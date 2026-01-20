Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Sikítva riadt fel a műtőben az anya – hajszálon múlt az élete

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 08:32
Nem sikerült a műtét. Az anya halálközeli élményéről vallott, amelyet a műtőben élt át.

Rémálommá vált egy brit édesanya élete, aki azért utazott Spanyolországba, hogy biztonságosabb körülmények között végeztessen el egy szépészeti beavatkozást. Josephina Finch azonban kis híján az életével fizetett a döntéséért: a műtőben sikítva ébredt fel, később pedig súlyos fertőzésekkel és életveszélyes vérrögképződéssel kellett szembenéznie.

A műtőben rémes dolog történt
Fotó: Assist m4x1ight happiness /  Shutterstock 

Életveszélyessé vált a beavatkozás a műtőben

A 38 éves, háromgyermekes anya mintegy 6000 (2,5 millió forint) fontot fizetett egy úgynevezett brazil fenékemelésért és implantátumokért. Josephina azért választotta Spanyolországot, mert korábban sok horrorisztikus történetet hallott a törökországi plasztikai beavatkozásokról, és úgy hitte, ott kisebb a kockázat. A műtét azonban már kezdetben rendkívül megterhelő volt számára, és állítása szerint a beavatkozás közben sikítva tért magához a műtőasztalon. 

A problémák a műtét utáni napokban súlyosbodtak. Egy héttel később, amikor eltávolították a dréneket, állapota rohamosan romlani kezdett. Elmondása szerint egy centiméteres nyílás maradt a bemetszés helyén, ahonnan nagy mennyiségű folyadék ömlött ki, miután az ápoló megnyomta az érintett területet. Kiderült, hogy az implantátumok elfertőződtek, ám a sebész éppen szabadságon volt, így Josephinának nyolc napot kellett várnia az eltávolításukra.

Az anya azt hitte, meg fog halni. Partnere hazautazott, ő pedig egyedül, fájdalmak között vészelte át a napokat. Az implantátumok eltávolítása után hazarepült Angliába, ám ekkor újabb tünetek jelentkeztek: erős idegfájdalmat érzett a lábában. Orvosához fordult, és vérhígítót kért, mert attól tartott, hogy vérrög alakult ki. Félelme beigazolódott – egy ultrahang kimutatta a nagy kiterjedésű trombózist. 

Josephina később mellkasi fájdalmakat is tapasztalt, az orvosok szerint a vérrög akár a tüdejébe is eljuthatott volna, ami végzetes lehetett volna. Az édesanya ma már megbánta a döntését, és súlyos szorongással él a történtek után. Úgy érzi, anyaként túl nagy kockázatot vállalt, és a bűntudat azóta is kísérti. 

Mint mondta, ma már edzéssel éri el inkább azt az alakot, amit korábban egy gyors megoldástól remélt. Úgy véli, nem érte meg a beavatkozást választani, hiszen majdnem mindent elveszített – az egészségét, a lelki nyugalmát, és kis híján az életét is, derül ki a Mirror cikkéből.

 

