Ez lehet a legrosszabb rémálom: egyszerre küzdött a kegyetlen kórral édesanya és újszülött kislánya

Egy ausztrál édesanya, Zoe Chung már fiatalon szembesült azzal a ténnyel, hogy egy olyan génmutációt hordoz, amely előidézheti a betegséget, ami édesanyja életét is felforgatta. 22 évesen pontosan tisztában volt azzal, hogy mit jelent a BRCA1 génmutáció: egy genetikai eltérés, amely drámaian megnöveli az emlő- és petefészekrák kialakulásának kockázatát.

Kislánya születése után szembesült a betegséggel a fiatal édesanya Fotó: TikTok

Tudta, hogy a betegség bármikor lecsaphat rá, mégis sokkolta a diagnózis

Zoe 19 éves volt, mikor édesanyját petefészekrákkal diagnosztizálták.

Az, hogy az anyukámnál ilyen diagnózist állapítottak meg, rendkívül sokkoló volt

- emlékezett vissza.

Ezt követően a fiatal nő a maga kezébe vette az irányítást, és elvégezte a genetikai tesztet, ami nyolc héttel később pozitív eredménnyel érkezett vissza. Ettől kezdve az élete részévé váltak a rendszeres szűrővizsgálatok, hogy az orvosok bármilyen elváltozást időben felfedezzenek.

Szerencsére az évek során minden eredménye negatív volt, egészen addig, míg 2024 áprilisában meg nem született a kislánya, majd nem sokkal később vérrög alakult ki a lábában, amit az orvosok eleinte a terhességgel hoztak összefüggésbe. Hónapokon át fáradtsággal és éjszakai izzadással küzdött, azonban a családot éri rossz hírek nem értek itt véget.

Zoe lánya mindössze 7 hetes volt, amikor közölték a diagnózist, miszerint veleszületett myastheniás szindrómája (CMS) van, egy ritka betegség, amely izomgyengeséget okoz, nála pedig súlyos légzési problémákkal járt. A csecsemő élete első évében összesen 258 napot töltött kórházban, miközben édesanyja szűrővizsgálatát majdnem elhalasztották.

Bár Zoét figyelmeztette az orvosa, hogy a terhesség és a szoptatás torzíthatja az eredményeit, egy héttel később telefonon közölték vele, hogy menjen el a rákszűrésre. Az édesanya nem szoptatott, így nem volt oka a halasztásra, és visszatekintve úgy érzi, hogy ez a telefonhívás menthette meg az életét, ugyanis nem tömeges halmozódást, egy fokozott vérellátású területet mutatott ki a vizsgálat.

Legnagyobb félelme vált valósággá

2024. augusztus 22-én Zoe megkapta azt a hírt, amelytől húszas évei eleje óta rettegett. Tripla negatív emlőrákot diagnosztizáltak nála, egy mindössze 13 milliméteres daganattal. Ez egy agresszív típus, amely azonnali műtétet és kemoterápiát igényel.

Emlékszem, ahogy odafelé vezettem, és azt gondoltam, milyen beteg vicc ez… mi történhetne még velünk idén? Valahogy… helyzethez nem illően nevettem. Csak próbáltam megbirkózni vele.

Sebésze azonnal felvázolta a tervet: napokon belüli műtét, kemoterápia, majd végül kétoldali masztektómia.