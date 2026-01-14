Születése óta nem tud pislogni a lány – hihetetlen, mi változtatta meg az életét

Sabrina Burlando története rövid idő alatt rengeteg embert megérintett, miután a fiatal nő őszintén beszélt arról, hogy egy ritka rendellenességgel született. Sabrina veleszületett ptózisban szenved, amely a szemhéjemelő izmokat érinti, és gyakorlatilag azt jelenti: nem képes pislogni úgy, ahogyan a legtöbb ember.

Képtelen volt pislogni a lány.

Fotó: Richard Bailey / GettyImages

Nem tudott pislogni a lány, mégsem adta fel

A betegséget édesapjától örökölte, így az orvosok számára már születésekor egyértelmű volt, hogy milyen kihívásokkal kell majd együtt élnie. Hároméves korában műtéten esett át, amely lehetővé tette számára a pislogást, ám nem a megszokott módon. A beavatkozás után a szemöldökizmaival tudta mozgatni a szemhéját, ami miatt a szemei kisebbnek tűnnek az átlagnál. Bár magára az operációra alig emlékszik, a vele járó félelem, bizonytalanság és kiszolgáltatottság érzése mély nyomot hagyott benne.

Gyerekként, majd később tinédzserként gyakran szembesült bántó megjegyzésekkel és kíváncsi, ítélkező tekintetekkel. Elmondása szerint az általános iskolában rendszeresen csúfolták, ami miatt sokszor szorongva ment be az órákra.

A közösségi média világa tovább nehezítette az önelfogadást. Sabrina úgy érezte, a tökéletesnek látszó online szépségideálok teljesen eltorzítják azt, ahogyan önmagára tekint. Sokáig vágyott arra, hogy észrevétlen maradjon, és ne tűnjön ki a tömegből, mert nem akart más lenni, mint a többiek. Idővel azonban felismerte, hogy nem a külseje határozza meg az értékét, hanem az, milyen emberré válik. Ez a szemléletváltás lassan, rengeteg belső küzdelem árán született meg benne, és még ma sem mindig könnyű számára következetesen tartani.

Nemrég úgy döntött, nyíltan beszél állapotáról a TikTokon. Nem a hírnév vagy a figyelem motiválta, egyszerűen azt szerette volna, ha mások, akik hasonló problémával élnek, kevésbé érzik magukat egyedül. A reakciók azonban teljesen meglepték: a negatív kommentek helyett rengeteg bátorító üzenetet kapott, és sokan osztották meg vele saját, hasonló tapasztalataikat.

„Rájöttem, hogy az ember sokkal több annál, mint ahogy kinéz”

– mondta a People magazinnal.