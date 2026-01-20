Sikítva riadt fel a műtőben az anya – hajszálon múlt az élete

Rémálommá vált egy brit édesanya élete, aki azért utazott Spanyolországba, hogy biztonságosabb körülmények között végeztessen el egy szépészeti beavatkozást. Josephina Finch azonban kis híján az életével fizetett a döntéséért: a műtőben sikítva ébredt fel, később pedig súlyos fertőzésekkel és életveszélyes vérrögképződéssel kellett szembenéznie.

A műtőben rémes dolog történt

Életveszélyessé vált a beavatkozás a műtőben

A 38 éves, háromgyermekes anya mintegy 6000 (2,5 millió forint) fontot fizetett egy úgynevezett brazil fenékemelésért és implantátumokért. Josephina azért választotta Spanyolországot, mert korábban sok horrorisztikus történetet hallott a törökországi plasztikai beavatkozásokról, és úgy hitte, ott kisebb a kockázat. A műtét azonban már kezdetben rendkívül megterhelő volt számára, és állítása szerint a beavatkozás közben sikítva tért magához a műtőasztalon.

A problémák a műtét utáni napokban súlyosbodtak. Egy héttel később, amikor eltávolították a dréneket, állapota rohamosan romlani kezdett. Elmondása szerint egy centiméteres nyílás maradt a bemetszés helyén, ahonnan nagy mennyiségű folyadék ömlött ki, miután az ápoló megnyomta az érintett területet. Kiderült, hogy az implantátumok elfertőződtek, ám a sebész éppen szabadságon volt, így Josephinának nyolc napot kellett várnia az eltávolításukra.

Az anya azt hitte, meg fog halni. Partnere hazautazott, ő pedig egyedül, fájdalmak között vészelte át a napokat. Az implantátumok eltávolítása után hazarepült Angliába, ám ekkor újabb tünetek jelentkeztek: erős idegfájdalmat érzett a lábában. Orvosához fordult, és vérhígítót kért, mert attól tartott, hogy vérrög alakult ki. Félelme beigazolódott – egy ultrahang kimutatta a nagy kiterjedésű trombózist.

Josephina később mellkasi fájdalmakat is tapasztalt, az orvosok szerint a vérrög akár a tüdejébe is eljuthatott volna, ami végzetes lehetett volna. Az édesanya ma már megbánta a döntését, és súlyos szorongással él a történtek után. Úgy érzi, anyaként túl nagy kockázatot vállalt, és a bűntudat azóta is kísérti.

Mint mondta, ma már edzéssel éri el inkább azt az alakot, amit korábban egy gyors megoldástól remélt. Úgy véli, nem érte meg a beavatkozást választani, hiszen majdnem mindent elveszített – az egészségét, a lelki nyugalmát, és kis híján az életét is, derül ki a Mirror cikkéből.