Gyászolnak a rajongók, elhunyt a népszerű magyar DJ

A mai napon elment a magyar elektronikus zenei szcéna egyik legmeghatározóbb alakja. Chriss Ronson, DJ Chriss. A 90-es évek óta volt szerencsém ismerni Krisztiánt, s bár nem egy síkon mozogtunk, mindig kölcsönös tisztelet jellemezte a kapcsolatunkat. Sőt a 2000-es évek végén még remixet is készítettem a My travel című dalából, amiért nagyon hálás volt nekem. Tavaly tavasszal eljött a Lockba a DISCO'S HIT LEGENDS-re, meghallgatott minket. Azt írta másnap: "Nagyon klassz volt a szetted! Modern, dinamikus, baromira élveztem! Köszönöm az élményt! Minden jót neked is Attila!" Ilyet csak egy jó ember ír le. Őszinte és szeretettel teljes ember volt, büszke vagyok rá , hogy ismerhettem. Megszakad a szívem, hogy véget ért a földi pályája. 48 éves volt csupán...DJ Chriss nyugodj békében! Ha létezik a mennyország, akkor biztos, hogy odakerültél, mostantól a TE zenédtől hangos és mindenki aki ott várt rád, veled tart véget nem érő zenei utazásodon...