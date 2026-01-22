Barátja után temetik el Istvánt: végső útjára kísérik a sátoraljaújhelyi vonatbaleset utolsó áldozatát

Négy ember, köztük egy 10 éves kislány életét követelte az a baleset, ami január 1-én történt egy sátoraljaújhelyi vasúti kereszteződésben. Ismeretes, aznap egy Mercedes hajtott a sínekre, fedélzetén egy családdal és a család jó barátjával: a kocsit P. István vezette, mellette pedig legjobb barátja, M. Balázs utazott feleségével, G. Bernadettel és tízéves kislányuk, M. Elizabeth. A sátoraljaújhelyi vonatbaleset minden áldozata azonnal életét vesztette. Most a negyedik áldozatot is végső nyugalomra helyezik.

A sátoraljaújhelyi vonatbaleset negyedik áldozatát is családi-baráti körben kísérik majd végső útjára

Eltemetik a sátoraljaújhelyi vonatbaleset negyedik áldozatát

Bár az első pletykák szerint István egy kocsisort kielőzve hajtott a sínekre, kiderült, hogy ennek egyetlen szemtanúja sem akadt. A lehetőséget mind Balázs testvére, János, mind pedig István testvére, Ilona és Gyöngyi is cáfolták lapunknak, kizártnak tartották ugyanis, hogy István legjobb barátját, annak feleségét és kislányát - egyben a keresztlányát - ilyen módon vitte volna a halálba.

Nem szándékosan tette, ott történnie kellett valaminek. Azt a kislányt annyira szerette és mindent megadott neki! Ha előtte volt két dolog, biztos, hogy a szebbet vette meg neki, sőt, vett egy harmadikat is, hogy legyen miből választania

- mondta korábban a Borsnak, István két testvére. Hozzátették, ők is úgy tudják, hogy az állítólagos előzésnek nincsen szemtanúja.

Azt is mondták, hogy szemtanúk elmondása alapján tudják, kikerülte a kocsisort. Ha valóban ott volt a szemtanú, akkor legyen szíves és nyilatkozzon, mert eddig nem tudtunk róla, hogy lenne ilyen

- szögezték le. A nővéreket elborzasztotta az a gyűlölethullám, ami az eset után feléjük áradt. Mint mondták, nem csupán imádott, jólelkű testvérük elvesztésével, de a kegyeletsértő gyűlölködéssel is meg kellett birkózniuk. Most újabb szörnyű megpróbáltatás előtt állnak: pénteken (január 23.) utolsó útjára kísérik szeretett testvérüket. Legjobb barátját és annak családját pár nappal korábban helyezték örök nyugalomra, a gyászszertartást falujuk kis temetőjében, szűk családi és baráti körben tartották. István temetését az újfehértói temetőben, szintén a család és a barátok gyűrűjében tartják meg.