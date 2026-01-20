Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Stroke-ot átélő nő a kanapén

Te is veszélyben lehetsz? A vércsoportod is befolyásolhatja a korai stroke kockázatát

szélütés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 08:45
strokestroke kockázatsztrók
A szélütés továbbra is leginkább az idősebb korosztályt veszélyezteti, ám aggasztó módon egyre több eset fordul elő a 60 év alattiaknál is. Egy friss genetikai elemzés arra hívja fel a figyelmet, hogy a korai stroke kockázata bizonyos vércsoportok esetében jóval magasabb lehet. Mutatjuk, melyikről van szó!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A stroke kialakulását hagyományosan olyan hajlamosító tényezőkhöz kötik, mint a magas vérnyomás, az érelmeszesedés és a dohányzás. Ezek szerepe nem megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor az utóbbi évek kutatásai arra mutattak rá, hogy léteznek olyan, nem befolyásolható kockázati tényezők is, amelyek eddig kevés figyelmet kaptak. Egy vizsgálat szerint ilyen lehet a vércsoport is.

Fiatal férfi stroke-ot kap a kanapén
Korai stroke: ebben a vércsoportban magasabb a fiatalkori szélütés kockázata
Fotó: Andrey_Popov /  Shutterstock 
  • Genetikai adatok alapján vizsgálták a korai stroke kockázatát.
  • Egy vércsoport altípusa esetében emelkedett kockázatot találtak.
  • Az összefüggés elsősorban a 60 év alatti szélütésre volt jellemző.

Ebben a vércsoportban magasabb a korai stroke kockázata

A vizsgálat 48 korábbi genetikai tanulmány adatain alapult, amelyek összesen mintegy 17 ezer stroke-on átesett, valamint közel 600 ezer „stroke-mentes személy" genetikai állományát elemezték. A résztvevők életkora 18 és 59 év között volt, tehát a vizsgálatok kifejezetten a korai stroke előfordulására koncentráltak. A kutatók az egész genomra kiterjedő elemzést végeztek annak érdekében, hogy olyan genetikai eltéréseket azonosíthassanak, amelyek növelhetik a kockázatot.

A1 vércsoport

A vizsgálat azt mutatta, hogy az A vércsoport egyik altípusához (A1) tartozó genetikai variáns körülbelül 16%-kal magasabb stroke-kockázattal járt 60 éves kor alatt, más vércsoportokhoz viszonyítva. Ezzel szemben a 0-ás vércsoport egyik változatához (01) mintegy 12%-kal alacsonyabb kockázat társult.

Amikor a kutatók a 60 év felett bekövetkező stroke-os eseteket vizsgálták, ez az összefüggés már nem volt kimutatható. Ez arra utal, hogy – bár nem tudják biztosan – valószínűleg a fiatalabb korban jelentkező stroke hátterében eltérő mechanizmusok állhatnak. Ebben az életkorban ritkább az érelmeszesedés domináns szerepe, és nagyobb hangsúlyt kaphat a vérrögképződés folyamata (trombózis).

Miért magasabb a stroke kockázata ebben a vércsoportban?

Stroke miatt neurológiai vizsgálaton résztvevő fiatal nő.
A stroke-kockázat csökkentésének egyik legfontosabb lépése a vérnyomás 140/90 határérték alatt tartása, de lehetőség van korai rizikófaktor-szűréseken való részvételre is
Fotó: Peakstock /  Shutterstock 

A pontos okok egyelőre nem ismertek. A feltételezések szerint a véralvadásban résztvevő tényezők, a vérlemezkék működése, valamint az erek belső felszínét borító sejtek viselkedése különbözhet egyes vércsoportok esetében.
A kutatók hangsúlyozzák, hogy az A vércsoporthoz társuló többletkockázat kicsi, és önmagában nem indokol fokozott szűrést vagy eltérő prevenciós stratégiákat. 

A stroke megelőzésének alapjai nem változtak:

  • az optimális vérnyomás
  • az egészséges életmód
  • és a dohányzás kerülése

továbbra is döntő jelentőségű.

Steven Kittner neurológus, a tanulmány vezető szerzője szerint további mintákon végzett vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy a megnövekedett stroke-kockázat mechanizmusainak háttere egyértelművé váljon.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Az alábbi videóból megismerheted a stroke 6 figyelmeztető jelét:

Légy felkészült, tudj meg még több fontos információt a stroke-ról:

 

