Sátoraljaújhelyi vonatbaleset: szívszaggató, hogy búcsúzik faluja az elhunyt családtól

Mint arról a Bors is többször beszámolt, az egész települést megrázta az a borzalmas baleset, ami az egyik sátoraljaújhelyi vasúti kereszteződésben történt az újév első napján. Ismeretes: aznap egy Mercedes sofőrje hajtott a sínekre, méghozzá egy egész családdal a kocsiban: a kocsit vezető P. Istvánon kívül az autóban ült még legjobb barátja, M. Balázs, felesége, G. Bernadett és közös, 10 éves kislányuk, Elizabeth. Esélyük sem volt, az ütközés után mindannyian életüket vesztették. A sátoraljaújhelyi vonatbaleset áldozatait most az egész település gyászolja.

Végső nyugalomra helyezik a sátoraljaújhelyi vonatbaleset áldozatait. A családtól az egész falu elköszönt

Fotó: Markovics Gábor / Bors

Bár az első pletykák szerint a kocsit vezető István a sort kielőzve hajtott a sínekre, ezt azóta a baleset áldozatának, Balázsnak a testvére és István rokonai is cáfolták. Mint mondták, István - aki nem csak Balázs legjobb barátja, hanem Elizabeth keresztapja is volt - soha nem tett volna ilyet, főleg, ha imádott keresztlánya is a kocsiban ül.

"Nem tudjuk, hogyan történhetett. Ismerjük Istvánt, tudjuk, hogy nem bolond, nem visz halálba egy családot, szándékosan főleg nem. Mondják, hogy ráelőzött a sorra... Ez tudomásom szerint nem igaz, mert nem volt ott senki, mivel nincsenek szemtanúk sem, így nagyon hihetetlen, hogy ezt írják, nem tudjuk, honnan vették. Ő vezetett, igen. De hogy egyből azt mondják, hogy drogos, meg ittas volt... döbbenet, fel vagyunk háborodva. Még mi is csak találgatunk" – szögezte le a Borsnak az eset után a gyászoló testvér, János.

A gyászoló család most újabb próbatétel elé néz: holnap (január 20.) helyezik örök nyugalomra Balázst, Bernadettet és Elizabethet.

A szülőket és a kislányt ugyanazon a napon, egy időpontban kísérik majd végső útjára, a szomorú szertartást pedig család falujának temetőjében tartják majd. A történtek mindenkit megráztak, így az aprócska, szabolcsi falu most egy emberként gyászolja lakóit. A helyi egyházközösség is szívszaggató módon búcsúzik tőlük a temetés előtt.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy M. Balázs István, G. Bernadett, valamint kislányuk és M. Elizabeth Sarah tragikus hirtelenséggel elhunytak. A temetésükre 2026. január 20-án (kedd) 12:00 órakor kerül sor a Vilyvitány-alsó temetőben. A vilyvitányi hívek együttérzéssel osztoznak a család mérhetetlen fájdalmában. Nyugodjanak békében!

- írták. Hozzátették: a temetés szűk családi és baráti körben történik, így a család kegyeleti okokból kéri a sajtó távolmaradását.