Balesetet szenvedett az ismert műsorvezető – Piers Morgant műteni kellett

A 60 éves brit műsorvezetőt és újságírót kórházba szállították, miután egy szerencsétlen baleset következtében súlyos csípősérülést szenvedett. Piers Morgannek ezek után hat hétig mankóra lesz szüksége.

Piers Morgan egy étteremben esett el, aminek következtében eltörött a combcsontja

Fotó: KGC-412 / Northfoto

Piers Morgan kórházba került, műteni kellett

Piers Morgant kórházba szállították, ahol sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta. A beavatkozás sikeres volt, ám az eset egy csapásra megváltoztatta a műsorvezető mindennapjait. A 60 éves brit híresség egy londoni étteremben tartózkodott, amikor egy látszólag jelentéktelen akadály komoly bajt okozott. A beszámolók szerint egy kis lépcsőn botlott meg, elvesztette az egyensúlyát, majd elesett. Az esés azonban sokkal súlyosabb következményekkel járt, mint elsőre gondolta volna: a combcsont felső része eltört, ami azonnali kórházi ellátást igényelt. Az orvosok gyors vizsgálat után megállapították, hogy a sérülés olyan mértékű, hogy csípőprotézis-műtét nélkül nem lehet helyreállítani.

Piers Morgan kórházi szelfije

A médiaszemélyiség nem sokkal később egy kórházi ágyon készült szelfivel jelentkezett a közösségi oldalain, ahol részletesen beszámolt a történtekről. Szokásához híven ironikus hangvételben írta le, hogyan lett egy ártatlan vacsorából kórházi tartózkodás és csípőműtét.

1. Megbotlottam egy kis lépcsőn. 2. Egy londoni szálloda éttermében. (🙄) 3. Úgy estem el, mint egy zsák krumpli. 4. Eltörött a combcsontom. 5. Annyira súlyos volt, hogy új csípőre volt szükségem. 6. Kórházban lábadozom. 7. 6 hétig mankóval járok. 8. 12 hétig nem repülhetek hosszú távon. 9. Az új év remekül indult! 10. Donald Trumpot okolom.

Piers Morgan kórházi szelfije pillanatok alatt vírusként terjedt el az interneten, a kommentelők pedig elárasztották jókívánságokkal és felépülést kívánó üzenetekkel. Több ismert televíziós személyiség és korábbi kolléga is megszólalt, támogatásáról biztosítva a brit műsorvezetőt.

Piers Morgan hat hétig csak mankóval tud majd járni és 12 hétig nem utazhat messzire

(Fotó: Northfoto)

Hosszú felépülés vár rá

Piers Morgan műtétje után jelenleg lábadozik, és az orvosok egyértelmű utasításokat adtak számára a felépülés érdekében. Az elkövetkező hetekben mankóra lesz szüksége, a teljes rehabilitáció pedig akár hónapokig is eltarthat. A hosszabb utazásokat egyelőre kifejezetten nem javasolják számára, ami a munkarendjét is érintheti. A baleset miatt átmenetileg háttérbe szorulhatnak a televíziós és online szereplései, bár a műsorvezető jelezte, hogy amint az állapota engedi, visszatér a nyilvánosság elé.