Megszólalt a válásról Marsi Anikó férje: most mindent tisztázott

Aggasztó videót tett közzé a napokban Marsi Anikó férje, Gyarmati Gábor, amelyet a Tények műsorvezetője sem tudott mire vélni. A felvételen a fűtőablak-beépítéssel foglalkozó szakember kijelentette: válnak a nejével, akivel 2022-ben mondták ki a boldogító igent. A TikTokon megosztott klipet rengetegen látták, további magyarázat azonban nem érkezett vele kapcsolatban, így sokan nem voltan biztosak abban, mennyire érdemes komolyan venni. Nemrég azonban egy hazai lapnak megszólalt Gyarmati Gábor, és tisztázta a helyzetet.

Tiszta vizet öntött a pohárba Marsi Anikó férje / Fotó: TUMBÁSZ HÉDI / HOT! MAGAZIN

Mindent tisztázott Marsi Anikó férje

Természetesen szó sincs szakításról. Sajnos, már olyan magasan van az emberek ingerküszöbe, hogy csak ilyen témák feszegetésével lehet felkelteni az érdeklődést. Ez működik, ez a számokból is látszik, már több százezren látták a videómat. Így tudott ilyen mennyiségű emberhez eljutni a technológiánk híre. Egyébként kísértetiesen hasonló volt a helyzet akkor is, amikor arról posztoltam, hogy elhagyom az országot, az is rengeteg emberhez eljutott

- magyarázta el Gábor, aki utóbb már bánja, amiért nem egyeztetett a feleségével erről, ám nem volt harag köztük, jót nevettek az egészen, és természetesen nem fognak elválni emiatt.