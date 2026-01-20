Te is veszélyben lehetsz? A vércsoportod is befolyásolhatja a korai stroke kockázatát

A stroke kialakulását hagyományosan olyan hajlamosító tényezőkhöz kötik, mint a magas vérnyomás, az érelmeszesedés és a dohányzás. Ezek szerepe nem megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor az utóbbi évek kutatásai arra mutattak rá, hogy léteznek olyan, nem befolyásolható kockázati tényezők is, amelyek eddig kevés figyelmet kaptak. Egy vizsgálat szerint ilyen lehet a vércsoport is.
A vizsgálat 48 korábbi genetikai tanulmány adatain alapult, amelyek összesen mintegy 17 ezer stroke-on átesett, valamint közel 600 ezer „stroke-mentes személy" genetikai állományát elemezték. A résztvevők életkora 18 és 59 év között volt, tehát a vizsgálatok kifejezetten a korai stroke előfordulására koncentráltak. A kutatók az egész genomra kiterjedő elemzést végeztek annak érdekében, hogy olyan genetikai eltéréseket azonosíthassanak, amelyek növelhetik a kockázatot.
A vizsgálat azt mutatta, hogy az A vércsoport egyik altípusához (A1) tartozó genetikai variáns körülbelül 16%-kal magasabb stroke-kockázattal járt 60 éves kor alatt, más vércsoportokhoz viszonyítva. Ezzel szemben a 0-ás vércsoport egyik változatához (01) mintegy 12%-kal alacsonyabb kockázat társult.
Amikor a kutatók a 60 év felett bekövetkező stroke-os eseteket vizsgálták, ez az összefüggés már nem volt kimutatható. Ez arra utal, hogy – bár nem tudják biztosan – valószínűleg a fiatalabb korban jelentkező stroke hátterében eltérő mechanizmusok állhatnak. Ebben az életkorban ritkább az érelmeszesedés domináns szerepe, és nagyobb hangsúlyt kaphat a vérrögképződés folyamata (trombózis).
A pontos okok egyelőre nem ismertek. A feltételezések szerint a véralvadásban résztvevő tényezők, a vérlemezkék működése, valamint az erek belső felszínét borító sejtek viselkedése különbözhet egyes vércsoportok esetében.
A kutatók hangsúlyozzák, hogy az A vércsoporthoz társuló többletkockázat kicsi, és önmagában nem indokol fokozott szűrést vagy eltérő prevenciós stratégiákat.
A stroke megelőzésének alapjai nem változtak:
továbbra is döntő jelentőségű.
Steven Kittner neurológus, a tanulmány vezető szerzője szerint további mintákon végzett vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy a megnövekedett stroke-kockázat mechanizmusainak háttere egyértelművé váljon.
