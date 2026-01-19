Anyukája a kormány mögött ájult el – 12 éves gyermek vette át az irányítást a száguldó autóban

Egy 12 éves fiút tüntettek ki bátorságáért, miután édesanyja vezetés közben a kormány mögött ájult el, és a gyermek gyors gondolkodásának köszönhetően mindketten megmenekültek.

Kormány mögött ájult el, 12 éves fia mentette meg életüket / Illusztráció: Zalai hírlap

Lábbal a gázpedálon ájult el az édesanya

Zac Howells éppen édesanyjával, Nicola Crumppal utazott, amikor az asszony hirtelen elvesztette az eszméletét, miközben a lába még a gázpedálon volt – közölte a West Mercia Rendőrség.

A kisfiú azonnal átnyúlt a kormányért, és az autót egy füves területre kormányozta, majd segítséget hívott. A január 14-én történt incidens során sem Zac, sem édesanyja nem sérült meg, köszönhetően a fiú gyors és megfontolt reakciójának.

Hősies tettéért Zac Howells rendőrfőnöki dicséretben részesült, amelyet Richard Cooper rendőrfőnök adott át neki.

Az elismerést olyan személyek kapják, akik kivételes bátorságról és az elvárhatón túli cselekedetekről tesznek tanúbizonyságot – írja a People.

Egy 12 éves gyermektől az, hogy ilyen nyugodtan és éretten reagáljon egy rendkívül veszélyes helyzetben, egyszerűen csodálatos. Szeretném kifejezni hálámat a tetteiért. Bátorsága nemcsak saját és édesanyja életét mentette meg, hanem más, aznap az úton közlekedőkét is

- mondta Richard Cooper rendőrfőnök.