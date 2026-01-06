Vonatbaleset Sátoraljaújhelyen – gyűlölethullám zúdul a keresztlányát halálba vivő Istvánra: „Ez már kegyeletsértés!”

Két család élete is darabokra hullott, a január 1-jén történt sátoraljaújhelyi vonatbaleset után. Mint arról lapunk is beszámolt, a Mercedes egy sátoraljaújhelyi átjáróban ütközött össze egy arra közeledő szerelvénnyel, ami közel 100 méteren keresztül tolta maga előtt a kocsit. Az autót P. István vezette, vele utazott testvérként szeretett barátja, Balázs, a férfi párja, G. Bernadett és közös kislányuk, Elizabeth. Az autóban mindenki életét vesztette.

A sátoraljaújhelyi vonatbaleset sofőrjének két testvére, Ilona és Gyöngyi elmondták: kegyeletsértő gyűlölethullám zúdult fivérükre

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Boon.hu

Kegyeletsértő gyűlölethullám zúdult a sátoraljaújhelyi vonatbaleset sofőrjére

Bár az első híresztelések szerint István egy kocsisort kielőzve vágtatott a sínekre, lapunknak korábban Balázs gyászoló bátyja elmondta: ez bizonyosan nem igaz, hiszen az esetnek nincsen szemtanúja. A férfi elmondta: István neki is jó barátja volt, sosem veszélyeztette volna más életét, főleg nem Elizabethét, aki nemcsak legjobb barátjának gyermeke, de egyben István rajongva szeretett keresztlánya is volt.

- István nagyon sokat segített Balázsnak, Elizabethnek pedig olyan volt, mint a vér szerinti apja, imádta a kislányt nagyon

– mondta szomorúan a Borsnak korábban Balázs testvére, János.

Most István két nővére is elmondta: bizonyos, hogy valaminek történnie kellett, fivérük ugyanis sosem tett volna ilyet szándékosan.

Nem szándékosan tette, ott történnie kellett valaminek. Azt a kislányt annyira szerette és mindent megadott neki! Ha előtte volt két dolog, biztos, hogy a szebbet vette meg neki, sőt, vett egy harmadikat is, hogy legyen miből választania

– mondta lapunknak megtörten István két testvére, Ilona és Gyöngyi. Mint mondták, bátyjuk józan és felelősségteljes életet élt, soha nem vezetett ittasan.

- Ha ivott is, akkor is engem kért meg, hogy legyek a sofőrje, vagy helyben maradt, de soha nem ült úgy kocsiba. Történhetett bármi: egy pillanatnyi figyelmetlenség, miközben beszélgettek, rosszullét vagy műszaki hiba. Voltunk kint mi is a helyszínen, láttuk a sínpályát. Biztosak vagyunk benne, hogy nem szándékosan ment rá – szögezték le. Mint mondták, a szívük kétszeresen is összetört: ugyanisnem csak szeretett testvérük halálával kell megbirkózniuk, hanem az emberek brutális kegyetlenségével is. A családra és Istvánra ugyanis valóságos gyűlölethullám zúdult az eset után:

Sértő és egyben felháborító, amiket olvasunk. Ez már kegyeletsértés! Megkaptuk azt is, hogy nem gondolunk a mozdony vezetőjére. De, igen, nagyon is gondolunk. Kívánunk neki is megnyugvást és lelki békét, sajnáljuk, hogy ilyet kellett átélnie

– mondták összetörten a testvérek.