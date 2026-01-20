Tudtad? Ezért fáznak jobban a nők, mint a férfiak

Sok munkahelyen, kávézóban vagy akár otthoni helyzetben is visszatérő élmény, hogy ugyanabban a térben eltérően érzékeljük a hőmérsékletet. A testfelépítés, a hormonális hatások és a keringés sajátosságai mind szerepet játszanak abban, hogyan érzékeljük a hőt. Ami a férfiaknak komfortos, az a női szervezet számára sokszor hűvös. A fázás okai legtöbbször természetes testi folyamatokra vezethetők vissza, de bizonyos esetekben egészségügyi problémák is megbújhatnak a háttérben.
A testhőmérséklet szabályozása egy összetett élettani folyamat, amelyet több tényező is befolyásol. Szerepet játszik benne az anyagcsere, a hormonális állapot, a testösszetétel, valamint az idegrendszer reakciói is. Ezek a folyamatok nőknél és férfiaknál részben eltérően zajlanak.
A nők testhőmérséklete átlagosan kissé magasabb, mint a férfiaké. A szervezet egy melegebb belső hőmérséklethez alkalmazkodik, így a környezet hűvösebb levegője nagyobb hőmérséklet-különbségként érzékelhető. Emiatt a nők gyakrabban élhetik meg ugyanazt a hőmérsékletet kellemetlenül hidegnek.
A hőtermelésben is van különbség. A férfiaknál általában nagyobb az izomtömeg aránya, az izmok pedig nyugalomban is hőt termelnek. A nőknél ezzel szemben magasabb a zsírszövet aránya, amely elsősorban hőszigetelő szerepet tölt be. Ez segít a belső szervek hőmérsékletének megtartásában, ugyanakkor a végtagok – különösen a kéz és a láb – vérellátása könnyebben csökkenhet hideg környezetben. Ennek következménye a gyakori kéz- és lábfázás, főként légkondicionált vagy huzatos helyiségekben.
A hormonszint változásai is érezhetően befolyásolják, mennyire fázunk. A magasabb ösztrogénszint például fokozhatja a hidegérzetet, különösen akkor, ha valaki hormonális fogamzásgátlót szed. Ezek egy része ösztrogént tartalmaz, amely hatással van a keringésre: a vér nehezebben jut el a kéz és a láb apró hajszálereibe, így ezek a területek hamarabb kihűlnek. Ezenkívül az is megfigyelhető, hogy a szájon át szedhető fogamzásgátlók enyhén megemelik a test belső hőmérsékletét, ami tovább növeli a kontrasztot a külvilág hűvösebb levegőjével.
Hasonló folyamat zajlik le az ovuláció környékén is. A ciklus közepe táján az ösztrogénszint megemelkedik, az erek kitágulnak, így több hő távozik a bőr felszínén keresztül. Ezután a progeszteron kerül előtérbe, amely tovább növeli a test maghőmérsékletét. Ilyenkor a testhő kissé melegebb, ezért a kinti hűvös levegő hűvösebbnek hat. Emiatt érezhetjük úgy, hogy jobban fázunk, még akkor is, ha a hőmérséklet valójában nem változott.
Az időnkénti fázás teljesen természetes, de ha gyakran érzed azt, hogy hideg a kezed vagy a lábad, érdemes egy kicsit jobban odafigyelni. A tartós hidegérzet ugyanis utalhat arra, hogy a vérkeringés nem megfelelő. Alább 5 olyan esetet veszünk sorra, amikor valamilyen betegség állhat a folytonos hidegérzet mögött.
Ha a hidegérzet mellett rendszeresen tapasztalod az alábbi tüneteket, érdemes felkeresni a háziorvosodat:
A tünetek intenzitása alapján a háziorvos tudja megítélni, szükség van-e további kivizsgálásokra vagy kezelésre.
A gyakori hidegérzet figyelmeztető jel lehet. Ha nem megfelelő a véráramlás, a szervezet energiaellátása is romlik, ami hosszabb távon más problémákhoz is vezethet. Kezelés nélkül nőhet a szövődmények kockázata, például lassabban gyógyulhatnak a sebek, elhúzódhat a betegség utáni felépülés, vagy komolyabb keringési gondok is kialakulhatnak.
A hideg végtagok felmelegítése nem egyszerű, de hoztunk néhány tanácsot.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
