Azt hitte, kötőhártya-gyulladása van – kegyetlen diagnózissal szembesült a háromgyermekes anyuka

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 05:30
Egy év alatt hatszor élte át a makacs, irritáló tüneteket. A kötőhártya-gyulladásnak hitt panaszok azonban valójában egy teljesen más betegség első jelei voltak.
Egy háromgyermekes anyuka osztotta meg döbbenetes történetét arról, hogyan derült ki hónapokkal később, hogy a visszatérő kötőhártya-gyulladásának valójában semmi köze nem volt a szemfertőzéshez.

Kiderült, hogy  kötőhártya-gyulladása egy kegyetlen betegség tünete volt
Fotó: Andrei_R /  Shutterstock 

Kelly Mann egyetemi professzor két éve kezdett el a gyulladásos szempanaszoktól szenvedni. Az antibiotikumos szemcseppek sem enyhítették a tüneteit, ám egy hét után mégis hirtelen megszűntek. Nem sokkal később azonban a panaszok visszatértek, és ez a ciklus egészen 2023 júniusáig megismétlődött, összesen hatszor.

Egy este tévézés közben megérintettem a karomat, és éreztem egy csomót. A férjem aludt, én pedig pánikba estem, és azon gondolkodtam, hogy tényleg érzem-e, vagy csak beképzelem

– emlékezett vissza Kelly.

Másnap orvoshoz fordult, ahol a mammográfia és a biopszia eredményei alapján 2. stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála. A 36 éves nőt lesújtotta a hír, daganata ekkorra már jól érezhető méretű volt. Miközben kemoterápiás kezeléseit kapta, újabb meglepő fordulattal kellett szembenéznie.

A kötőhártya-gyulladás tünetei gyilkos kórt rejtettek 

Ismét gyulladásos szemtünetei jelentkeztek, ezúttal azonban kibírhatatlan volt. Szemészhez fordult, aki kiderítette, hogy nem kötőhártya-gyulladása van, hanem episzkleritisze

Ez a szem fehér részét borító szövet duzzanata, irritációja és vörössége. Bár a kiváltó ok általában nem ismert, gyakran összefügg valamilyen háttérben húzódó gyulladásos vagy autoimmun folyamattal.

Az episzkleritisz volt az első igazi, kézzelfogható tünetem. Lenyűgözőnek és egyszerre félelmetesnek találtam, hogy a testem már jóval a diagnózis előtt jelezte, hogy valami nincs rendben.

A most 38 éves Kelly 12 kemoterápiás kezelésen és egy masztektómián esett át, amelyet mellrekonstrukció követett. 2024 októberéig tartottak a kezelései, de ma már teljes remisszióban van. Elmondta, hogy az út nehéz volt, de három gyermeke miatt nem adhatta fel – írja az AOL.

