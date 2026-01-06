Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Vonatbaleset Sátoraljaújhelyen – gyűlölethullám zúdul a keresztlányát halálba vivő Istvánra: „Ez már kegyeletsértés!”

Sátoraljaújhely
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 03:00
Négy ember halt meg január 1-jén, amikor egy kocsi vonattal ütközött Sátoraljaújhelyen. Bár szájról szájra terjedő pletykák szerint az autót vezető P. István egy kocsisort előzött, most a sátoraljaújhelyi vonatbaleset áldozatának gyászoló testvérei cáfolták ezt lapunknak. Ilona és Gyöngyi elmondták: a baleset óta valóságos gyűlöletcunami ömlött rájuk, döbbenten olvassák az emberek kegyeletsértő és felháborító megnyilvánulásait.

Két család élete is darabokra hullott, a január 1-jén történt sátoraljaújhelyi vonatbaleset után. Mint arról lapunk is beszámolt, a Mercedes egy sátoraljaújhelyi átjáróban ütközött össze egy arra közeledő szerelvénnyel, ami közel 100 méteren keresztül tolta maga előtt a kocsit. Az autót P. István vezette, vele utazott testvérként szeretett barátja, Balázs, a férfi párja, G. Bernadett és közös kislányuk, Elizabeth. Az autóban mindenki életét vesztette.

A sátoraljaújhelyi vonatbaleset sofőrjének testvéreit sokkolta a rájuk zúduló gyűlölethullám
A sátoraljaújhelyi vonatbaleset sofőrjének két testvére, Ilona és Gyöngyi elmondták: kegyeletsértő gyűlölethullám zúdult fivérükre
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Boon.hu

Kegyeletsértő gyűlölethullám zúdult a sátoraljaújhelyi vonatbaleset sofőrjére

Bár az első híresztelések szerint István egy kocsisort kielőzve vágtatott a sínekre, lapunknak korábban Balázs gyászoló bátyja elmondta: ez bizonyosan nem igaz, hiszen az esetnek nincsen szemtanúja. A férfi elmondta: István neki is jó barátja volt, sosem veszélyeztette volna más életét, főleg nem Elizabethét, aki nemcsak legjobb barátjának gyermeke, de egyben István rajongva szeretett keresztlánya is volt.

- István nagyon sokat segített Balázsnak, Elizabethnek pedig olyan volt, mint a vér szerinti apja, imádta a kislányt nagyon

 – mondta szomorúan a Borsnak korábban Balázs testvére, János.

Most István két nővére is elmondta: bizonyos, hogy valaminek történnie kellett, fivérük ugyanis sosem tett volna ilyet szándékosan.

Nem szándékosan tette, ott történnie kellett valaminek. Azt a kislányt annyira szerette és mindent megadott neki! Ha előtte volt két dolog, biztos, hogy a szebbet vette meg neki, sőt, vett egy harmadikat is, hogy legyen miből választania

 – mondta lapunknak megtörten István két testvére, Ilona és Gyöngyi. Mint mondták, bátyjuk józan és felelősségteljes életet élt, soha nem vezetett ittasan.

- Ha ivott is, akkor is engem kért meg, hogy legyek a sofőrje, vagy helyben maradt, de soha nem ült úgy kocsiba. Történhetett bármi: egy pillanatnyi figyelmetlenség, miközben beszélgettek, rosszullét vagy műszaki hiba. Voltunk kint mi is a helyszínen, láttuk a sínpályát. Biztosak vagyunk benne, hogy nem szándékosan ment rá – szögezték le. Mint mondták, a szívük kétszeresen is összetört: ugyanisnem csak szeretett testvérük halálával kell megbirkózniuk, hanem az emberek brutális kegyetlenségével is. A családra és Istvánra ugyanis valóságos gyűlölethullám zúdult az eset után:

Sértő és egyben felháborító, amiket olvasunk. Ez már kegyeletsértés! Megkaptuk azt is, hogy nem gondolunk a mozdony vezetőjére. De, igen, nagyon is gondolunk. Kívánunk neki is megnyugvást és lelki békét, sajnáljuk, hogy ilyet kellett átélnie

 – mondták összetörten a testvérek.

2026.01.02.Sátoraljaújhelyi vonatbaleset
A család járt kint a helyszínen. Biztosak benne, hogy István nem szándékosan hajtott rá a sínekre
Fotó: Markovics Gábor / Bors

Hozzátették abban is biztos, hogy testvére nem előzött semmiféle kocsisort, hiszen aláhúzta: az esetnek egyetlen szemtanúja sincsen.

Azt is mondták, hogy szemtanúk elmondása alapján tudják, kikerülte a kocsisort. Ha valóban ott volt a szemtanú, akkor legyen szíves és nyilatkozzon, mert eddig nem tudunk róla, hogy lenne ilyen

 – szögezte le a testvérpár. Hozzáfűzték, a kegyetlen ítélet azért is felháborító, mert ők, a szűk család és a rendőrség sem tud semmit.

Egyelőre mi sem tudjuk, hogy pontosan mi történt. Akkor ismeretlenek miért tudják? Miért kiáltják ki a testvérem gyilkosnak? Ő egy jó ember volt, aki mindent megtett a családjáért és a barátaiért, a kislányt pedig szinte a sajátjaként szerette, úgy hívta: drága babám. Hogy tett volna ilyet? 

 – tették fel a kérdést keserűen, a testvérek. 

 

