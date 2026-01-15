Fedezd fel a világ legszebb vasútvonalát olcsón – Svájc hóborította, hegyvidéki csodája feltárul

A Glacier Express, a világ legszebb vasútvonala, nyolc órán keresztül kanyarog az Alpok csúcsai, tavak, völgyek között, miközben több mint 291 hidat szel át. A vonat kényelmes ülésekkel, panorámaablakokkal és audioguide-dal biztosítja, hogy az utasok minden részletet élvezhessenek az út során. A Matterhorn lábától indulva a hegyvidéki táj folyamatosan változik, a gleccserek és alpesi falvak látványa igazi vizuális élményt nyújt, különösen télen.
A luxuskategóriás Excellence Class jegyekkel további élmények várják az utasokat: pezsgő induláskor, ötfogásos alpesi menü, privát iPad információkkal, valamint saját bár áll rendelkezésre. Az Excellence Class ára körülbelül 812 CHF (kb. 330 000 Ft), az első osztály 326 CHF (kb. 141 000 Ft), a másodosztály pedig 213 CHF (kb. 92 000 Ft).
Szerencsére a világ legszebb vasútvonala nem csak a Glacier Express luxusjegyeivel érhető el. A svájci nemzeti vasúttársaság, a Schweizerische Bundesbahnen (SBB) rendszeres helyi járatokat üzemeltet ugyanazon az útvonalon. Másodosztályon a jegy ára mindössze 44 CHF, azaz 19 000 forint, első osztályon körülbelül 59 CHF, vagyis 26 000 forint. Bár a panorámaablakok és a luxus kényelmi szolgáltatások hiányoznak, a tájélmény ugyanaz.
Az SBB járatokkal való utazás néhány átszállást is igényel, de így lehetőség nyílik a közbenső városok felfedezésére. Brigből például könnyen elérhető az Aletsch-gleccser (ahol alkalmanként még vándorló birkákkal is lehet találkozni), amely a legnagyobb alpesi jégmező, míg Andermattban a tradicionális alpesi falucska és a Schöllenen-szurdok, a híres Ördög-híddal, látványos programot kínál. Télen ez a panoráma pedig konkrétan mesevilággá alakul, amikor hó borít mindent, szinte halljuk a hófehér csendben csilingelő lovasszán hangját, és látjuk magunk előtt, a fagyos, kristálytiszta levegőben a lovak lélegzetét.
A helyi vonatokon büfékocsik szolgálnak étellel és itallal, az utasok pedig saját elemózsiát is hozhatnak, vagy akár alkoholt is fogyaszthatnak az ablaknál ülve, miközben gyönyörködnek a valóban lenyűgöző kilátásban. Ez lehetővé teszi, hogy Svájcban a világ legszebb vasútvonala által kínált esztétikai élmény bárki számára megfizethető és rugalmas legyen, miközben a környező hegyvidék, gleccserek és falvak felfedezése is könnyedén beilleszthető az útitervbe.
• Átszállások tervezése: szakaszokra bontva az utazást Brigben vagy Andermattban, több időt tölthetsz a környék felfedezésével.
• Piknik és ital: saját étel- és italcsomaggal kényelmesebben élvezheted a panorámát, ráadásul olcsóbb is.
• Rugalmas jegyvásárlás: az SBB weboldalán könnyen tervezhetők a dátumok és menetrendek, így a városnézés is egyszerűen szervezhető.
Nézd meg a lenyűgöző útvonalat videón is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.