Szívszaggató: így helyezik végső nyugalomra a sátoraljaújhelyi vonatbaleset áldozatait

Mint arról a Bors is írt, január 1-én az egész várost megrázó tragédia történt Sátoraljaújhelyen: egy Mercedes - négy emberrel a kocsiban - a közeledő vonat elé hajtott. Az autóban egy család utazott: a kocsit vezető P. István mellett a férfi legjobb barátja, M. Balázs, az ő felesége, G. Bernadett és közös kislányuk, a 10 éves Elizabeth ült aznap az autóban. Esélyük sem volt, a becsapódás után mind a négyen azonnal meghaltak. Most végső nyugalomra helyezik a sátoraljaújhelyi vonatbalesetben elhunyt tragikus sorsú családot.
Egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a szörnyű baleset. Bár az első pletykák arról szóltak, hogy István a kocsisort megelőzve hajtott a vonat elé, erről később kiderült, hogy nem igaz. Ezt korábban maga, az autóban utazó Balázs gyászoló testvére mondta el a Borsnak. Elárulta, hogy István a család jó barátja volt, mindig segített mindegyiküknek, Elizának pedig nemcsak a keresztapja volt, de szinte sajátjaként szerette a kislányt:
- Nem tudjuk, hogyan történhetett. Ismerjük Istvánt, tudjuk, hogy nem bolond, nem visz halálba egy családot, szándékosan főleg nem. Mondják, hogy ráelőzött a sorra... Ez tudomásom szerint nem igaz, mert nem volt ott senki, mivel nincsenek szemtanúk sem, így nagyon hihetetlen, hogy ezt írják, nem tudjuk, honnan vették. Ő vezetett, igen. De hogy egyből azt mondják, hogy drogos, meg ittas volt... döbbenet, fel vagyunk háborodva. Még mi is csak találgatunk – szögezte le akkor lapunknak János. Azt is kihangsúlyozta, hogy a férfi sosem veszélyeztette volna barátja és annak családjának életét, ugyanis megfontoltan és óvatosan vezetett.
A gyászoló család azóta is vigasztalhatatlan, most azonban egy újabb szívszaggató megpróbáltatás elé néznek: végső nyugalomra helyezik szeretteiket.
Úgy tudjuk, hogy a temetés január 20-án, a család településének temetőjében lesz, a szomorú szertartást pedig szűk családi és baráti körben tartják majd.
Balázst, Bernadettet és Elizabethet ugyan abban az időben, egyazon napon kísérik utolsó útjukra, vélhetően a családtagokat közösen helyezik majd végső nyugalomra.
A rendőrség továbbra is vizsgálja az eset körülményeit.
