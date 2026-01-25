"Kinevetett az orvos, amikor azt mondtam neki, attól félek, rákos vagyok - az voltam"

Kinevette háziorvosa azt a fiatal nőt, aki attól félt, rákos. A 24 éves Kelly Underwood ugyanis 2025 februárjától kezdve állandó levertséggel, szemfájdalommal, kiütésekkel küzdött, majd júniusban egy csomót vett észre a nyakán. Párja ekkor arra biztatta, keressen fel egy orvost. Kelly végül három hónapig járt szakértőkhöz, azonban senki nem tudta megállapítani, mi a baja. Végül azonban valóban rákkal küzdött, Hodgkin-limfómával.

Háziorvosa kinevette, amikor közölte, attól fél, rákos. Fotó: TippaPatt / Shutterstock

Hányszor kell még visszajönnöm, mire tesznek valamit?

- tette fel egy alkalommal a kérdést, majd miután utána nézett tüneteinek, azt is felvetette háziorvosának, hogy attól fél, daganatos beteg.

Kinevettek. Azt mondták, szó sem lehet róla, ami engem akkor meg is nyugtatott. Úgy jöttem ki a rendelőből, hogy azt gondoltam, hinnem kell nekik.

Kelly tünetei azonban súlyosbodtak. Szeme egyre vörösebb lett, egyre fáradékonyabb volt és érezte, ahogy a csomó növekszik. Végül pedig egy biopszia és CT kimutatta: végig jók voltak a megérzései.

Amikor először kimondták azt, hogy rák, azt hittem, rosszul hallottam. Azonnal sírni kezdtem. A következő, amire emlékszem, hogy a páromra néztem, és még soha nem láttam őt úgy sírni. Vannak pillanatok, amelyeket soha nem felejtesz el. Teljesen összetörve jöttünk ki onnan és azt hittük, 24 évesen meg fogok halni.



Rákos betegsége a mentális egészségére is hatással volt

A fiatal ezt követően tíz napot kellett várjon, mire kiderült, hogyan tovább: egy 21 napos, intenzív kemoterápiás, kórházi ciklus következett injekciókkal, szteroidokkal. Mindezt hat körben, szeptembertől. Kelly azonban már az első alkalommal elvesztette a haját, mozgáskorlátozott lett, ami a mentális egészségére is kihatott. Utolsó kezelését januárt 14-én fejezte be és most arra vár, hogy február végén egy PET-CT megmutassa, milyen állapotban vannak a rákos sejtek. Reméli azonban, az eredmény negatív lesz.

Azt gondolom, hogy az embereknek ki kell állniuk magukért az orvosoknál, ha nem kapnak megfelelő beutalót. Mindannyian azt hisszük, hogy velünk nem történhet meg, pedig megtörténhet

- idézte őt a Mirror.