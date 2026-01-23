Mit nevezünk pajzsmirigy göbnek? A pajzsmirigy göb a pajzsmirigy állományában megjelenő csomó vagy elváltozás, amely lehet folyadékkal telt, szilárd, vagy a kettő kombinációja. Meglepően gyakori jelenségről van szó: ultrahangvizsgálatok szerint a felnőttek jelentős részénél kimutatható valamilyen göb.

Pajzsmirigy göb: gyakori elváltozás, amit nem érdemes félvállról venni / Fotó: PORNCHAI SODA / 123RF

A pajzsmirigy göb gyakori, és legtöbbször jóindulatú.

Kivizsgálni fontos, mert nem mindegy, okoz-e hormonális gondot.

Sokszor elég a megfigyelés, kezelés csak panasz vagy növekedés esetén kell.

Pajzsmirigy göb: mit jelent, és mikor kell vele foglalkozni?

Mi állhat a göbök kialakulása mögött?

A pajzsmirigy göb kialakulásának oka sokszor nem vezethető vissza egyetlen tényezőre. Gyakran több hatás együttese áll a háttérben. Ilyen lehet a jódhiány, a hormonális változások, az autoimmun pajzsmirigybetegségek, de a genetikai hajlam sem elhanyagolható.

A nők körében gyakoribb, különösen a hormonális szempontból aktív életszakaszokban – például várandósság idején vagy a menopauza környékén.

Milyen tüneteket okozhat?

Sok pajzsmirigy göb semmilyen panaszt nem okoz. Ilyenkor csak az ultrahang „árulja el” a jelenlétét. Ha mégis jelentkeznek tünetek, azok gyakran egészen hétköznapiak.

Pajzsmirigy göb tünetei:

nyomás- vagy gombócérzés a nyakban

nyelési nehézség

rekedtebb hang

indokolatlan fáradtság

erős szívdobogás

Ezek nem feltétlenül jelentenek komoly problémát, de mindenképpen indokolják a kivizsgálást.

Hogy zajlik egy pajzsmirigy göb vizsgálat?

Az első lépés általában az ultrahang, amely pontos képet ad a göb méretéről és jellegéről. Ezt laborvizsgálatok egészíthetik ki, amelyek megmutatják, hogy a pajzsmirigy működése rendben van-e. Bizonyos esetekben finomtű-biopsziára is sor kerülhet, amely segít kizárni a rosszindulatú elváltozást.

A vizsgálatok célja, hogy kiderüljön: szükség van-e kezelésre, vagy elég a rendszeres ellenőrzés.

Kell-e kezelni?

Nem minden pajzsmirigy göb igényel beavatkozást. Ha kicsi, jóindulatú és nem okoz panaszt, gyakran elegendő az időszakos kontroll. Kezelésre akkor lehet szükség, ha a göb növekszik, hormonális zavart okoz, vagy kellemetlen tüneteket vált ki.