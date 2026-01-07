Most kaptuk a hírt: hazaküldték a gyerekeket ebből a tolnai iskolából

Félbeszakították az oktatást kedden a Tolna vármegyei Bogyiszlói Általános Iskolában, a fűtési rendszer meghibásodása miatt, amiről a szülőket is azonnal értesítették. A közlés szerint a hiba elhárítása már megkezdődött, azonban a tantermekben addig sem tudták garantálni a megfelelő hőmérsékletet – írj a TEOL.

Hazaküldték a gyerekeket a tolnai iskolából / Fotó: Gáll Regina / Bors (Képünk illusztráció)

A tájékoztatás szerint a gyerekek még elfogyasztották az ebédet, majd azokat, akikért menni tudtak a szülők, hazaküldték, míg a többi diák számára, akiknek ez nem volt megoldható, a sportcsarnokban biztosítottak ügyeletet, ahol rendben volt a fűtés. Az iskola azt ígérte, a javítás állásáról és a következő napok tanrendjéről később adnak részletes tájékoztatást.

Rendkívüli tanítási szünet is jöhet

Több napja tart a jelentős a havazás Magyarországon, és a téli időjárás a következő napokban sem enyhül. Emiatt sok szülőben és diákban felmerült a kérdés: bezárhatnak-e az iskolák, jöhet-e rendkívüli tanítási szünet? A választ egyelőre nem tudni - írja az Origo.