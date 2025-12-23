Chris Rea depresszióba zuhant rákbetegsége után, a zene rángatta ki belőle

Chris Rea, a legendás brit rock- és blues-dalszerző, aki világszerte ismertté vált a Driving Home for Christmas és a The Road to Hell című slágereivel, 2025. december 22-én hunyt el, 74 éves korában. Élete utolsó éveit betegségek sorozata határozta meg: hasnyálmirigyrákkal, sztrókkal és diabétesszel is küzdött.

Chris Rea halála az egész világot megrázta

Fotó: TASS / Northfoto

Chris Rea betegsége régóta meghatározta életét

Chris Rea hosszú és küzdelmes utat járt be, miután 33 éves korában hasnyálmirigyrákkal diagnosztizálták. Egy rendkívül agresszív és életveszélyes daganatos betegséggel, amely a hasnyálmirigy sejtjeiből indul ki. A diagnózist követően Chris Rea élete gyökeresen megváltozott. A rák elleni harc évekre meghatározta mindennapjait. 2001-ben egy rendkívül összetett műtéten esett át, amelynek során eltávolították a hasnyálmirigyét, valamint az epehólyagja és a mája egy részét is. Ez a súlyos operáció hosszú felépülési időszakot és jelentős életmódbeli változtatásokat tett szükségessé az életében és sajnos ezzel nem lett vége Chris Rea egészségügyi küzdelmeinek. A műtét következtében cukorbeteggé vált. Ez pedig azt eredményezte, hogy élete végéig napi több tucat gyógyszert, valamint rendszeres inzulininjekciókat kellett kapnia ahhoz, hogy vércukorszintjét szabályozni tudja és életben maradjon.

Chris Rea hasnyálmirigyrákkal való küzdelme és annak szövődményei súlyos depresszióba taszították az énekest

Fotó: Eyevine / Northfoto

Chris Rea stroke-ja után hosszabb pihenőre ment

A hasnyálmirigyrákkal és a diabétesszel folytatott küzdelem ellenére azonban Chris Rea soha nem hagyta abba a zenélést. Az 1990-es és a 2000-es években is aktívan koncertezett és stúdiózott, annak ellenére, hogy egészségi állapota fokozatosan romlott. Egészen odáig, hogy 2016-ban Chris Rea agyvérzést kapott, amely jelentősen érintette a beszédkészségét és a mozgását, különösen a karját. (A sztrók egy olyan idegrendszeri esemény, amely az agy vérellátásának hirtelen megszakadásából ered, és gyakran hosszú, kimerítő rehabilitációval jár együtt.) A felépülés rendkívül nehéz volt az énekes számára, de a zene iránti szenvedélye felülkerekedett testi korlátain. És bár csak lassan tudott visszatérni a színpadra, elszántsága töretlen maradt. 2017-ben azonban egy koncert közben összeesett, ami újabb orvosi beavatkozást és hosszabb pihenőidőt tett szükségessé.