Azt hitte, kötőhártya-gyulladása van – kegyetlen diagnózissal szembesült a háromgyermekes anyuka

Egy háromgyermekes anyuka osztotta meg döbbenetes történetét arról, hogyan derült ki hónapokkal később, hogy a visszatérő kötőhártya-gyulladásának valójában semmi köze nem volt a szemfertőzéshez.
Kelly Mann egyetemi professzor két éve kezdett el a gyulladásos szempanaszoktól szenvedni. Az antibiotikumos szemcseppek sem enyhítették a tüneteit, ám egy hét után mégis hirtelen megszűntek. Nem sokkal később azonban a panaszok visszatértek, és ez a ciklus egészen 2023 júniusáig megismétlődött, összesen hatszor.
Egy este tévézés közben megérintettem a karomat, és éreztem egy csomót. A férjem aludt, én pedig pánikba estem, és azon gondolkodtam, hogy tényleg érzem-e, vagy csak beképzelem
– emlékezett vissza Kelly.
Másnap orvoshoz fordult, ahol a mammográfia és a biopszia eredményei alapján 2. stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála. A 36 éves nőt lesújtotta a hír, daganata ekkorra már jól érezhető méretű volt. Miközben kemoterápiás kezeléseit kapta, újabb meglepő fordulattal kellett szembenéznie.
Ismét gyulladásos szemtünetei jelentkeztek, ezúttal azonban kibírhatatlan volt. Szemészhez fordult, aki kiderítette, hogy nem kötőhártya-gyulladása van, hanem episzkleritisze.
Ez a szem fehér részét borító szövet duzzanata, irritációja és vörössége. Bár a kiváltó ok általában nem ismert, gyakran összefügg valamilyen háttérben húzódó gyulladásos vagy autoimmun folyamattal.
Az episzkleritisz volt az első igazi, kézzelfogható tünetem. Lenyűgözőnek és egyszerre félelmetesnek találtam, hogy a testem már jóval a diagnózis előtt jelezte, hogy valami nincs rendben.
A most 38 éves Kelly 12 kemoterápiás kezelésen és egy masztektómián esett át, amelyet mellrekonstrukció követett. 2024 októberéig tartottak a kezelései, de ma már teljes remisszióban van. Elmondta, hogy az út nehéz volt, de három gyermeke miatt nem adhatta fel – írja az AOL.
