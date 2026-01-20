Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Az extrém fázás okain gondolkodó, otthon pokrócba bugyolálva sapkában ülő fiatal nő

Tudtad? Ezért fáznak jobban a nők, mint a férfiak

fázás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 07:15
női egészséghormonális egyensúlyvérkeringésegészség
Előfordult már veled, hogy az irodában vagy otthon mindenki számára kellemes volt a hőmérséklet, téged azonban rázott a hideg? A fázás okai egyénileg változók lehetnek, a nemi eltérést tekintve azonban bizonyított, hogy a nők gyakoribb vacogása a testük sajátos működéséből fakadó, teljesen természetes jelenség.
  • A fázás sok nő számára mindennapos, még akkor is, ha mások komfortosan érzik magukat.
  • A háttérben hormonális, keringési és testfelépítésbeli okok is állhatnak.
  • Tartós fázás esetén egészségügyi probléma is meghúzódhat a panaszok mögött.

Sok munkahelyen, kávézóban vagy akár otthoni helyzetben is visszatérő élmény, hogy ugyanabban a térben eltérően érzékeljük a hőmérsékletet. A testfelépítés, a hormonális hatások és a keringés sajátosságai mind szerepet játszanak abban, hogyan érzékeljük a hőt. Ami a férfiaknak komfortos, az a női szervezet számára sokszor hűvös. A fázás okai legtöbbször természetes testi folyamatokra vezethetők vissza, de bizonyos esetekben egészségügyi problémák is megbújhatnak a háttérben. 

Otthoni termosztát felett a fázás okain elmélkedő fiatal pár
A fázás okai nőknél legtöbbször hormonális és keringési jellemzőkre vezethetők vissza
Fotó: 123RF

Miért érzékenyebbek a nők a hidegre?

A testhőmérséklet szabályozása egy összetett élettani folyamat, amelyet több tényező is befolyásol. Szerepet játszik benne az anyagcsere, a hormonális állapot, a testösszetétel, valamint az idegrendszer reakciói is. Ezek a folyamatok nőknél és férfiaknál részben eltérően zajlanak. 

A nők testhőmérséklete átlagosan kissé magasabb, mint a férfiaké. A szervezet egy melegebb belső hőmérséklethez alkalmazkodik, így a környezet hűvösebb levegője nagyobb hőmérséklet-különbségként érzékelhető. Emiatt a nők gyakrabban élhetik meg ugyanazt a hőmérsékletet kellemetlenül hidegnek. 

A hőtermelésben is van különbség. A férfiaknál általában nagyobb az izomtömeg aránya, az izmok pedig nyugalomban is hőt termelnek. A nőknél ezzel szemben magasabb a zsírszövet aránya, amely elsősorban hőszigetelő szerepet tölt be. Ez segít a belső szervek hőmérsékletének megtartásában, ugyanakkor a végtagok – különösen a kéz és a láb – vérellátása könnyebben csökkenhet hideg környezetben. Ennek következménye a gyakori kéz- és lábfázás, főként légkondicionált vagy huzatos helyiségekben.

A magasabb ösztrogénszint ráerősíthet a hidegérzetre

A hormonszint változásai is érezhetően befolyásolják, mennyire fázunk. A magasabb ösztrogénszint például fokozhatja a hidegérzetet, különösen akkor, ha valaki hormonális fogamzásgátlót szed. Ezek egy része ösztrogént tartalmaz, amely hatással van a keringésre: a vér nehezebben jut el a kéz és a láb apró hajszálereibe, így ezek a területek hamarabb kihűlnek. Ezenkívül az is megfigyelhető, hogy a szájon át szedhető fogamzásgátlók enyhén megemelik a test belső hőmérsékletét, ami tovább növeli a kontrasztot a külvilág hűvösebb levegőjével.

Hasonló folyamat zajlik le az ovuláció környékén is. A ciklus közepe táján az ösztrogénszint megemelkedik, az erek kitágulnak, így több hő távozik a bőr felszínén keresztül. Ezután a progeszteron kerül előtérbe, amely tovább növeli a test maghőmérsékletét. Ilyenkor a testhő kissé melegebb, ezért a kinti hűvös levegő hűvösebbnek hat. Emiatt érezhetjük úgy, hogy jobban fázunk, még akkor is, ha a hőmérséklet valójában nem változott. 

Az állandó fázás okai között betegség is megbújhat; de milyen?

Az időnkénti fázás teljesen természetes, de ha gyakran érzed azt, hogy hideg a kezed vagy a lábad, érdemes egy kicsit jobban odafigyelni. A tartós hidegérzet ugyanis utalhat arra, hogy a vérkeringés nem megfelelő. Alább 5 olyan esetet veszünk sorra, amikor valamilyen betegség állhat a folytonos hidegérzet mögött.

  1. Alacsony vérnyomás
    Alacsony vérnyomás esetén a vérkeringés kevésbé hatékony, ezért a végtagok könnyebben kihűlnek. A rendszeres mozgás és a keringés élénkítése sok esetben enyhíti a panaszokat.
  2. Cukorbetegség
    A 2-es típusú cukorbetegség hatással lehet az erekre és az idegekre is, ami megzavarhatja a hőérzet szabályozását. Ha a fázás tartós, különösen fontos az orvosi kivizsgálás.
  3. Vérszegénység
    Vérszegénység esetén a vér kevesebb oxigént szállít, ezért a szervezet nehezebben termel hőt. Ennek gyakori jele a fázás, a fáradékonyság és a szédülés. A vas pótlása fontos, ami történhet étrenddel vagy szükség esetén étrend-kiegészítő készítményekkel.
  4. Pajzsmirigy-alulműködés
    A pajzsmirigy hormonjai az anyagcserét szabályozzák. Ha ezekből kevés termelődik, a szervezet működése lassul, ami hidegérzethez, súlygyarapodáshoz és emésztési panaszokhoz vezethet. Vérvizsgálat segít a felismerésében.
  5. Raynaud-szindróma
    A betegség lényege, hogy hideg hatására vagy stresszhelyzetben az ujjak és lábujjak erei hirtelen összeszűkülnek, így a vér átmenetileg nem jut el megfelelően ezekre a területekre. Ez az állapot jóval gyakoribb nőknél. Van, akinél csak ritkán jelentkeznek enyhe tünetek, másoknál viszont a mindennapokat is megnehezítheti. 

Mikor fordulj orvoshoz?

Ha a hidegérzet mellett rendszeresen tapasztalod az alábbi tüneteket, érdemes felkeresni a háziorvosodat:

  • zsibbadás a kezedben vagy a lábadban;
  • duzzanat;
  • görcsök vagy visszeres panaszok;
  • általános gyengeség;
  • elszíneződés az ujjakon, lábujjakon.

A tünetek intenzitása alapján a háziorvos tudja megítélni, szükség van-e további kivizsgálásokra vagy kezelésre.

Miért fontos a rossz keringés kivizsgálása?

A gyakori hidegérzet figyelmeztető jel lehet. Ha nem megfelelő a véráramlás, a szervezet energiaellátása is romlik, ami hosszabb távon más problémákhoz is vezethet. Kezelés nélkül nőhet a szövődmények kockázata, például lassabban gyógyulhatnak a sebek, elhúzódhat a betegség utáni felépülés, vagy komolyabb keringési gondok is kialakulhatnak.

Mit tehetsz az állandó fázás ellen?

A hideg végtagok felmelegítése nem egyszerű, de hoztunk néhány tanácsot. 

  1. A rendszeres szaunázás segíthet hozzászoktatni az ereket a hőmérséklet-változásokhoz. Ez élénkíti a vérkeringést, így a vér könnyebben jut el a kezekbe és a lábakba, ami csökkentheti a gyakori fázás érzetét.
  2. Az ülőmunka lassíthatja a vérkeringést, ezért érdemes naponta többször pár percre megmozgatni a tested. Különösen hasznosak a lábfejet átmozgató gyakorlatok, amelyek segítenek élénkíteni a keringést az adott területen.
  3. Egy alapos lábmasszázs felpezsdíti a keringést, amit még tovább erősíthetsz, ha keringést támogató krémet is használsz hozzá. A masszázs segít enyhíteni a hidegérzetet és a vele járó kellemetlenségeket is. 
  4. A forró tea segít átmelegedni, a forró alkoholos italok ellenben nem melegítenek. Sőt, az alkohol fokozza a hőleadást, így hamarabb kihűlhetsz. 
  5. Hideg időben érdemes valamilyen fejfedőt viselni. A sapka viselése az egész test hőérzetére hatással van, hiszen a legtöbb hőt a fejünkön keresztül veszítjük.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

