  • A luxusjegyek drágák, de a helyi SBB járatokkal az útvonal megfizethető, az átszállásokkal a közbenső városok és hegyi tájak felfedezhetők.
  • A panoráma, gleccserek, tavak és alpesi falvak így mindenki számára elérhetők, anélkül, hogy a költségek túl magasak lennének.

Nemcsak a világ legszebb vasútvonala a Glacier Express, de az egyik legdrágább is

A luxuskategóriás Excellence Class jegyekkel további élmények várják az utasokat: pezsgő induláskor, ötfogásos alpesi menü, privát iPad információkkal, valamint saját bár áll rendelkezésre. Az Excellence Class ára körülbelül 812 CHF  (kb. 330 000 Ft), az első osztály 326 CHF (kb. 141 000 Ft), a másodosztály pedig 213 CHF (kb. 92 000 Ft).

Szerencsére a világ legszebb vasútvonala nem csak a Glacier Express luxusjegyeivel érhető el. A svájci nemzeti vasúttársaság, a Schweizerische Bundesbahnen (SBB) rendszeres helyi járatokat üzemeltet ugyanazon az útvonalon. Másodosztályon a jegy ára mindössze 44 CHF, azaz 19 000 forint, első osztályon körülbelül 59 CHF, vagyis 26 000 forint. Bár a panorámaablakok és a luxus kényelmi szolgáltatások hiányoznak, a tájélmény ugyanaz.

A panorámaablakú Glacier Expressz vagonja belülről.
A Glacier Expressz a panorámaablakok mellett extra kényelmi szolgáltatásokat is kínál, de a világ legszebb vasútvonala már nemcsak a gazdagok kiváltsága: olcsóbb kategóriájú vonatokon is megcsodálhatjuk.
Fotó: NorthSky Films /  Shutterstock 

Alternatíva a lenyűgöző, de árban kedvezőbb élményért

Az SBB járatokkal való utazás néhány átszállást is igényel, de így lehetőség nyílik a közbenső városok felfedezésére. Brigből például könnyen elérhető az Aletsch-gleccser (ahol alkalmanként még vándorló birkákkal is lehet találkozni), amely a legnagyobb alpesi jégmező, míg Andermattban a tradicionális alpesi falucska és a Schöllenen-szurdok, a híres Ördög-híddal, látványos programot kínál. Télen ez a panoráma pedig konkrétan mesevilággá alakul, amikor hó borít mindent, szinte halljuk a hófehér csendben csilingelő lovasszán hangját, és látjuk magunk előtt, a fagyos, kristálytiszta levegőben a lovak lélegzetét.

A helyi vonatokon büfékocsik szolgálnak étellel és itallal, az utasok pedig saját elemózsiát is hozhatnak, vagy akár alkoholt is fogyaszthatnak az ablaknál ülve, miközben gyönyörködnek a valóban lenyűgöző kilátásban. Ez lehetővé teszi, hogy Svájcban a világ legszebb vasútvonala által kínált esztétikai élmény bárki számára megfizethető és rugalmas legyen, miközben a környező hegyvidék, gleccserek és falvak felfedezése is könnyedén beilleszthető az útitervbe.

Ügyes tippek az utazáshoz

   • Átszállások tervezése: szakaszokra bontva az utazást Brigben vagy Andermattban, több időt tölthetsz a környék felfedezésével.
   • Piknik és ital: saját étel- és italcsomaggal kényelmesebben élvezheted a panorámát, ráadásul olcsóbb is.
   • Rugalmas jegyvásárlás: az SBB weboldalán könnyen tervezhetők a dátumok és menetrendek, így a városnézés is egyszerűen szervezhető.

Nézd meg a lenyűgöző útvonalat videón is:

