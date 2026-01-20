Tudtad? Ezért fáznak jobban a nők, mint a férfiak

A fázás sok nő számára mindennapos, még akkor is, ha mások komfortosan érzik magukat.

A háttérben hormonális, keringési és testfelépítésbeli okok is állhatnak.

Tartós fázás esetén egészségügyi probléma is meghúzódhat a panaszok mögött.

Sok munkahelyen, kávézóban vagy akár otthoni helyzetben is visszatérő élmény, hogy ugyanabban a térben eltérően érzékeljük a hőmérsékletet. A testfelépítés, a hormonális hatások és a keringés sajátosságai mind szerepet játszanak abban, hogyan érzékeljük a hőt. Ami a férfiaknak komfortos, az a női szervezet számára sokszor hűvös. A fázás okai legtöbbször természetes testi folyamatokra vezethetők vissza, de bizonyos esetekben egészségügyi problémák is megbújhatnak a háttérben.

A fázás okai nőknél legtöbbször hormonális és keringési jellemzőkre vezethetők vissza

Fotó: 123RF

Miért érzékenyebbek a nők a hidegre?

A testhőmérséklet szabályozása egy összetett élettani folyamat, amelyet több tényező is befolyásol. Szerepet játszik benne az anyagcsere, a hormonális állapot, a testösszetétel, valamint az idegrendszer reakciói is. Ezek a folyamatok nőknél és férfiaknál részben eltérően zajlanak.

A nők testhőmérséklete átlagosan kissé magasabb, mint a férfiaké. A szervezet egy melegebb belső hőmérséklethez alkalmazkodik, így a környezet hűvösebb levegője nagyobb hőmérséklet-különbségként érzékelhető. Emiatt a nők gyakrabban élhetik meg ugyanazt a hőmérsékletet kellemetlenül hidegnek.

A hőtermelésben is van különbség. A férfiaknál általában nagyobb az izomtömeg aránya, az izmok pedig nyugalomban is hőt termelnek. A nőknél ezzel szemben magasabb a zsírszövet aránya, amely elsősorban hőszigetelő szerepet tölt be. Ez segít a belső szervek hőmérsékletének megtartásában, ugyanakkor a végtagok – különösen a kéz és a láb – vérellátása könnyebben csökkenhet hideg környezetben. Ennek következménye a gyakori kéz- és lábfázás, főként légkondicionált vagy huzatos helyiségekben.

A magasabb ösztrogénszint ráerősíthet a hidegérzetre

A hormonszint változásai is érezhetően befolyásolják, mennyire fázunk. A magasabb ösztrogénszint például fokozhatja a hidegérzetet, különösen akkor, ha valaki hormonális fogamzásgátlót szed. Ezek egy része ösztrogént tartalmaz, amely hatással van a keringésre: a vér nehezebben jut el a kéz és a láb apró hajszálereibe, így ezek a területek hamarabb kihűlnek. Ezenkívül az is megfigyelhető, hogy a szájon át szedhető fogamzásgátlók enyhén megemelik a test belső hőmérsékletét, ami tovább növeli a kontrasztot a külvilág hűvösebb levegőjével.