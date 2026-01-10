Ez lehet a legrosszabb rémálom: egyszerre küzdött a kegyetlen kórral édesanya és újszülött kislánya

Egy ausztrál édesanya, Zoe Chung már fiatalon szembesült azzal a ténnyel, hogy egy olyan génmutációt hordoz, amely előidézheti a betegséget, ami édesanyja életét is felforgatta. 22 évesen pontosan tisztában volt azzal, hogy mit jelent a BRCA1 génmutáció: egy genetikai eltérés, amely drámaian megnöveli az emlő- és petefészekrák kialakulásának kockázatát.
Zoe 19 éves volt, mikor édesanyját petefészekrákkal diagnosztizálták.
Az, hogy az anyukámnál ilyen diagnózist állapítottak meg, rendkívül sokkoló volt
- emlékezett vissza.
Ezt követően a fiatal nő a maga kezébe vette az irányítást, és elvégezte a genetikai tesztet, ami nyolc héttel később pozitív eredménnyel érkezett vissza. Ettől kezdve az élete részévé váltak a rendszeres szűrővizsgálatok, hogy az orvosok bármilyen elváltozást időben felfedezzenek.
Szerencsére az évek során minden eredménye negatív volt, egészen addig, míg 2024 áprilisában meg nem született a kislánya, majd nem sokkal később vérrög alakult ki a lábában, amit az orvosok eleinte a terhességgel hoztak összefüggésbe. Hónapokon át fáradtsággal és éjszakai izzadással küzdött, azonban a családot éri rossz hírek nem értek itt véget.
Zoe lánya mindössze 7 hetes volt, amikor közölték a diagnózist, miszerint veleszületett myastheniás szindrómája (CMS) van, egy ritka betegség, amely izomgyengeséget okoz, nála pedig súlyos légzési problémákkal járt. A csecsemő élete első évében összesen 258 napot töltött kórházban, miközben édesanyja szűrővizsgálatát majdnem elhalasztották.
Bár Zoét figyelmeztette az orvosa, hogy a terhesség és a szoptatás torzíthatja az eredményeit, egy héttel később telefonon közölték vele, hogy menjen el a rákszűrésre. Az édesanya nem szoptatott, így nem volt oka a halasztásra, és visszatekintve úgy érzi, hogy ez a telefonhívás menthette meg az életét, ugyanis nem tömeges halmozódást, egy fokozott vérellátású területet mutatott ki a vizsgálat.
2024. augusztus 22-én Zoe megkapta azt a hírt, amelytől húszas évei eleje óta rettegett. Tripla negatív emlőrákot diagnosztizáltak nála, egy mindössze 13 milliméteres daganattal. Ez egy agresszív típus, amely azonnali műtétet és kemoterápiát igényel.
Emlékszem, ahogy odafelé vezettem, és azt gondoltam, milyen beteg vicc ez… mi történhetne még velünk idén? Valahogy… helyzethez nem illően nevettem. Csak próbáltam megbirkózni vele.
Sebésze azonnal felvázolta a tervet: napokon belüli műtét, kemoterápia, majd végül kétoldali masztektómia.
Csupán egy héttel a diagnózis után, augusztus 29-én lumpektómián és nyirokcsomó-biopszián esett át. Az eredmények némi megkönnyebbülést hoztak, ugyanis a rák nem terjedt át a nyirokcsomókra, és csak első stádiumú volt.
Zoe október elején kezdte meg a kemoterápiát, összesen négy megterhelő ciklussal, háromhetes időközönként.
Az első hét volt a legrosszabb, amit életemben valaha átéltem
- idézte fel ezt a sötét időszakot, amely súlyos depressziót és szorongást váltott ki belőle.
Azonban a legnehezebb nem a hányinger vagy a bénító fáradtság volt, hanem az, hogy elszakadt a kicsi babájától, aki mindössze négy hónaposan még mindig teljes időben az újszülött intenzív osztályon feküdt.
Csak videóhíváson keresztül láthattam, néha alig egy percig… ameddig el tudtam viselni... Azt mondtam a férjemnek: "Azt sem hiszem, hogy tudja, én vagyok az anyukája."
Közben a család és a barátok mindenben támogatták őket, Zoe édesapja és mostohaanyja rendszeresen Queensland-ből utaztak le hozzájuk. Férje családja, akik a szomszédban laktak, főztek, takarítottak és segítettek a mindennapi teendőkben, míg legjobb barátnője, Sasha gondoskodott róla, hogy a fagyasztó mindig tele legyen.
Zoe 2024 decemberében fejezte be a kemoterápiát, majd 2025 februárjában kétoldali masztektómián és rekonstrukción esett át. Most remisszióban van, félévente jár onkológushoz, bár elismeri, hogy a kemoterápia hosszú távú mellékhatásokat hagyott maga után, és teljesen másképp viszonyul az élethez.
Már egyáltalán nem izgatnak az apróságok. Ami nem rák, nem halál, és nem az, hogy a gyermeked egész életére fogyatékkal éljen, az egyszerűen nem számít.
Zoe most egy online közösséget hozott létre azzal, hogy megosztotta történetét a TikTokon. Ami eredetileg csak egy kis viccnek indult a férjével a diagnózis után, egy támogató közösségé nőtte ki magát - írta a Daily Mail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.