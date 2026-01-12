Angyalok őrzik az egy éve elhunyt Huszti ikrek sírját – Szívszorító fotók

A Huszti ikrek Aberdeenben éltek. 2025. január 7-én veszett nyomuk, utolsó útjuk a várost átszelő folyó partjára vezetett. Ami ezután történt, arra egy év elteltével sincs magyarázat.
Arra, hogy végzetes tettre készülnének, semmi jel nem mutatott. A 32 éves ikrek 10 éve dolgoztak Skóciában, Henrietta felszolgálóként, Eliza takarítóként. A lányok albérletben laktak, nem jártak szórakozni, pénzüket megtakarították. 2024 szilveszterén még videóhíváson keresztül beszéltek egyik testvérükkel, végig jókedvűek voltak, a jövőjüket tervezgették, aminek középpontjában a hazaköltözésük állt. Itthon lakást akartak vásárolni a spórolt pénzükből. Haláluk előtt három nappal édesanyjukkal is szót váltottak. Nyugodtnak és boldognak tűntek.
A végzetes januári nap előtt már jártak a Dee folyó elhagyatott partján, mintha csak szemlét tartottak volna. Hátizsákokkal érkeztek, de az azóta is rejtély, mi volt a csomagjaikban. Utolsó üzenetük egy sms volt, amiben a főbérlőjüknél felmondták az albérletüket, majd elsodorta őket a jeges folyó. A holttesteket csak hetekkel később, január 31-én adta vissza a víz.
Temetésükre 2025 nyarán került sor, Monoron.
Nagyon nagy a temető, legalább egy hektáron fekszik, tele idős emberek sírjaival. És akkor ott áll felvésve az én kislányaim neve, meg a dátumok, hogy milyen keveset éltek. Ez egy szülőnek elviselhetetlen fájdalom
– mondta korábban a Borsnak, a gyászban megtört édesapjuk, Huszti Miklós.
A Bors, a lányok halálának szomorú évfordulóján látogatott ki a temetőbe. Henrietta és Eliza örök álmára két rózsaszín, üvegből készült angyal vigyáz, akik őrzik a sírt. Koszorúk és mécsesek borítják nyughelyüket.
