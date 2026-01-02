Vonatbaleset Sátoraljaújhelyen – megszólalt az áldozat testvére: "Nem bolond, hogy halálba vigyen egy családot"

Mindenkit sokkolt az a borzalmas baleset, ami négy ember, köztük egy 10 éves kislány életét követelte tegnap. Ismeretes: a vonatbaleset Sátoraljaújhelyen történt a délutáni órákban, amikor egy Mercedes a sínekre hajtott. Az autót P. István vezette, vele utazott szívbéli jó barátja, Balázs, a férfi párja, G. Bernadett és közös kislányuk, Elizabeth. Az autóban mindenki életét vesztette. Lapunknak most Balázs gyászoló testvére elmondta: fel sem tudják fogni a történteket, nem értik, hogyan történhetett a szörnyűség. Bár az első pletykák arról szóltak, hogy István kocsikat előzött ki, a család úgy tudja, hogy ez nem igaz.

A vonatbaleset Sátoraljaújhelyen történt, de egyelőre senki nem tudja, hogyan. A vonatbaleset áldozatának, Balázsnak a testvére, János (balra) elmonda: fel sem tudják fogni a történteket Fotó: beküldött

Vonatbaleset Sátoraljaújhelyen: nem előzött István

Nem tudjuk feldolgozni, hihetetlennek tartjuk, ami történt. 14 óra magasságában csetelgettem az öcsémmel; hogy otthon volt egy kis buli, és újévi köszöntőt írtunk, pár fényképet küldött, és vártuk, hogy jön az este. Nem tudtuk, hogy mentek-e dolgozni, fogalmam sem volt…

– mondta elcsukló hangon lapunknak János, Balázs testvére. Mint mondta, ők is sokkos állapotban vannak, nem tudják, hogyan történhetett a szörnyűség:

"Nem tudjuk, hogyan történhetett. Ismerjük Istvánt, tudjuk, hogy nem bolond, nem visz halálba egy családot, szándékosan főleg nem. Mondják, hogy ráelőzött a sorra... Ez tudomásom szerint nem igaz, mert nem volt ott senki, mivel nincsenek szemtanúk sem, így nagyon hihetetlen, hogy ezt írják, nem tudjuk, honnan vették. Ő vezetett, igen. De hogy egyből azt mondják, hogy drogos, meg ittas volt... döbbenet, fel vagyunk háborodva. Még mi is csak találgatunk" – szögezte le.

Ezen a szakaszon történt a baleset. Még senki nem tudja, mi történt, szemtanú nincsen Fotó: Markovics Gábor / Bors

Testvérként szerette egymást Balázs és István

Hozzátette, hogy István nem csak Elizabeth keresztapukája volt, de a család jó barátja, Balázzsal és Jánossal szinte testvéri viszonyt ápoltak. Bár korábban Londonban dolgozott, jó ideje haza költözött:

Egy ideje hazaköltözött. Az öcsémmel dolgoztak együtt kint egy építőpipari cégnél, nagyon szép üveghidakat építettek, egy albérletben éltek, onnan erősödött családi viszonnyá a barátságuk. István nagyon sokat segített Balázsnak, Elizabethnek pedig olyan volt, mint a vér szerinti apaja, imádta a kislányt nagyon

– ingatta szomorúan a fejét János. Hozzátette, nekik is sokat segített a férfi:

Nagyon jó ember volt, nekünk is rengeteget segített, bármi baj volt, ő jött. Mintha csak a testvérünk lett volna

– szögezte le. Hozzáfűzte, kizártnak tartják, hogy ivott volna vezetés előtt: