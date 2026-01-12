Gyászolnak a rajongók, elhunyt a népszerű magyar DJ

Gyászolnak a rajongók, 48 éves korában elhunyt a népszerű magyar DJ, Horváth Krisztián, művésznevén Chriss Ronson. A lemezlovas még októberben jelentette be közösségi média oldalán, hogy minden egyes nap komoly egészségügyi gondokkal kell szembenézzen. Éveken át küzdött betegségével, amely sajnos azonban mostanra sajnos felülemelkedett rajta. Halálhírét hivatalos Facebook-oldalán, közleményben jelentették be.
Kedves Közönség, Tisztelők, Barátok. Megrendülve és mély fájdalommal tudatjuk, hogy Chriss hosszas betegség után a mai napon békésen elaludt. Emlékét szívünkben örökké hordozzuk tovább!
- írták.
Halálhírét követően pedig szintén ismert lemezlovas kollégája, Bárány Attila, így búcsúzott tőle:
A mai napon elment a magyar elektronikus zenei szcéna egyik legmeghatározóbb alakja. Chriss Ronson, DJ Chriss. A 90-es évek óta volt szerencsém ismerni Krisztiánt, s bár nem egy síkon mozogtunk, mindig kölcsönös tisztelet jellemezte a kapcsolatunkat. Sőt a 2000-es évek végén még remixet is készítettem a My travel című dalából, amiért nagyon hálás volt nekem. Tavaly tavasszal eljött a Lockba a DISCO'S HIT LEGENDS-re, meghallgatott minket. Azt írta másnap: "Nagyon klassz volt a szetted! Modern, dinamikus, baromira élveztem! Köszönöm az élményt! Minden jót neked is Attila!" Ilyet csak egy jó ember ír le. Őszinte és szeretettel teljes ember volt, büszke vagyok rá , hogy ismerhettem. Megszakad a szívem, hogy véget ért a földi pályája. 48 éves volt csupán...DJ Chriss nyugodj békében! Ha létezik a mennyország, akkor biztos, hogy odakerültél, mostantól a TE zenédtől hangos és mindenki aki ott várt rád, veled tart véget nem érő zenei utazásodon...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.