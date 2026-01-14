A 21 éves nő fájdalomra panaszkodott – húsevő parazita pusztította a szemét

Egy 21 éves fiatal nő élete egyik napról a másikra fordult rémálommá, miután kiderült: a szemfájdalom, amit eleinte ártalmatlan irritációnak hitt, valójában egy ritka és agresszív parazitafertőzés jele volt, amely szó szerint a szaruhártyáját pusztította.

Parazita támadta meg a nő szemét.

Illusztráció: Sinhyu / Getty Images

Harc a parazita ellen

Vivian Nosovitsky wellness coachként dolgozott, és hosszú utazások után épp egy csendes mexikói tengerparti kisvárosban telepedett le, ahol végre stabil, nyugodt életet kezdett kialakítani. Jóga, edzések, motorozás és online munka töltötte ki a mindennapjait – egészen addig, amíg egy éjszaka elviselhetetlen fájdalomra nem ébredt.

A szeme bedagadt, könnyezett, és a fájdalom óráról órára erősödött. Eleinte abban bízott, hogy magától elmúlik, de nem így történt. A fény elviselhetetlenné vált, napszemüveg nélkül képtelen volt létezni. Egy helyi sürgősségin szemcseppeket kapott, ám az állapota tovább romlott. Néhány nappal később egy nagyobb kórházban azt mondták neki, hogy fekély van a szemén, de a kezelés ellenére a szeme szürkés színűvé vált. Az orvosok ekkor már sürgős, speciális ellátást javasoltak egy távolabbi városban.

Vivian végül egy barátjához utazott, aki segített neki a mindennapokban, és elkísérte egy szemészeti szakkórházba. Ott szaruhártya-kaparékot vettek tőle, majd napokkal később megszületett a diagnózis: acanthamoeba keratitis – egy rendkívül ritka, parazita által okozott szemfertőzés. A szakemberek szerint a kórokozó valószínűleg csapvízen keresztül, kontaktlencse-használat során jutott be a szemébe, és apránként roncsolni kezdte a szaruhártyát. A fájdalom elviselhetetlenné vált, a látása ideiglenesen és részben megszűnt.

A kezelése brutális volt: óránként, éjjel-nappal gyógyszeres szemcseppeket kellett használnia, még alvás közben is fel kellett kelnie. Hetekig nem tudott rendesen pihenni, fizikailag és lelkileg is kimerült. A legmegrázóbb pillanat az volt számára, amikor rájött, hogy nem lát a jobb szemére. Elmondása szerint ez volt élete egyik legfélelmetesebb tapasztalata.

Vivian végül a TikTokon kezdte dokumentálni a küzdelmét. Videói gyorsan terjedni kezdtek, milliók látták őket, és óriási támogatást kapott – üzenetek, imák, valamint anyagi segítség formájában is. Bár a gyógyulás útja még bizonytalan, egyvalamiben biztos: történetével szeretné felhívni a figyelmet a szem egészségének fontosságára és a kontaktlencsék megfelelő használatára.

„Csak akkor jövünk rá, mennyire természetesnek vettünk valamit, amikor elveszítjük”

– mondta a People magazinnak.