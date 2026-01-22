A 6 éves Máténak fájt a hasa, majd kiderült, hogy rákos – az apukája most autóbalesetet szenvedett

Szinte felfoghatatlan, hogy mennyi megpróbáltatás jutott a Fejér vármegyei Jenőn élő Mészáros családnak. A három gyermekből kettő súlyos beteg, nemrégiben pedig autóbaleset érte az apukát. A szülők mindent megtesznek a gyermekeikért és bíznak benne, hogy jobbra fordul a sorsuk. Egymás támaszai, bármi áron összetartanak. A 6 éves Máté rákos, kemoterápiát kap.

Lotti agykamra-tágulattal született, a testvérénél, Máténál tavaly rákot diagnosztizáltak Fotó: beküldött

A legidősebb gyermek, a 9 éves Lotti már születése óta súlyos betegséggel küzd. A kislány agykamra-tágulattal jött világra, fejlődése elmaradt kortársaihoz képest. Több gerincműtéten is átesett, mozgása a mai napig nehéz, ezért rendszeres fejlesztésekre, kezelésekre szorul. A 6 éves Máté tavaly ősszel hasi fájdalmakra panaszkodott. A szülők azonnal orvoshoz vitték, de arra, ami ezután következett, senki sem volt felkészülve. A kisfiúnál rosszindulatú daganatot találtak a kismedencéje mellett; a kemoterápiás kezelések azóta is tartanak. A legkisebb testvér, Ábel mindössze 3 éves, még nem érti igazán, hogy mi történik körülötte, de azt érzi, hogy nincs minden rendben. A szülők mindent megtesznek azért, hogy a körülményekhez képest a lehető legjobb életet biztosítsák gyermekiknek.

„A jövőt csak pozitívan nézzük, mert másképp nem lehet kibírni” – mondta a Borsnak az édesapa, Mészáros Attila, aki 20 éve vette feleségül szeretett párját, Nikolettet.

Máté 6 évesen néz szembe a rákkal

Mátét 2025. szeptember 20-án vittük be hasi fájdalom miatt a székesfehérvári kórházba. Még azon a napon átszállították a Heim Pál Gyermekkórházba, ahol közölték velünk a diagnózist: a kis medence mellett rosszindulatú daganata van. A kezeléseket is ott kapja meg. A legnehezebb a kezelések utáni leépülés, amikor a kemoterápia teljesen legyengíti…

– mondta az apa.

A Mészáros család összetart Fotó: beküldött

Autóbaleset a kórházból hazafelé

Mintha mindez nem lenne elég, nemrég újabb csapás érte a családot. Attila a budapesti kórházból indult haza autóval, amikor bekövetkezett a baj. Szerencsére nem sérült meg komolyabban.

Este jöttem haza Pestről, a Heim Pál Gyermekkórházból. Sötét volt, amikor egy nagy, fekete kutya kifutott elém. Az ütközést nem tudtam elkerülni

– idézi fel a történteket. Az autójuk gyakorlatilag használhatatlanná vált. A családnak viszont égető szüksége lenne egy megbízható kocsira, hiszen a gyerekeket rendszeresen kell kezelésekre, fejlesztésekre vinniük. Minden segítséget szívesen fogadnak.