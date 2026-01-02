Vonatbaleset Sátoraljaújhelyen: szívszaggató részletek – egyedül maradt Eliza nagymamája

Egy kocsi összetört darabjai, a helyszínelés hátborzongató nyomai és szívfacsaróan pislákoló mécsesek emlékeztetnek arra a borzalmas tragédiára, ami újévkor történt Sátoraljaújhelyen. Mint arról a Bors is beszámolt, tegnap a délutáni órákban rohantak a mentők az átjáróhoz, miután egy Mercedes négy emberrel a fedélzetén a közeledő szerelvény elé hajtott. A kocsiban egy család ült: az autót vezető P. Istvánon kívül testi-lelki jó barátja, M. Balázs, a férfi felesége, G. Bernadett és 10 éves kislányuk, a kis Elizabeth azonnal meghaltak. A vonatbaleset Sátoraljaújhelyen ugyanúgy megrázta a környékbelieket, ahogyan a kis család faluját is.

A vonatbaleset sátoraljaújhelyi helyszínén mécsesek emlékeztetnek a négy elveszett életre Fotó: Markovics Gábor / Bors

Vonatbaleset Sátoraljaújhelyen: gyászol a falu, összeomlott a nagymama

A helyszínen most is égnek a mécsesek: a vasúti átjáró talapzatán emlékeztetnek arra, mi is történt azokban a rejtélyes, borzalmas percekben. A helyszínen járva most is láthatóak a borzalom nyomai: a vonat ugyanis az átjárótól csaknem 100 méteren keresztül tolta maga előtt a kocsit, aminek a darabjai most is ott hevernek a sínek mentén, a vasúti töltésbe pedig mély árkot vésett a tonnás monstrum roncsa. Az eset körülményeiről eddig szinte semmit nem tudni: bár korábbi pletykák szerint a sofőr a kocsisort előzve vágott rá a sínekre, ezt a baleset áldozatának, Balázsnak a testvére a lapunknak cáfolta, mint mondta, a történteknek tudtukkal még csak szemtanúja sincs:

"Nem tudjuk, hogyan történhetett. Ismerjük Istvánt, tudjuk, hogy nem bolond, nem visz halálba egy családot, szándékosan főleg nem. Mondják, hogy ráelőzött a sorra... Ez tudomásom szerint nem igaz, mert nem volt ott senki, mivel nincsenek szemtanúk sem, így nagyon hihetetlen, hogy ezt írják, nem tudjuk, honnan vették. Ő vezetett, igen. De hogy egyből azt mondják, hogy drogos, meg ittas volt... döbbenet, fel vagyunk háborodva. Még mi is csak találgatunk" – szögezte le.

Balázs testvére, János (balra) összetört öccse halála után / Fotó: beküldött

Lapunk ellátogatott Balázsék faluszéli takaros a házhoz is: itt éltek egy apró, kedves borsodi falucskában, Vilyvitányban. A faluszéli ház udvarán elszórtan látszanak a hajdan meleg otthon nyomai: az ablakon karácsonyi festés, az udvaron gyerekjátékok hevernek.

A portán azonban azóta néma csend honol, amit csupán az udvaron szomorúan és kétségbeesetten csaholó kutyák ugatása tör meg. Azok is tudják már: kicsi gazdájuk soha nem tér haza. Mint azt a helyiek elmondták: egy emberként gyászolják a családot:

Jó szülők voltak, akik dolgoztak, nevelték a kislányukat. El sem hisszük

– mondta el egy falubeli.