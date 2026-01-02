Vonatbaleset Sátoraljaújhelyen – megszólalt az áldozat testvére: "Nem bolond, hogy halálba vigyen egy családot"

Mindenkit sokkolt az a borzalmas baleset, ami négy ember, köztük egy 10 éves kislány életét követelte tegnap. Ismeretes: a vonatbaleset Sátoraljaújhelyen történt a délutáni órákban, amikor egy Mercedes a sínekre hajtott. Az autót P. István vezette, vele utazott szívbéli jó barátja, Balázs, a férfi párja, G. Bernadett és közös kislányuk, Elizabeth. Az autóban mindenki életét vesztette. Lapunknak most Balázs gyászoló testvére elmondta: fel sem tudják fogni a történteket, nem értik, hogyan történhetett a szörnyűség. Bár az első pletykák arról szóltak, hogy István kocsikat előzött ki, a család úgy tudja, hogy ez nem igaz.
Nem tudjuk feldolgozni, hihetetlennek tartjuk, ami történt. 14 óra magasságában csetelgettem az öcsémmel; hogy otthon volt egy kis buli, és újévi köszöntőt írtunk, pár fényképet küldött, és vártuk, hogy jön az este. Nem tudtuk, hogy mentek-e dolgozni, fogalmam sem volt…
– mondta elcsukló hangon lapunknak János, Balázs testvére. Mint mondta, ők is sokkos állapotban vannak, nem tudják, hogyan történhetett a szörnyűség:
"Nem tudjuk, hogyan történhetett. Ismerjük Istvánt, tudjuk, hogy nem bolond, nem visz halálba egy családot, szándékosan főleg nem. Mondják, hogy ráelőzött a sorra... Ez tudomásom szerint nem igaz, mert nem volt ott senki, mivel nincsenek szemtanúk sem, így nagyon hihetetlen, hogy ezt írják, nem tudjuk, honnan vették. Ő vezetett, igen. De hogy egyből azt mondják, hogy drogos, meg ittas volt... döbbenet, fel vagyunk háborodva. Még mi is csak találgatunk" – szögezte le.
Hozzátette, hogy István nem csak Elizabeth keresztapukája volt, de a család jó barátja, Balázzsal és Jánossal szinte testvéri viszonyt ápoltak. Bár korábban Londonban dolgozott, jó ideje haza költözött:
Egy ideje hazaköltözött. Az öcsémmel dolgoztak együtt kint egy építőpipari cégnél, nagyon szép üveghidakat építettek, egy albérletben éltek, onnan erősödött családi viszonnyá a barátságuk. István nagyon sokat segített Balázsnak, Elizabethnek pedig olyan volt, mint a vér szerinti apaja, imádta a kislányt nagyon
– ingatta szomorúan a fejét János. Hozzátette, nekik is sokat segített a férfi:
Nagyon jó ember volt, nekünk is rengeteget segített, bármi baj volt, ő jött. Mintha csak a testvérünk lett volna
– szögezte le. Hozzáfűzte, kizártnak tartják, hogy ivott volna vezetés előtt:
"Ritkán ivott, de ha mondjuk ivott is egy felest, azonnal félretette a kulcsot. Ő tudott dönteni, hogy iszik vagy vezet. Ilyenkor vagy nem ült autóba, vagy sofőrt hívott. Nagyon tudatos és felelősségteljes ember volt. Ezért is gyanakszunk, hogy műszaki hiba, rosszullét, esetleg egy másodpercnyi figyelmetlenség történhetett. Nem tudom, valaha ki tudják-e deríteni" – mondta.
Azt sem tudják pontosan, miért és hova autózott a család:
Lehet, hogy hazavittek valakit, vagy csak egy újévi autókázás történt, nem tudjuk. Vagy Istvánhoz mentek Újfehértóra
– vélekedett. A család azóta is romokban hever, Jánosnak azonban tartania kell magát a három kislánya miatt:
Három kislányom van, nagyon nehéz tartani magam előttük. Nagyon sok ajánlatot és segítséget kaptunk a temetéssel kapcsolatban, de felfogni sem tudtuk még...Nemrég az öcsémmel is találkoztam, Istvánnal is beszéltünk még videócseten, amikor János és István nap alkalmából köszöntöttük egymást. Hihetetlen, hogy nincsenek többé
– mondta könnyes szemmel.
A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.
